EQS-News: Silverfort Ltd / Schlagwort(e): Research Update

Silverfort im IDC MarketScape für Worldwide Augmented Identity Security Solutions 2026 Vendor Assessment als Leader eingestuft



16.11.2026 / 21:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Silverforts Runtime Access Protection steuert den Zugriff auf Identitäten, um KI-Angriffe zu stoppen und Identitäten von AD bis KI zu schützen

PLANO, Texas, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Identity-Security-Unternehmen Silverfort gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape als Leader eingestuft wurde: Worldwide Augmented Identity Security Solutions 2026 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US54116526, November 2026).

Silverfort, The Leader in Identity Security.

Der Bedarf an Augmented Identity Security Identity Security entwickelt sich weiter. Jahrelang lag der Fokus auf der Eingangstür: Überprüfen, wer sich anmeldet, Zugriff gewähren und darauf vertrauen, dass Richtlinien regeln, was danach geschieht. Dieser Ansatz funktionierte bei menschlichen Identitäten teilweise, versagte jedoch schnell, als zunächst Maschinenidentitäten und dann KI-Agenten hinzukamen. KI-Angriffe zielen direkt auf Identitäten ab, und da die Angriffsfläche schneller wächst, als die meisten Unternehmen sie kontrollieren können, muss die Kontrolle über den Anmeldevorgang hinaus auch die anschließenden Vorgänge erfassen. Identity Security ist heute der zentrale Ansatzpunkt, über den Unternehmen Zugriffe kontrollieren, Risiken eindämmen und Angriffe stoppen können. Silverfort schützt Identitäten zur Laufzeit, bevor der Zugriff gewährt wird, sodass Teams sofort auf auftretende Identitätsrisiken reagieren können, ohne darauf warten zu müssen, dass Patches eingespielt, Richtlinien umgesetzt oder technische Altlasten beseitigt werden.

Empfehlung des IDC MarketScape zur Frage, wann Silverfort die richtige Wahl ist

In seinem Leitfaden für Einkäufer empfiehlt IDC, Silverfort in Betracht zu ziehen, wenn: „Ihr Unternehmen Transparenz über On-Premises- und Cloud-Identitäten hinweg wünscht oder Active Directory sowie Legacy-Protokolle betreibt, die keine Agenten oder keine Anwendungsänderungen zulassen, und dabei Echtzeit-MFA, risikobasierten Zugriff, Just-in-Time-Zugriff sowie den Schutz von Service Accounts auf seinem bestehenden Stack haben möchte – neben Vault-, Governance- und Compliance-Tools."

„Jahrelang diente die Identität als Kontrollpunkt, der überall dort eingerichtet wurde, wo die Technik es zuließ. Überall sonst verließ man sich darauf, dass Schutz vorhanden ist. Das Risiko hat dieser Abmachung nie zugestimmt", sagte Emanuel Figueroa, Senior Research Analyst, Identity and Access Management Security bei IDC. „Organisationen benötigen Identity-Security-Mechanismen, die sowohl moderne als auch ältere Infrastrukturen abdecken. Silverfort setzt Kontrollen auf der Authentifizierungsebene durch, auch bei Systemen und Protokollen, die keine Agenten auf Endgeräten unterstützen, sodass Unternehmen diese Schutzmaßnahmen auf ihre bereits genutzten Umgebungen ausweiten können."

„Nicht vor dem Angriff und nicht danach, sondern in dem Moment, in dem er seine Wirkung entfaltet. Genau dann muss Identity Security eingreifen und Angriffe stoppen. KI-gestützte Angriffe brechen nicht ein, sondern loggen sich ein – und sie bewegen sich schneller, als jeder Mensch reagieren kann", sagte Ron Rasin, Chief Strategy Officer bei Silverfort. „Es freut uns, dass der IDC MarketScape Identity Security als Kategorie anerkennt. Das zeigt, wie weit sich dieser Bereich bereits entwickelt hat und wie sehr der Markt nun endlich dort ankommt, wo er hin muss. Unternehmen müssen jetzt Budgets für den Schutz der Identitätsebene einplanen, denn dort entscheidet sich, ob KI-gestützte Angriffe gelingen oder scheitern. Wir sind stolz darauf, im IDC MarketScape als Leader eingestuft worden zu sein."

