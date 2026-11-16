EQS-News: Globale Energiespeicher-Allianz-Initiative auf der COP31 ins Leben gerufen

EQS-News: China Energy Storage Alliance (CNESA) / Schlagwort(e): ESG

Globale Energiespeicher-Allianz-Initiative auf der COP31 ins Leben gerufen



16.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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PEKING und ANKARA, Türkei, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Global Energy Storage Alliance (GESA) Initiative, eine neue Plattform zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Energiespeicherung, wurde am 13. November Ortszeit im China-Pavillon auf der COP31 ins Leben gerufen. Es wurde gemeinsam von der China Energy Storage Alliance (CNESA), dem China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI) und der China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd. sowie anderen Branchenakteuren ins Leben gerufen. Die Initiative hat auch das Interesse einer wachsenden Zahl von Organisationen weltweit geweckt.

Die Produkteinführung fand im Rahmen einer Nebenveranstaltung zum Thema digitale intelligente Innovation und grüne Elektrizität statt, an der hochrangige Beamte und Leiter internationaler Organisationen teilnahmen, darunter Li Gao, Vizeminister des Ministeriums für Ökologie und Umwelt Chinas; Xiong Minfeng, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für internationale Zusammenarbeit der Nationalen Energieverwaltung Chinas; Francesco La Camera, Generaldirektor der IRENA; und Selwin Hart, Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Klimaschutz und gerechten Übergang.

Da die Länder den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, wird die Energiespeicherung für die Flexibilität der Stromsysteme, die Integration erneuerbarer Energien und die Energiesicherheit unerlässlich und rückt in den Agenden für nachhaltige Entwicklung immer stärker in den Vordergrund. Doch angesichts globaler Unsicherheit und zunehmender Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit steht der Sektor weiterhin vor erheblichen Herausforderungen, was die Notwendigkeit einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit unterstreicht.

Vor diesem Hintergrund erklärte Dr. Jiang Hao, Assistent des Generaldirektors, leitender Wissenschaftler und Direktor der Abteilung für internationale Zusammenarbeit des CREEI, dass GESA vorgeschlagen wurde, um die großflächige, diversifizierte und innovationsgetriebene Energiespeicherung weltweit voranzutreiben. Durch internationale Zusammenarbeit soll die Speicherung als Kerninfrastruktur für neue Energiesysteme etabliert und die globale Energiewende sowie der Klimaschutz unterstützt werden.

Um diese Vision in die Tat umzusetzen, legte Liu Wei, Generalsekretär der CNESA, sechs Prioritäten fest: globaler Dialog; globale Datenbanken und Standards; Forschung und Einsatz zukunftsweisender Technologien; Marktmechanismen und Geschäftsmodellinnovationen; Lieferkettenkoordination und Handel; sowie Investitionen, Finanzierung und Projektkooperation. Sie beschrieb GESA als eine offene, integrative Plattform für Zusammenarbeit.

Sun Liqun, stellvertretender Generaldirektor von China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd., zeichnete die Entwicklung der Speicherung von der Unterstützung erneuerbarer Energien zu einem wesentlichen Bestandteil neuer Stromsysteme nach und wies auf Lücken bei der Vergütung für kurz- und langfristige Energiespeicherung, fragmentierte Standards und Regulierungen sowie Finanzierungs- und Geschäftsmodelle in Schwellenländern hin.

An der Auftaktveranstaltung nahmen auch Vertreter von Acwa, CNESA, CREEI, China Southern Power Grid Energy Storage, EVE Energy, der International Hydropower Association, dem Long Duration Energy Storage Council, Trina Solar und dem World Resources Institute teil.

Weitere Einzelheiten: ESIE – Asiens größte Veranstaltung für Energiespeicherung

Claire (Siying) Yang

siying.yang@cnesa.org

GESA Initiative Launch Ceremony

Cision

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