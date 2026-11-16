EQS-News: Große Deals, schnell geliefert: mit Joybuy zum Black Friday kräftig sparen

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Große Deals, schnell geliefert: mit Joybuy zum Black Friday kräftig sparen



16.11.2026 / 08:10 CET/CEST

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Attraktive Angebote von Top-Marken wie Apple, ECOVACS, Samsung, MSI, NVIDIA, TCL, Lindt und LEGO aus den Bereichen Technik, Haushalt, Beauty und Spielwaren.

Zusätzliche Vorteile durch exklusive Coupons, Vorbesteller-Angebote, Joybuy Points und kostenlose Installation ausgewählter Produkte.

KI-gestützte Suche für ein schnelleres, einfacheres und personalisiertes Einkaufserlebnis.

DÜSSELDORF, Deutschland, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Joybuy, die neue Online-Shopping-Plattform von JD.com, startet heute seine Black-Friday-Aktion in Deutschland. Bis einschließlich Cyber Monday am 30. November finden Kundinnen und Kunden auf Joybuy.de und in der Joybuy-App Angebote auf ausgewählte Markenprodukte. Shopper profitieren von kräftigen Rabatten, schneller und zuverlässiger Lieferung sowie von Rabattcoupons und einer kostenlosen Installation auf ausgewählte Produkte. In Deutschland umfasst das Angebot zahlreiche internationale und lokale Marken, darunter Apple, Beko, De'Longhi, DREAME, Dyson, LEGO, Lindt, MEDION, MSI, NVIDIA, Oral-B und Samsung. Das Sortiment reicht von Technik und Haushaltsgeräten über Beauty-Produkte bis hin zu Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Zum Black Friday startet Joybuy außerdem die neue Kampagne „I Can Explain". Im Mittelpunkt stehen jene Shopping-Momente, in denen ein unwiderstehliches Angebot zum spontanen Kauf verleitet, der erklärt werden muss. In einer Reihe humorvoller Videos zeigt Joybuy so die Vielfalt des eigenen Sortiments.

Joybuy Black Friday

Ein Sprecher von Joybuy sagt: „Beim Black Friday sollte die Freude über ein gutes Angebot im Vordergrund stehen und nicht der Einkaufsstress oder die Wartezeit auf die Lieferung. Ob ein neuer Fernseher, Weihnachtsgeschenke oder ein Produkt, das schon länger auf der Wunschliste steht: Wir möchten es einfacher machen, passende Produkte zu finden, dabei zu sparen und die Einkäufe möglichst schnell in den Händen zu halten. Und wie unsere neue Kampagne zeigt, brauchen manche gute Kaufentscheidungen einfach keine Erklärung."

Die besten Fundstücke zum Black Friday

Technologie und Gaming:

Nintendo Switch 2, DJI Neo 2 Fly More Combo, AirPods Pro 3, MSI GeForce RTX 5070 Ti, TCL-Fernseher, NVIDIA DGX Spark und ECOVACS WINBOT W3 OMNI.

Haushalt und Küche:

De'Longhi Magnifica S-Kaffeemaschine, Dyson V10-Akkustaubsauger, DREAME L40S Pro Ultra Saugroboter, Midea Heißluftfritteuse und Beko Kühl-Gefrierkombination.

Beauty und Körperpflege:

Beauty of Joseon Revive Eye Serum, Biodance Bio-Collagen-Maske, La Mer Moisturising Cream und Miracle Night Cream, Dermaroller Hyaluronic Acid Gesichtsmasken und Ampullen-Serum, MEDION Glättbürste, Oral-B iO Zahnbürste und Jo Malone Blackberry & Bay Cologne.

Weihnachtliche Geschenkideen:

LEGO Technic McLaren P1, LEGO Super Mario Game Boy, Lindt Weihnachtsmarkt Mini-Adventskalender, Lambertz Dominosteine, Nürnberger Christkindlesmarkt-Glühwein und Montblanc Explorer Extreme Eau de Parfum.