Silverfort setzt Zugriffskontrollen inline zum Zeitpunkt des Zugriffs durch und unterstützt Unternehmen damit in vier zentralen Anwendungsfällen:

Schutz nicht-menschlicher Identitäten (NHIs) und KI-Agenten. Erkennen und schützen Sie alle nicht-menschlichen Identitäten sowie KI-Agenten sowohl in der Cloud als auch in on-prem Umgebungen mithilfe von Echtzeit-Zugriffsrichtlinien, der Durchsetzung des Prinzips des geringsten Privilegs sowie dynamischen Kontrollen. Verschaffen Sie sich vollständige Transparenz über die Aktivitäten jedes einzelnen Agenten und setzen Sie die Richtlinien bei jedem Tool-Aufruf durch, bevor dieser kritische Systeme erreicht.

Abwehr gegen KI-Angriffe. Verhindern Sie, dass sich KI-Angriffe in einer Organisation ausbreiten und auf kritische Systeme zugreifen. Setzen Sie Kontrollen zur Laufzeit durch, bevor der Zugriff gewährt wird, um laterale Bewegungen und Rechteausweitungen abzufangen, bevor sich Angriffe ausbreiten können.

Schutz von Active Directory und Legacy-Systemen vor KI-Angriffen. Setzen Sie moderne Kontrollen zur Laufzeit in der Infrastruktur ein, die Angreifer am häufigsten ins Visier nehmen, ohne ein einziges System zu verändern oder einen einzigen Benutzer zu beeinträchtigen. Alles, was sich authentifiziert, kann durch Silverfort geschützt werden.

Skalierung der Sicherheit privilegierter Zugriffe ohne Vault. Schützen Sie alle privilegierten Konten und Zugriffe ohne Vault – durch virtuelles Fencing und Just-in-Time-Zugriff im großen Maßstab. Erhalten Sie Sicherheit für privilegierte Zugriffe, die jede privilegierte Identität abdeckt – nicht nur die, die bereits in einem Vault hinterlegt wurden.

Quelle: IDC MarketScape: Worldwide Augmented Identity Security Solutions 2026 - US54116526. Silverfort ist in der Kategorie der Leader eingestuft.

Informationen zu Silverfort

Silverfort ist die Runtime-Identity-Security-Plattform, die bei der Inline-Durchsetzung von Security-Kontrollen zur Abwehr von KI-Angriffen Pionierarbeit geleistet hat und alle Identitäten schützt, von KI-Agenten bis Active Directory, sowohl on-prem als auch in der Cloud. Die patentierte Runtime Access Protection ist direkt in die Authentifizierungsabläufe von Identity Providern sowie Verzeichnisdiensten eingebunden und setzt zum Zeitpunkt der Zugriffsanfrage die jeweils richtige Zugriffsentscheidung durch, ohne bestehende Systeme oder Arbeitsabläufe zu verändern. Silverfort stoppt KI-Angriffe, sichert privilegierte Zugriffe ohne Vault, schützt nicht-menschliche Identitäten (NHIs) sowie KI-Agenten und erweitert Legacy-Systeme um moderne Kontrollen zur Laufzeit, um diese vor KI-Angriffen zu schützen. Über 1.200 Organisationen weltweit vertrauen auf Silverfort, darunter mehrere Fortune-50-Unternehmen.

Informationen zu IDC MarketScape

Das Modell des IDC MarketScape zur Bewertung von Anbietern soll die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt veranschaulichen. Für die Studie wird eine strenge Bewertungsmethode genutzt, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet ein klares Rahmenwerk, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten sowie Strategien und die aktuellen sowie zukünftigen Markterfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Das Rahmenwerk versorgt Technologiekäufer außerdem mit einer 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/silverfort-im-idc-marketscape-fur-worldwide-augmented-identity-security-solutions-2026-vendor-assessment-als-leader-eingestuft-302940925.html

16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2436222 16.11.2026 CET/CEST