EQS-News: Warburg Pincus sichert sich 92,52 % aller PSI-Aktien – Annahmefrist des Delisting-Angebots endet am Dienstag

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Warburg Pincus sichert sich 92,52 % aller PSI-Aktien – Annahmefrist des Delisting-Angebots endet am Dienstag



16.11.2026 / 07:45 CET/CEST

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Warburg Pincus sichert sich 92,52 % aller PSI-Aktien –

Annahmefrist des Delisting-Angebots endet am Dienstag

Warburg Pincus sichert sich insgesamt 92,52 % des Grundkapitals von PSI durch eine Vereinbarung mit Briarwood über den Erwerb von dessen Beteiligung in Höhe von 9,49 % an PSI zum Preis des Delisting-Angebots.

Aktionäre, die ihre PSI-Aktien noch nicht eingereicht haben, können das Delisting-Angebot noch bis zum Ablauf der Annahmefrist am Dienstag, 17. November 2026, annehmen.

Dies ist die letzte Gelegenheit für Aktionäre, ihre PSI-Aktien vor dem Delisting zu veräußern, das mit Ablauf der Annahmefrist wirksam wird.

Berlin, 16. November 2026. Die Zest Bidco GmbH ("Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die mittelbar von Investmentfonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus"), hat gestern mit der Briarwood Chase Management LLC ("Briarwood") einen Aktienkaufvertrag über deren Beteiligung in Höhe von 9,49 % an der PSI Software SE ("PSI") zum Preis des Delisting-Angebots abgeschlossen. Damit erhöht sich die Gesamtbeteiligung der Bieterin an PSI auf 92,52 %. Briarwood wird den Veräußerungserlös in die Erwerbsstruktur der Bieterin auf Pari-passu-Basis mit Warburg Pincus reinvestieren.

PSI-Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht eingereicht haben, können das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot der Bieterin ("Delisting-Angebot") noch bis zum Ablauf der Annahmefrist am Dienstag, 17. November 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), annehmen. Dies ist die letzte Gelegenheit für Aktionäre, ihre PSI-Aktien vor dem Delisting zu veräußern, das mit Ablauf der Annahmefrist wirksam wird.

Über Warburg Pincus:

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 105 Milliarden US-Dollar und hat über 225 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert.

Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält weltweit über 15 Büros. Weitere Informationen unter www.warburgpincus.com und auf LinkedIn oder YouTube.

Kontakt Presse – Warburg Pincus

Alice Gibb

Director – Head of Communications, Europe

T: +44 207 306 30 90

E: alice.gibb@warburgpincus.com

Katharina Gebsattel

Communications

T: +49 172 718 68 57

E: katharina.gebsattel@warburgpincus.com

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von PSI-Aktien dar. Das Delisting-Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und weitere das Delisting-Angebot betreffende Regelungen sind in der von der Zest Bidco GmbH veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten. Investoren und Inhabern von PSI-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Delisting-Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Delisting-Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Delisting-Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

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