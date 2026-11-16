EQS-News: Stark Future schließt Finanzierungsrunde mit einem Transaktionsvolumen von über 150 Millionen Euro ab, während seine Elektromotorräder auf der Weltbühne den Verbrenner überholen

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Stark Future schließt Finanzierungsrunde mit einem Transaktionsvolumen von über 150 Millionen Euro ab, während seine Elektromotorräder auf der Weltbühne den Verbrenner überholen



16.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Runde unter Führung von Highland Europe, gemeinsam mit 1GT von Morgan Stanley Investment Management und Axon Partners Group sowie unter Beteiligung bestehender und neuer Investoren.

BARCELONA, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Stark Future, das Unternehmen aus Barcelona hinter dem weltweit meistverkauften Enduro-Motorrad, hat heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt über 150 Millionen Euro bekannt gegeben. Es ist die größte Investition, die je in ein europäisches Elektromotorradunternehmen geflossen ist. Die Runde bewertet Stark Future vor dem Investment (Pre-Money) mit 1,2 Milliarden Euro und macht das Unternehmen damit zum ersten europäischen Elektromotorradunternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Euro. Angeführt wurde die Runde von Highland Europe, gemeinsam mit 1GT, der Climate-Private-Equity-Strategie von Morgan Stanley Investment Management, und der in Spanien ansässigen internationalen Investmentgesellschaft Axon Partners Group, unter Beteiligung bestehender Gesellschafter sowie von Freunden und Familie. Die Runde war überzeichnet und übertraf das ursprüngliche Ziel. Das Unternehmen hält deshalb die Tür für ein Second Closing offen, um weitere strategische Partner aufzunehmen, darunter Lombard Odier.

Anton Wass - CEO and Founder of Stark Future

Stark Future wurde 2020 aus der kompromisslosen Überzeugung heraus gegründet, dass Elektromotorräder nicht nur die grüne Alternative, sondern die besseren Maschinen sein sollten. Das Unternehmen baut Motorräder, die in jeder Kategorie, in die es einsteigt, die besten Verbrenner schlagen sollen. Die VARG-Plattform für Motocross, Enduro und Supermoto wird heute vollständig im eigenen, 20.000 m² großen Werk am Stadtrand von Barcelona konstruiert, entwickelt und gebaut. Das neue Kapital fließt in die globale Expansion und die Entwicklung neuer Elektroplattformen.

In nur drei Verkaufsjahren hat sich Stark vom Herausforderer zum Marktführer seiner Kategorie entwickelt. Die VARG ist heute das meistverkaufte Enduro-Motorrad der Welt und verkauft sich besser als jedes Verbrenner-Konkurrenzmodell. Bereits im ersten Jahr eroberte Stark rund 50 % des Enduro-Marktes in Deutschland sowie Platz eins in Frankreich und Italien, während die USA nach Stückzahlen zum größten Markt geworden sind. Aus dem Stand hat Stark in drei Jahren den Verbrennern rund 5 % des 3 Milliarden Euro schweren globalen Offroad-Motorradmarktes abgenommen. Mit dem neuen Kapital soll dieser Erfolg wiederholt und übertroffen werden, und zwar durch den Einstieg in neue Motorradkategorien in einem deutlich größeren adressierbaren Motorradmarkt von 90 Milliarden Euro. Nur wenige Hardware-Unternehmen wachsen so schnell. Noch weniger schaffen das profitabel.

Anton Wass, Gründer und CEO von Stark Future, sagt: „Vor sechs Jahren war Stark nichts als die unerschütterliche Überzeugung, dass Elektro die bessere Maschine sein kann, nicht der Kompromiss. Heute verkünden wir die größte Investition, die je in ein europäisches Elektromotorradunternehmen geflossen ist. Mit der VARG haben wir die Branche schon einmal auf den Kopf gestellt und in drei Jahren den Verbrennern 5 % eines 3-Milliarden-Euro-Marktes abgenommen. Jetzt haben wir die Mittel, das zu wiederholen und noch mehr zu erreichen, in einem Markt von 90 Milliarden Euro. Während andere in dieser Branche aufgeben mussten, sind wir gewachsen, profitabel geworden und haben Highland Europe sowie weltweit renommierte institutionelle Investoren an Bord geholt. Beim Second Closing halten wir die Tür für einige weitere offen, die dieselbe Ambition teilen. Nichts davon wäre möglich gewesen ohne die Fahrerinnen und Fahrer, die sich für eine VARG entschieden haben, bevor es die größten Investoren der Welt taten, und ohne die Händler, die sie in ihre Showrooms gestellt haben. Danke, dass ihr diesen Traum wahr gemacht habt. Wir sind nicht hier, um an der Zukunft des Motorrads teilzuhaben. Wir sind hier, um sie anzuführen."

