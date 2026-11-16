EQS-News: Nexus Uranium stellt Update hinsichtlich Genehmigungsverfahren für Projekt Chord bereit und verweist auf kontinuierliche Unterstützung der USA für heimisches Uran

Emittent / Herausgeber: Nexus Uranium Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nexus Uranium stellt Update hinsichtlich Genehmigungsverfahren für Projekt Chord bereit und verweist auf kontinuierliche Unterstützung der USA für heimisches Uran



16.11.2026 / 16:50 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia – 16. November 2026 – Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU) (OTCQB: NEXUF) (FWB: JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) stellt ein Unternehmensupdate hinsichtlich seines Uranprojekts Chord in Fall River County, South Dakota, der Uranpolitik der USA sowie der Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit bei Investoren bereit. Am 26. Oktober 2026 bestätigte das Berufungsgericht der USA für den achten Gerichtsbezirk (United States Court of Appeals for the Eighth Circuit) die Abweisung einer zuvor offengelegten Klage bestimmter Streithelfer bezüglich der Dolmetschdienste in der Lakota-Sprache bei der bundesstaatlichen Anhörung im streitigen Verfahren über den Antrag des Unternehmens auf eine Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord. Das Unternehmen treibt sowohl die Genehmigungsverfahren auf Ebene des Bundesstaats als auch jene auf Bundesebene bei Chord voran und arbeitet weiterhin mit den jeweils zuständigen Behörden zusammen. Seit der Einstufung von Uran als kritischer Rohstoff im Vorjahr hat die US-Regierung den Aufbau inländischer Lieferketten sowie die Bemühungen zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Quellen durch unterschiedliche Investitionen und Gesetze weiter unterstützt. Diese beinhalten Investitionen in Höhe von 2 Milliarden USD in den Bergbau und die Verarbeitung kritischer Rohstoffe sowie über 180 Millionen USD für die Bergbauausbildung und Fachkräfteentwicklung, wovon 25 Millionen USD für die South Dakota School of Mines and Technology vorgesehen sind. Die überparteiliche Natur der heimischen Energiesicherheit wird durch die jüngste Verabschiedung einer Gesetzesvorlage zur heimischen Urananreicherung durch das Repräsentantenhaus am 9. November 2026 untermauert. Das Unternehmen erachtet dieses politische Umfeld als vorteilhaft für seine US-amerikanischen Assets und investiert weiterhin in die Bekanntheit und Sichtbarkeit bei Investoren. HoldCo Markets Advisory Inc. („HoldCo Markets“) veröffentlichte am 22. Oktober 2026 eine erste Research-Analyse über das Unternehmen.

Jeremy Poirier, Chief Executive Officer von Nexus Uranium, sagte: „Die Abweisung beseitigt eine wesentliche offene Frage im bundesstaatlichen Verfahren bei Chord. Wir arbeiten weiterhin direkt sowohl mit den Behörden auf Ebene des Bundesstaats als auch mit jenen auf Bundesebene zusammen, die beide Genehmigungsverfahren verwalten, sowie mit lokalen und gewählten Amtsträgern in South Dakota, die verstehen, was eine verantwortungsvolle Uranerschließung für Fall River County bedeutet. Dieses Engagement setzt sich sowohl bei der bundesstaatlichen Explorationsgenehmigung als auch bei der Prüfung auf Bundesebene für den restlichen Teil des Projekts fort.“



Projekt Chord – Genehmigungsverfahren

Am 26. Oktober 2026 bestätigte das Berufungsgericht für den achten Gerichtsbezirk die Abweisung einer beim Bezirksgericht der USA für den Bezirk South Dakota (Aktenzeichen 5:26-cv-5068) eingereichten Klage bestimmter Streithelfer in der Anhörung im streitigen Verfahren über die Absichtserklärung hinsichtlich der Exploration des Unternehmens (EXNI 453), mit der eine Aussetzung dieser Anhörung bis zur Bereitstellung zusätzlicher Dolmetsch- und Übersetzungsdienste für die Lakota-Sprache angestrebt wurde. Die Klage wurde abgewiesen und die Abweisung wurde in der Berufungsinstanz bestätigt. Den Klägern steht weiterhin die Möglichkeit offen, beim Obersten Gerichtshof der USA (Supreme Court of the United States) einen entsprechenden Antrag zu stellen. Das Unternehmen kann nicht zusichern, dass die Kläger von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen werden.

