EQS-News: Anker eufy S1 Pro: Elektrische Milchpumpe mit Wärmefunktion am Black Friday für 199,99€

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Anker eufy S1 Pro: Elektrische Milchpumpe mit Wärmefunktion am Black Friday für 199,99€



16.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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Ausgestattet mit der innovativen HeatFlow™-Wärmetechnologie ist die Milchpumpe S1 Pro vom 10. bis 30. November 2026 auf Amazon.de erhältlich.

BERLIN, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Stillen schenkt Babys wertvolle Antikörper und Schutz. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt daher ausschließliches Stillen in den ersten sechs Lebensmonaten [1]. Doch für viele Mütter ist das nicht immer einfach: Ein Milchstau ist schmerzhaft, ein langsamer Milchfluss frustrierend und weniger Milch als erhofft oft entmutigend.

Zum diesjährigen Black Friday bietet Anker eufy die elektrische Milchpumpe S1 Pro vom 10. bis 30. November 2026 für 199,99€ auf Amazon.de an. Alle Details zum Angebot gibt es unter https://www.amazon.de/dp/B0DCZKZDJK.

Das Herzstück der S1 Pro ist HeatFlow™, die integrierte Wärmetechnologie von eufy. Sie unterstützt den Milchfluss und lindert effektiv Milchstau. Durch die Kombination aus sanfter Wärme und Saugkraft hilft die S1 Pro Müttern, 30% mehr Milch abzupumpen [2]. Sieben Wärmestufen von 35°C bis 41°C und eine anpassbare Saugkraft machen das Abpumpen zu einem rundum komfortablen, individuellen Erlebnis.

Das eufy BabyCare-Sortiment wurde gemeinsam mit über 1.000 Müttern entwickelt sowie von mehr als 100 Stillberaterinnen getestet und empfohlen. Mit 16 internationalen Auszeichnungen genießt die Marke heute das Vertrauen von Millionen Müttern weltweit [3].

Neben der S1 Pro bietet das eufy BabyCare-Sortiment weitere Produkte wie die Milchpumpe S2 Pro und die Babyflaschen-Spülmaschine S1 Pro. Sie erleichtern den Familienalltag spürbar – vom Abpumpen bis zur hygienischen Reinigung: https://www.amazon.de/stores/page/3E966B85-42F6-43E6-BFC6-E7A9F6B5F96F.

Entdecke zum diesjährigen Black Friday die wohltuende Wärme der elektrischen Milchpumpe S1 Pro für 199,99€ – oder genieße die zusätzlichen Massagefunktionen der S2 Pro für 319,99€. Finde genau die Pumpe, die zu deinem Alltag passt, und sichere dir die zeitlich begrenzten Angebote unter https://www.amazon.de/dp/B0GWH8M9DD.

Quellenangaben

Weltgesundheitsorganisation – Fact Sheet „Infant and young child feeding" (who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding). Empfiehlt ausschließliches Stillen in den ersten 6 Lebensmonaten; die weltweite Rate ausschließlichen Stillens bei Säuglingen unter 6 Monaten liegt bei etwa 48%. Interne Produktdokumentation von Anker eufy: Milchpumpe S1 Pro. HeatFlow™-Wärmetechnologie in Verbindung mit einer Steigerung der abgepumpten Milchmenge um 30% (Vergleichsbasis: Abpumpen ohne HeatFlow™-Wärmestimulation; hinterlegt beim Markenteam von Anker eufy). Markenangaben von Anker eufy: Gemeinsame Entwicklung mit über 1.000 Müttern; Validierung durch über 100 Experten; mehr als 16 internationale Auszeichnungen; Millionen Mütter weltweit (hinterlegt beim Markenteam von Anker eufy).

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