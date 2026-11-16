EQS-News: BASF Agricultural Solutions stärkt Seed Solutions-Portfolio mit Nemasphere™-Technologie

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BASF Agricultural Solutions stärkt Seed Solutions-Portfolio mit Nemasphere™-Technologie



16.11.2026 / 14:05 CET/CEST

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Erstes biotechnologisches Trait gegen Nematoden hilft Landwirten, Sojaerträge zu schützen

Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 300 Millionen Euro

Geplante Markteinführungen in den USA und Brasilien ab 2028 unterstreichen Wachstumsziele im Seed Solutions-Geschäft

LIMBURGERHOF, Deutschland, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- BASF Agricultural Solutions treibt die weltweite Vermarktung der Nemasphere™-Technologie voran – einer neuartigen Pflanzeneigenschaft (Trait), die Sojabohnen resistent gegen Nematoden macht. Entsprechende Sojasorten sollen ab 2028 in den USA und Brasilien auf den Markt kommen. Mit einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 300 Millionen Euro steht Nemasphere beispielhaft für die starke Innovationspipeline des Unternehmens. Gleichzeitig unterstreicht die Technologie die Wachstumsziele von Seed Solutions. Darin sind die Geschäfte mit Saatgut und Traits für Feldkulturen, Gemüsesaatgut und Saatgutbehandlung gebündelt.

BASF-Fachleute begutachten im brasilianischen Sinop Sojapflanzen, die mit der Nemasphereâ„¢-Technologie vor Nematoden geschÃ¼tzt werden. Nemasphere erweitert das Seed Solutions-Portfolio fÃ¼r den Sojaanbau.

„Die Nemasphere-Technologie ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Sie ist die erste biotechnologische Innovation, die Resistenz gegen Nematoden bietet – und eröffnet unserem Seed Solutions-Geschäft eine bedeutende Wachstumschance. Indem wir Nemasphere auch anderen Saatgutunternehmen per Lizenz zugänglich machen, erreichen wir mehr Märkte, erschließen zusätzliche Umsatzquellen und machen diese wichtige Innovation für mehr Landwirte zugänglich", sagte Livio Tedeschi, Leiter des Agricultural Solutions Management Board.

Nematoden verursachen in Brasilien[1] und den USA[2] pro Saison schätzungsweise Ernteverluste in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar. Die Nemasphere-Technologie bietet einen neuartigen Wirkmechanismus gegen die wichtigsten schädlichen Nematoden in Soja, erzielt einen Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent[3]und trägt so dazu bei, vor den damit verbundenen Ertragsverlusten zu schützen. In Feldversuchen erzielten Sojabohnen mit dem Trait im Durchschnitt bis zu 10 Prozent[4] höhere Erträge. In Brasilien zeigte sich der Effekt sogar über die Sojasaison hinaus: Auf stark befallenen Sojaflächen erzielten Baumwolle oder Mais in der Folgesaison ebenfalls höhere Erträge[5].

„Die heutigen Lösungen zur Kontrolle von Nematoden stoßen an ihre Grenzen. Umso stolzer bin ich, dass unsere Teams eine wegweisende Trait-Innovation mit einem neuen Schutzmechanismus entwickelt haben: Nemasphere wirkt aus der Pflanze heraus gegen eine hartnäckige Bedrohung, die oberirdisch oft unsichtbar bleibt. So kann sie Landwirten helfen, über die gesamte Saison hinweg erhebliches Ertragspotenzial zu sichern und die Produktivität ihrer Felder langfristig zu erhalten", sagte Melanie Bausen-Wiens, Mitglied des Agricultural Solutions Management Board, zuständig für Technologie.

Mit der jüngsten Importzulassung der Europäischen Union für Sojabohnen mit dem Nemasphere-Trait liegen alle derzeit erforderlichen regulatorischen Zulassungen in wichtigen Exportmärkten vor. Dieser Meilenstein sichert den Zugang zu wichtigen internationalen Sojamärkten und ermöglicht es dem Unternehmen, die geplanten Markteinführungen ab 2028 weiter vorzubereiten. Für einen zusätzlichen Mehrwert für Landwirte kombinieren die ersten Sorten das Nemasphere-Trait von BASF Agricultural Solutions mit dem Soja-Trait Enlist E3®. Enlist E3 ist Eigentum und wurde gemeinsam entwickelt von Vylor und M.S. Technologies, L.L.C.

Über BASF Agricultural Solutions

Alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zur Landwirtschaft. Weltweit ausreichend und bezahlbare Nahrungsmittel für eine schnell wachsende Bevölkerung bereitzustellen ist die grundlegende Rolle der Landwirtschaft. Zugleich sind Landwirte gefordert, die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu verringern. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit Partnern und Experten daran, Nachhaltigkeitskriterien in all unsere Geschäftsentscheidungen zu integrieren. Mit 990 Millionen € in 2025 investieren wir in eine starke Forschungs- und Entwicklungspipeline. Unsere Lösungen sind speziell für verschiedene Anbausysteme entwickelt: Sie vereinen Saatgut und speziell gezüchtete Pflanzeneigenschaften, Pflanzenschutzprodukte, digitale Tools und Nachhaltigkeitsansätze, um Landwirten, Züchtern und anderen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette bestmögliche Ergebnisse zu bieten. Im Jahr 2025 erzielte unser Geschäft einen Umsatz von 9,6 Milliarden €. Weitere Informationen finden Sie unter www.agriculture.basf.com oder auf unseren Social-Media-Kanälen.

Über BASF

BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Unser Anspruch: Wir wollen das bevorzugte Chemieunternehmen sein, um die grüne Transformation unserer Kunden zu ermöglichen. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 95.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst als Core Businesses die Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care; die Standalone Businesses sind in den Segmenten Surface Technologies und Agricultural Solutions gebündelt. BASF erzielte 2025 weltweit einen Umsatz von rund 60 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.

Das Nemasphere™-Trait ist Eigentum von BASF Agricultural Solutions und wurde von BASF Agricultural Solutions entwickelt. Nemasphere ist eine Marke von BASF Agricultural Solutions. Das transgene Soja-Event in Enlist E3®-Sojabohnen wurde gemeinsam von Vylor und M.S. Technologies, L.L.C. entwickelt und ist deren gemeinsames Eigentum. BASF hat das Nemasphere -Trait an Vylor und M.S. Technologies, L.L.C. zur Verwendung in Enlist E3-Sojabohnen lizenziert. Enlist E3 ist eine Marke von Vylor.

[1]Brazilian Society of Nematology (2021): ~$3 Milliarden pro Saison in Brasilien.

[2]Crop Protection Network (2025): ~$1,5 Milliarden pro Saison in den USA.

[3]Feldversuche von BASF in Brasilien und den USA über sieben Jahre.

[4]McCarville et al.: Plant Disease (2023)

[5]Feldversuche von BASF in Brasilien über vier Jahre.

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Cision

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