Das Projekt Chord muss zwei Genehmigungsverfahren durchlaufen. Das erste ist ein bundesstaatliches Verfahren vor dem South Dakota Board of Minerals and Environment zu EXNI 453. Die Anhörung im streitigen Verfahren zu diesem Antrag wurde am 18. Mai 2026 einberufen und nicht abgeschlossen. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Mai 2026 offengelegt wurde, wurde die Anhörung nach einer von Streithelfern bei einem Bundesgericht eingereichten Klage ausgesetzt. Dabei handelt es sich um jene Klage, die nun auf Berufungsebene abgeschlossen ist. Ein Termin für die Wiederaufnahme und den Abschluss der Anhörung wurde noch nicht festgelegt. Das Unternehmen steht weiterhin im Austausch mit dem Board sowie mit dem South Dakota Department of Agriculture and Natural Resources (DANR).

Das zweite Verfahren ist ein Bundesverfahren, das den Teil des Projekts Chord auf Land des National Forest System betrifft. Das Unternehmen reichte im Juni 2024 einen Betriebsplan beim U.S. Forest Service und im Oktober 2024 einen revidierten Betriebsplan ein, unterzeichnete im Juli 2025 eine Absichtserklärung (MOU) mit dem Forest Service und die öffentliche Scoping-Phase des Forest Service begann im Januar 2026. Zudem reichte das Unternehmen im Januar 2026 eine FAST-41 Initiation Notice für Chord beim Federal Permitting Improvement Steering Council ein. FAST-41 sieht eine koordinierte Prüfung von Genehmigungsverfahren auf Bundesebene vor. Die Zusammenarbeit mit dem Forest Service und dem Permitting Council wird fortgesetzt.

Das Unternehmen steht außerdem im Austausch mit lokalen Amtsträgern und gewählten Vertretern in South Dakota, um eine verantwortungsvolle Uranerschließung im Bundesstaat zu unterstützen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Zeitplan für sein erstes Bohrprogramm bei Chord nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen bekannt zu geben.



Research-Coverage

HoldCo Markets veröffentlichte am 22. Oktober 2026 einen ersten Research Report über das Unternehmen. Der Bericht ist unter der Rubrik „Investors“ auf der Website des Unternehmens verfügbar. Die Bewertung durch HoldCo Markets ist Teil des vom Unternehmen am 28. Oktober 2026 bekannt gegebenen Programms zur Steigerung des Bekanntheitsgrades bei Investoren.

Die in dem Bericht geäußerten Ansichten, Meinungen, Schätzungen und Schlussfolgerungen sind ausschließlich jene von HoldCo Markets. Das Unternehmen hat den Bericht nicht überprüft und macht sich dessen Inhalt weder zu eigen noch unterstützt es ihn. Nichts in dem Bericht stellt eine Erklärung, Projektion oder Prognose des Unternehmens dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für dessen Richtigkeit oder Vollständigkeit und die Leser sollten sich nicht darauf verlassen.

Das Unternehmen hat zuvor, wie am 19. Oktober 2026 bekannt gegeben, einen Dienstleistungsvertrag mit HoldCo Markets unterzeichnet, in dem sich HoldCo Markets bereit erklärte, Aktienanalysen durchzuführen sowie Informationsverbreitungs- und Social-Media-Dienste zu den zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Oktober 2026 beschriebenen Bedingungen zu erbringen.



Bundespolitik für kritische Rohstoffe

Die US-Geologiebehörde (U.S. Geological Survey) hat Uran kürzlich als ausgewiesenen kritischen Rohstoff in den USA aufgenommen, als sie am 7. November 2025 die endgültige Liste kritischer Rohstoffe 2025 im Federal Register veröffentlichte. Uran war auf der Liste von 2018 aufgeführt und fehlte in der Aktualisierung von 2022.

Am 7. August 2026 kündigte das Weiße Haus mehr als 2 Milliarden USD an Investitionen in Bergbau und Verarbeitung an – zusammen mit über 180 Millionen USD für Bergbauausbildung und Fachkräfteentwicklung. Die South Dakota School of Mines and Technology soll davon 25 Millionen USD zur Gründung des Critical Minerals Merit Scholars Consortium erhalten. Nexus besitzt vier Uranprojekte in South Dakota. Nexus rekrutiert Fachkräfte aus diesem Absolventenpool.

Nexus ist weder Empfänger noch Antragsteller oder Teilnehmer einer am 7. August 2026 bekannt gegebenen Förderung. Das Unternehmen hat keine dieser Gelder beantragt. Das Unternehmen hat kein finanzielles oder vertragliches Interesse am Critical Minerals Merit Scholars Consortium und keine Vereinbarung mit der South Dakota School of Mines and Technology. Das Unternehmen zieht aus dieser Ankündigung keinerlei Rückschlüsse auf die Mineralisierung, das Ressourcenpotenzial oder die technischen Eigenschaften eines Konzessionsgebiets von Nexus.

