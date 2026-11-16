EQS-News: Segway Powersports sichert sich Doppelsieg in der Klasse 2 bei Debüt der SCORE Baja 1000

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Segway Powersports sichert sich Doppelsieg in der Klasse 2 bei Debüt der SCORE Baja 1000



16.11.2026 / 15:10 CET/CEST

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SAN JOSÉ DEL CABO, Mexiko, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports belegte bei seinem Debüt bei der SCORE Baja 1000 den ersten und zweiten Platz in der Klasse 2, wobei beide rennfertigen Super Villain UTVs das Ziel erreichten. Das Ergebnis stellt einen Meilenstein für Segway Powersports dar und verwandelt den ersten Auftritt bei der Veranstaltung in einen Klassensieg und einen Doppelsieg.

Der Super Villain mit der Startnummer 2097, zu dessen Fahrern Jacob Zuccone gehörte, sicherte sich den Sieg in der Klasse 2, gefolgt vom Fahrzeug mit der Startnummer 2095, zu dessen Fahrern Justin He gehörte, auf dem zweiten Platz. Das Rennen führte durch Wüsten-, Berg- und Küstengebiete und verlangte von den Fahrzeugen anhaltende Leistung sowie eine enge Abstimmung zwischen Fahrern, Navigatoren und Unterstützungsteams.

Segway Powersports team celebrates at the Baja 1000 finish line

Dass Segway Factory Racing beide Fahrzeuge an die Spitze ihrer jeweiligen Klasse führen konnte, spiegelt die gründliche Vorbereitung wider, die hinter dem Programm steht. Bei einem Langstreckenrennen hängt der Erfolg davon ab, das Tempo richtig einzuteilen, auf wechselnde Bedingungen zu reagieren und jedes Fahrzeug so zu betreiben, dass es den Anforderungen eines Langstreckenrennens standhält. Baja stellte die Leistungsfähigkeit des Super Villain in einem Dauerbelastungstest auf die Probe, bei dem Zuverlässigkeit und Beständigkeit ebenso wichtig waren wie Geschwindigkeit.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer Renn- und Entwicklungssaison des Super Villain, zu der auch Teilnahmen am King of the Hammers, am Mint 400, am Silver State 300 und am Vegas to Reno gehörten. Diese Veranstaltungen boten die Möglichkeit, die Rennfahrzeuge in unterschiedlichen Umgebungen zu testen und die Vorbereitungen für Baja zu verfeinern. Der Doppelsieg in der Klasse 2 stellt einen weiteren Meilenstein im Langstreckenrennsport dar, der zu den immer zahlreicheren Wettbewerbserfolgen der Side-by-Side-Fahrzeuge beiträgt, und festigt die Reputation von Segway Powersports auf der internationalen Offroad-Bühne.

Das Rennen liefert außerdem weitere Daten und praktische Erfahrungen für die Überprüfung der Fahrzeughaltbarkeit, der Systemleistung und der Teamabläufe unter anhaltender Belastung. Für Segway Powersports spiegelt die Baja-Teilnahme die Bereitschaft wider, seine Technik auf die Probe zu stellen, im Wettbewerb zu lernen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz verleiht dem Markenmotto FEAR NO PLACE auf der Rennbahn einen konkreten Ausdruck.

Segway Powersports wird auf diesen Erfahrungen durch kontinuierliche Weiterentwicklung, Tests und Wettbewerbe aufbauen. Der erste Baja-Erfolg des Teams beschert ihm sowohl einen Grund zum Feiern als auch wertvolle Erkenntnisse für die weitere Entwicklung des Super Villain und seines Rennprogramms.

Informationen zu Segway Powersports

Segway ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Mikromobilität, Powersports und Consumer Robotics und steht für innovative, nutzerorientierte Produkte. Segway Powersports konzentriert sich speziell auf die Entwicklung und Herstellung von Powersport-Fahrzeugen der nächsten Generation, einschließlich All-Terrain-Fahrzeugen (ATVs) und Side-by-Side-Fahrzeugen (SxS) für Nutz- und Sportanwendungen. Als Hightech-Unternehmen integriert Segway Powersports eine überlegene Lieferkette mit eigenen Fertigungskapazitäten und verwaltet den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.

Weitere Informationen finden Sie auf https://powersports.segway.com

Cision

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