Noch mehr Sparmöglichkeiten zum Black Friday

Neben den zahlreichen Angeboten gibt es bei Joybuy weitere Möglichkeiten, beim Einkauf zu sparen. Dazu gehören Rabattcoupons, beispielsweise 10 Euro Rabatt ab einem Bestellwert von 59 Euro oder 40 Euro Rabatt ab 199 Euro. Außerdem sind spezielle Coupon-Pakete mit mehreren Gutscheinen erhältlich, die für berechtigte Einkäufe zwischen dem 27. November und dem 31. Dezember eingelöst werden können. Auch bei größeren Anschaffungen bietet Joybuy eine zusätzliche Möglichkeit: Vom 16. bis 26. November können ausgewählte Produkte mit einer Anzahlung vorbestellt werden. Der Restbetrag wird anschließend zwischen dem 27. und 30. November bezahlt. Wer darüber hinaus sein altes Gerät in Zahlung geben möchte, kann den Trade-in-Service von Joybuy nutzen und so beim Kauf eines neuen Geräts zusätzlich sparen.

Mitglieder von JoyPlus profitieren von weiteren Vorteilen durch Joybuy Points. Bei berechtigten Einkäufen sammeln sie Punkte und können im Rahmen ausgewählter Aktionen von zusätzlichen Prämien in Höhe von bis zu 5 Prozent profitieren. Regulär gibt es für jeden ausgegebenen Euro einen Joybuy Point. 100 Punkte entsprechen einem Euro, der bei zukünftigen Einkäufen eingelöst werden kann.

Auch nach dem Kauf bietet Joybuy zusätzliche Services. Vom 20. November bis zum 8. Dezember ist die professionelle Installation ausgewählter Haushaltsgeräte, Fernseher und Smart-Home-Produkte in teilnehmenden Regionen kostenlos. Dazu zählen unter anderem Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke und Saugroboter. Der wachsende Installationsservice von Joybuy erleichtert die Inbetriebnahme neuer Geräte, ohne dass ein separater Installationsdienst beauftragt werden muss. Weitere Leistungen wie der Abbau und das Recycling von Altgeräten sind ebenfalls verfügbar.

Joybuy versteckt Black-Friday-Rabatt in neuer „I Can Explain"-Kampagne

Neukunden können vom 16. bis 30. November einen exklusiven, versteckten Rabattcoupon entdecken, indem sie auf der Joybuy-Website oder in der App nach „EXPLAIN" suchen. Das Angebot ist Teil der neuen Kampagne „I Can Explain", die spontane Käufe feiert. Die Kampagne umfasst mehrere humorvolle Kurzvideos. Auch auf TikTok können Shopper mitmachen und im Rahmen der Challenge #LetMeExplain ihre lustigsten oder überraschendsten Black-Friday-Käufe teilen und Teil der Aktion werden. Die Videos sind auf den Kanälen von Joybuy zu sehen: TikTok, YouTube und Instagram.

Schnellund zuverlässig geliefert mit dem "Double 11" von Joybuy

Neben attraktiven Black-Friday-Angeboten profitieren Kunden bei Joybuy vom "Double 11"-Lieferservice, der für eine schnelle und zuverlässige Zustellung sorgt. Das Versprechen dahinter: In teilnehmenden Regionen werden Bestellungen, die vor 11 Uhr eingehen, noch am selben Tag bis 23 Uhr zugestellt. Bestellungen bis 23 Uhr können bereits am folgenden Tag eintreffen. Anders als viele andere Händler erhebt Joybuy für diesen schnelleren Express-Service keine zusätzlichen Gebühren - ab einem Bestellwert von 29 Euro ist die Lieferung grundsätzlich kostenlos. Ob der "Double 11"-Service am eigenen Wohnort verfügbar ist, lässt sich ganz einfach durch Eingabe der Postleitzahl auf der Joybuy-Website prüfen. Auch außerhalb der teilnehmenden Liefergebiete bietet Joybuy je nach Verfügbarkeit eine Lieferung am nächsten Tag oder den regulären Versand deutschlandweit an. Weitere Informationen zu Lieferoptionen, Kosten und Teilnahmebedingungen finden sich auf der Joybuy-Website. Shipping Policy.