Am 9. November 2026 verabschiedete das Repräsentantenhaus der USA den American Enrichment Deployment Act (H.R. 9612) mit 394 zu 3 abgegebenen Stimmen in einem Verfahren, das eine Zweidrittelmehrheit erforderte. Stimmen dafür wurden von 197 demokratischen Abgeordneten, 196 republikanischen Abgeordneten und einem unabhängigen Abgeordneten abgegeben. Die Gesetzesvorlage betrifft die Lizenzierung von Urananreicherungsanlagen. Sie betrifft weder den Uranabbau noch die Exploration und ist noch nicht in Kraft getreten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Abstimmung auf eine parteiübergreifendeUnterstützung in den USA für eine heimische Kernbrennstoffversorgung hinweist.



Über Nexus Uranium Corp.

Nexus richtet sein Hauptaugenmerk darauf, die steigende inländische Urannachfrage zu decken, die durch die Renaissance der Kernenergie und den Ausbau von KI-gestützten Rechenzentren angetrieben wird. Nexus Uranium Corp. ist ein Uranexplorationsunternehmen, das ein Portfolio von Uranprojekten in den USA und Kanada vorantreibt. In den USA besitzt das Unternehmen das Projekt Chord in Fall River County, South Dakota, das sich im Ressourcenstadium befindet, die Projekte Wolf Canyon, Deadhorse und RC in South Dakota sowie die Projekte South Pass und Great Divide Basin in Wyoming (das Projekt Great Divide Basin ist derzeit Gegenstand einer Option). Das Unternehmen hält zudem das Projekt Arizona Strip, das 38 Schürfrechte des BLM umfasst, die sieben Uranziele in Form von Kollaps-Brekzienschloten in Mohave County, Arizona, abdecken. Dazu gehört auch das Konzessionsgebiet JD, das derzeit Gegenstand einer Option ist. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Die Projekte des Unternehmens in den USA eignen sich möglicherweise für einen Abbau mittels ISR-Methoden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

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FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

(604) 722-9842

info@nexusuranium.com



Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen hinsichtlich: der Frage, ob die Kläger in dem abgewiesenen Verfahren eine weitere Überprüfung beantragen werden; des Zeitpunkts und des Ausgangs des beschriebenen Feststellungsverfahrens; der Wiederaufnahme, des Abschlusses und des Ausgangs der Anhörung im Streitfall bezüglich der Explorationsabsichtserklärung EXNI 453; der Umweltprüfung des Projekts Chord auf Bundesebene und der Teilnahme des Unternehmens am FAST-41-Programm; der Erteilung von Genehmigungen für das Projekt Chord und der Terminplanung etwaiger Bohrprogramme; der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Aufsichtsbehörden sowie mit lokalen und gewählten Amtsträgern; der vorgeschlagenen Art, des Abschlusses und der Auswirkungen der beschriebenen Bundesinvestitionen; sowie des Stands und der möglichen Verabschiedung anhängiger Bundesgesetzgebung, einschließlich H.R. 9612. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Unternehmens, einschließlich der Annahme, dass die anwendbaren behördlichen, gerichtlichen und gesetzgeberischen Verfahren im üblichen Rahmen ablaufen werden und dass die Bundespolitik in Bezug auf kritische Minerale im Wesentlichen in ihrer derzeitigen Form bestehen bleibt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die beschriebenen Investitionen vorgeschlagen sind und noch nicht endgültig beschlossen wurden, dass das Unternehmen kein Empfänger dieser Mittel ist und keinen Anspruch darauf hat, dass noch kein Termin für die Wiederaufnahme der Anhörung zu EXNI 453 festgelegt wurde, dass noch keine Genehmigung für das Projekt Chord erteilt wurde und möglicherweise auch keine erteilt wird, dass den Klägern weiterhin die Möglichkeit offen steht, einen weiteren Antrag auf gerichtliche Überprüfung der abgewiesenen Klage zu stellen, und dass H.R. 9612 lediglich vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, noch nicht in Kraft getreten ist und möglicherweise auch nicht in Kraft treten wird. Die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden sowie mit lokalen oder gewählten Amtsträgern garantiert weder ein bestimmtes Genehmigungsergebnis noch einen bestimmten Zeitplan. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: der Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; dem Ausgang von gerichtlichen, behördlichen und gesetzgeberischen Verfahren; Änderungen der geltenden Gesetzgebung, der Regulierungspolitik oder der Bundesmittelzuweisungen; dem frühen Entwicklungsstadium der Projekte des Unternehmens; Schwankungen des Uranpreises; allgemeinen Explorations- und Erschließungsrisiken; sowie anderen Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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