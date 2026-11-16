EQS-News: LPKF erhält weiteren Auftrag für Produktionsanlagen im Bereich Advanced Packaging

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EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
LPKF erhält weiteren Auftrag für Produktionsanlagen im Bereich Advanced Packaging

16.11.2026 / 14:01 CET/CEST
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LPKF erhält weiteren Auftrag für Produktionsanlagen im Bereich Advanced Packaging

Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich – weiterer Kunde setzt LIDE-Technologie in der Produktion ein

Garbsen, 16. November 2026 – Die LPKF Laser & Electronics SE hat von einem führenden asiatischen Hersteller von Komponenten im Bereich Advanced Semiconductor Packaging einen Auftrag im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Der Kunde wird die LIDE-Systeme (Laser Induced Deep Etching) für die Produktion von Glaskomponenten für Advanced-Packaging-Architekturen im Bereich Co-Packaged Optics einsetzen.

LPKF verfügt über langjährige Expertise in der laserbasierten Präzisionsbearbeitung zur Mikrostrukturierung von Glas. Die LIDE-Technologie ermöglicht die Herstellung hochpräziser Glaskomponenten für anspruchsvolle Anwendungen im Advanced Packaging für Hochleistungschips. Im Bereich Co-Packaged Optics schafft sie insbesondere die Voraussetzungen für die präzise Positionierung optischer Komponenten und unterstützt damit deren Integration in moderne Chipgehäuse.

Mit dem Auftrag gewinnt LPKF einen weiteren Kunden, der die LIDE-Technologie in der Produktion einsetzt. Ein Teil des Auftrags wird voraussichtlich noch im laufenden Geschäftsjahr ausgeliefert. Die Auslieferung des verbleibenden Teils ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Der Auftrag markiert einen weiteren Schritt für LPKF auf dem Weg, sich als Zulieferer für die Produktion von glasbasiertem Advanced Packaging zu etablieren. Der Übergang eines weiteren Kunden von der Qualifikation zum Produktionseinsatz entspricht der von LPKF erwarteten Entwicklung und bestätigt die Fortschritte in diesem Anwendungsbereich.

Über LPKF

LPKF ist ein international führender Technologiekonzern für laserbasierte Fertigungslösungen. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise, energieeffiziente und nachhaltige Technologien für anspruchsvolle Industrien, darunter die Halbleiter-, Elektronik-, Solar- und Medizintechnikbranche. Mit der patentierten LIDE-Technologie setzt LPKF Maßstäbe in der Glasbearbeitung für Advanced Packaging. Ein globales Netzwerk, rund 700 Mitarbeiter sowie jahrzehntelange Entwicklungskompetenz ermöglichen innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. LPKF hat seinen Hauptsitz in Garbsen und ist im SDAX der Deutschen Börse notiert (LPK; ISIN DE0006450000).

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