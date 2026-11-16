EQS-News: TARSBOT und Aptiv vertiefen strategische Zusammenarbeit im Bereich verkörperter KI

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TARSBOT und Aptiv vertiefen strategische Zusammenarbeit im Bereich verkörperter KI



16.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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SHANGHAI, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Während der 9th China International Import Expo (CIIE) unterzeichneten TARSBOT und Aptiv eine Vereinbarung zur weiteren Vertiefung ihrer strategischen Zusammenarbeit im Bereich der verkörperten KI.

TARSBOT Embodied AI Robots in Operation at Aptivâ€™s Smart Factory

Im Rahmen der Vereinbarung geht Aptiv davon aus, die Bereitstellung von 100 TARSBOT A-Series Industrierobotern mit integrierter KI bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Diese decken 8 Fertigungsprozesskategorien und 33 Anwendungsszenarien ab, darunter flexible Montage, koordinierte Inspektion und Produktionsmanagement. Die erste Charge von Robotern ist bereits in realen Produktionsumgebungen in einer intelligenten Fabrik von Aptiv im Einsatz.

Darüber hinaus sollen Aptiv-Produkte, einschließlich Hochleistungsrechnerplattformen, in die KI-Roboter von TARSBOT als Rechengrundlage integriert werden, um einen hochzuverlässigen Betrieb in realen industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Die Parteien planen, die Massenproduktion im Jahr 2026 zu erreichen.

Die beiden Unternehmen werden auch weiterhin Anwendungen in realen industriellen Umgebungen erproben. Die aus der Produktion gewonnenen Erkenntnisse werden die iterative Entwicklung von AWE (AI World Engine), dem universellen Basismodell von TARSBOT für verkörperte KI, unterstützen.

Mit Unterstützung der Jiading-Bezirksregierung von Shanghai arbeiten TARSBOT und Aptiv bereits eng zusammen, um die Entwicklung und den großflächigen Einsatz der ersten industriellen KI-Roboterflotte Chinas mit einem Zielumfang von 1.000 Einheiten voranzutreiben. Die erste Phase des Projekts wird an einem Produktionsstandort von Aptiv umgesetzt. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Anpassung der Roboter an reale Produktionsprozesse und Fertigungsanforderungen. Die Unterzeichnung bei CIIE markiert eine systematischere und umfassendere Phase der Zusammenarbeit.

Mit der Vertiefung der Kooperation werden die Hochleistungsrechnerplattformen und intelligenten Energieverteilungslösungen von Aptiv weiter in die KI-Roboter von TARSBOT integriert, um einen stabilen Betrieb auf realen Produktionslinien zu gewährleisten. Die Hochleistungsrechnerplattformen bieten flexible und zuverlässige Rechenleistung für zentrale Roboterfunktionen wie Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Bewegungssteuerung. Durch die Kombination der umfassenden KI-Funktionen und der Erfahrung von TARSBOT in realen Produktionslinienanwendungen mit der etablierten Ingenieurskompetenz und den strengen Standards von Aptiv zielt die Zusammenarbeit darauf ab, eine effiziente und zuverlässige Implementierung in großem Umfang zu unterstützen.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, zu demonstrieren, dass eine skalierbare Implementierung in praktischen industriellen Umgebungen validiert werden kann. Da Hersteller weltweit mit einer steigenden Nachfrage nach intelligenter Automatisierung und höherer Effizienz der Lieferkette konfrontiert sind, erweist sich verkörperte KI als wichtige Triebkraft für die Steigerung der Produktivität der nächsten Generation.

Mit Blick auf die Zukunft werden TARSBOT und Aptiv auf Chinas reichhaltigen realen Produktionsumgebungen aufbauen, um Robotersysteme noch stärker mit operativen Anwendungen zu verknüpfen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine validierte und skalierbare industrielle Referenz für die Replikation und Erweiterung von verkörperter KI auf weitere Anwendungsbereiche bereitzustellen und so weltweit breitere Möglichkeiten für die intelligente Fertigung zu schaffen.

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