Smarter suchen, einfacher shoppen

Bei der großen Auswahl an Black-Friday-Angeboten macht eine neue KI-gestützte Suche das Finden passender Produkte jetzt noch einfacher. Statt nur nach konkreten Produktnamen oder Schlagwörtern zu suchen, versteht die Technologie auch, wonach Shopper suchen, wenn sie noch nicht genau wissen, welches Produkt das richtige ist. Ob eine leicht zu reinigende Kaffeemaschine oder Geschenkideen für jemanden, der gerne kocht: Suchanfragen können ganz einfach in Alltagssprache formuliert werden. Die KI erkennt die Wünsche und liefert passende Produktempfehlungen.

Joybuy bringt innovative Technologien mit „Light Up Berlin" nach Berlin

Vom 23. bis 28. November lädt das Unternehmen mit „Light Up Berlin" zu einer interaktiven Erlebniswelt am Berliner Uber Platz ein. In der „Solar-Powered Smart Experience Cabin" präsentiert Joybuy täglich von 10 bis 19 Uhr Technologien aus den Bereichen Energie, Smart Home, KI-Robotik und Unterhaltungselektronik. Besucher können die Produkte selbst ausprobieren und entdecken, wie Innovationen den Alltag zu Hause und unterwegs bereichern. Von solarbetriebenen Lösungen für den Haushalt über intelligente Haushaltsgeräte bis hin zu Robotik bietet die Erlebniswelt einen Einblick in aktuelle technologische Entwicklungen.

Die Black-Friday-Angebote gelten bis zum Cyber Monday am 30. November. Alle aktuellen Deals finden sich auf der Joybuy-Website und in der Joybuy App.

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Hinweis an die Redaktion

Angebote, Rabattcoupons, Lieferoptionen und Installationsservices sind je nach Verfügbarkeit, Liefergebiet, teilnehmenden Produkten und geltenden Bedingungen verfügbar. Coupon-Angebote und Teilnahmebedingungen können je nach Markt variieren.

Joybuy Newsroom:about.joybuy.com

Über Joybuy

Joybuy ist die neue Online-Handelsplattform von JD.com in Europa und bietet hochwertige Marken zu günstigen Preisen an. Die Lieferung erfolgt aus eigenen Lagern direkt bis an die Haustür der Kundinnen und Kunden – über ein schnelles und zuverlässiges Logistiknetzwerk. Joybuy ist eine markenorientierte Plattform mit Produkten führender internationaler, europäischer und lokaler Marken. Das Sortiment umfasst unter anderem Technologie, Haushaltsgeräte, Beauty-Produkte, Home & Living, Lebensmittel sowie Artikel des täglichen Bedarfs. Der einzigartige „Double 11"-Lieferservice bedeutet, dass Bestellungen, die bis 11 Uhr morgens eingehen, noch am selben Tag vor 23 Uhr geliefert werden sollen. Bestellungen, die vor 23 Uhr eingehen, werden voraussichtlich am nächsten Tag geliefert. Mit dem eigenen 24/7-Kundenservice stellt Joybuy Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns. Der Joybuy-Slogan „Don't just buy, Joybuy" bringt die Mission des Unternehmens auf den Punkt: die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfüllen und ein Einkaufserlebnis zu bieten, das einfach und bequem ist – und zugleich Freude bereitet. Joybuy startete im März 2026 offiziell in Europa und bietet Kundinnen und Kunden in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Luxemburg ein angenehmeres Einkaufserlebnis.

Cision

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