Tony Zappalà, Partner bei Highland Europe, ergänzt: „Seit dem Verkauf seines ersten Motorrads vor nur drei Jahren ist Stark Future zur ersten Adresse für Offroad-Motorräder mit Spitzenleistung geworden. Diese Dynamik hat das Unternehmen im technischsten und anspruchsvollsten Segment des Marktes aufgebaut. Als wir Anton und das Team kennenlernten, hat uns der Leitgedanke des Unternehmens sofort mitgerissen: das beste Motorrad ohne Kompromisse zu bauen. Motorräder sind die letzte große Fahrzeugkategorie, die sich ernsthaft elektrifiziert. Viele haben es versucht, aber niemand hat den Erfolg von Stark erreicht. Wir sind überzeugt, dass Stark das Unternehmen sein wird, das diesen Wandel mit erstklassiger Performance anführt."

Vikram Raju, Head of Climate Private Equity Investing bei Morgan Stanley Investment Management und 1GT, sagt: „Die überzeugendsten Klimalösungen sind oft diejenigen, die ihren Kundinnen und Kunden keine Kompromisse abverlangen. Stark Future ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel: Das Unternehmen verbindet einen konsequenten Fokus auf technische Exzellenz mit Elektromotorrädern, die in erster Linie über ihre Leistung überzeugen. Bei 1GT unterstützen wir ambitionierte Gründerinnen, Gründer und Teams, deren Produkte und Lösungen das Potenzial haben, in der realen Welt etwas zu bewirken und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft voranzubringen. Wir freuen uns, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten und die Ressourcen und globalen Kompetenzen von Morgan Stanley in die Partnerschaft einzubringen, während Stark seine internationale Expansion fortsetzt."

Alfonso de León, Managing Partner bei Axon Partners Group, sagt: „Stark ist eines der seltenen Technologie- und Performance-Unternehmen, die wachsen wie ein Tech-Unternehmen und verdienen wie ein Industrieunternehmen. Als in Spanien ansässige Investmentgesellschaft ist Axon stolz darauf, gemeinsam mit Highland, 1GT und einer Gruppe erstklassiger Investoren ein spanisches Unternehmen zu unterstützen, das eine globale Kategorie anführt. Das ist erst der Anfang dessen, was Stark werden wird."

Stifel war bei dieser Transaktion als Lead Financial Adviser für Stark Future tätig. Die Investition sichert langfristige Unterstützung durch bedeutende institutionelle Investoren, darunter Highland Europe, zu deren Portfolio Kategorieführer wie Wolt, GetYourGuide, Huel und Zwift gehören, sowie die 1GT-Strategie von Morgan Stanley Investment Management, Axon Partners Group und Lombard Odier. Gemeinsam geben sie Stark Future das Kapital und die Reichweite, um seine Führungsposition im elektrischen Offroad-Segment zu einer globalen Kraft im Motorradmarkt auszubauen.

Über Stark Future

Stark Future ist ein 2020 gegründetes Premium-Elektromotorrad- und Technologieunternehmen mit Sitz in Barcelona. Seine Strategie ist es, Elektromotorräder zu bauen, die in jeder Kategorie die besten Verbrenner übertreffen. Zur Flaggschiff-Plattform VARG für Motocross, Enduro und Supermoto gehört das weltweit meistverkaufte Enduro-Motorrad, das sich besser verkauft als jedes Verbrenner-Konkurrenzmodell. Jedes Motorrad wird im eigenen, 20.000 m² großen Werk des Unternehmens bei Barcelona gebaut, und Stark fährt weltweit auf höchstem Niveau Rennen, unter anderem in der FIM SuperEnduro, im Hard Enduro, in der EnduroGP und in der World Supercross Championship.

Weitere Informationen unter https://starkfuture.com.

Kontakt: Benjamin Cobb, Director Brand Communications, Stark Future, benjamin.cobb@starkfuture.com

Stark Future HQ - Barcelona

Stark VARG SM_Lineup

Anton Wass, Production line Barcelona HQ

Stark Future Logo

Cision

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