EQS-News: 29. Börsentag Hamburg: Finanz- und Anlegermesse informiert Einsteiger und Profis rund um das Thema Geldanlage

Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg / Schlagwort(e): Sonstiges

29. Börsentag Hamburg: Finanz- und Anlegermesse informiert Einsteiger und Profis rund um das Thema Geldanlage



16.11.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

29. Börsentag Hamburg: Finanz- und Anlegermesse informiert Einsteiger und Profis rund um das Thema Geldanlage

Zahlreiche Fachvorträge auf Deutschlands größtem Börsentag in der Handelskammer Hamburg

Börse verständlich erklärt - Von der Altersvorsorge bis zum Vermögensaufbau



Hamburg, 16. November 2026 – Am 21. November 2026 lädt der Börsentag Hamburg zum 29. Mal in die Handelskammer der Hansestadt ein. Zahlreiche namhafte Aussteller aus der Finanzbranche bieten Besuchern auf Deutschlands größter, eintägiger Finanz- und Anlegermesse umfassende Informationen rund um die persönliche Geldanlage, Altersvorsorge und Vermögensbildung mit Wertpapieren. Ob Privatanleger oder Branchenkenner, ob Einsteiger oder Profi – für alle Interessierten finden sich vielfältige Angebote.



Volatile Märkte, geprägt von politischen Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt sorgen für große Ungewissheit und Zukunftsängste. Gleichzeitig versprechen die gesetzlichen Rentenkassen wenig Sicherheit fürs Alter. Die frühzeitige individuelle Vorsorge wird für jeden Einzelnen immer wichtiger. Aber wie legt man möglichst effektiv an, welche Produkte gibt es und sind für welchen Zweck geeignet und worauf sollte man bei der Geldanlage besonders achten?



Antworten darauf geben Experten von Banken und Brokern, Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Fin-Techs, Fachmedien und Organisationen auf dem Börsentag oder im direkten und persönlichen Austausch am Messestand.



Zur Liste der Aussteller.



Verschiedenste Fachvorträge, „Speakers Corner“ und Podiumsdiskussion

In den Fachvorträgen können sich interessierte Anleger kostenlos und gezielt zu Anlagethemen informieren und Fragen stellen. Die „Speakers‘ Corner“ bietet in Anlehnung an das Londoner Vorbild Kurzvorträge zu unterschiedlichen Themen.

Den letzten Börsentag Hamburg besuchten rund 5.000 Interessierte. Der Informationstag wird von der Börse Hamburg zusammen mit den Studenten des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu Hamburg e. V. in Kooperation mit der Handelskammer Hamburg veranstaltet.



Der 29. Börsentag Hamburg im Überblick:

Samstag, 21. November 2026

Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

Messezeit: 09:30 Uhr - 17:00 Uhr, Vorträge: 09:30 Uhr - 18:00 Uhr

Der Eintritt ist frei - keine Anmeldung erforderlich

Informationen zu Vorträgen, Ausstellern und Themen: boersentag.de/

Unsere Vorträge:

10:00-10:45 Uhr, Alsterzimmer



Das 1 x 1 der Börse - Basiswissen, Tipps & Börsenregeln

In diesem Börsenseminar für Einsteiger und Fortgeschrittene gibt Martin Braun von den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover einen Überblick über die aktuelle Börsenlandschaft in Deutschland, einschließlich der elektronischen Handelsplattformen LS Exchange, Quotrix und European Investor Exchange. Welche Wertpapiere können wo am besten gehandelt werden? Was sollten Sie beachten, um Fehler zu vermeiden?



12:00-12:45 Uhr, Speakers’ Corner



Entzaubert: Alte & neue Börsen-Mythen

Das Thema Börse ist so beliebt wie nie und so aufregend wie immer: Leidenschaftlich wird im Freundeskreis und unter Kollegen über Altersvorsorgedepot und Vermögensaufbau mit ETFs oder die heißesten KI-Profiteure diskutiert. Zusätzlich haben Neobroker und Finfluencer viele Menschen neu für das Thema begeistert, insbesondere in der jungen Generation. Doch bei Finanzbildung und Börsenwissen bestehen weiterhin Lücken und manche falschen Mythen halten sich hartnäckig. Hier will Thomas Strelow von den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover unterhaltsam für Aufklärung sorgen und seine Zuhörer ganz nebenbei zum Smalltalk-Champion in Sachen Börse machen!



--

Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds und ETFs ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49(0)511 / 123564 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: http://www.boersenag.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News