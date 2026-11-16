EQS-News: WESCAN GOLDFIELDS ERWIRBT DAS GOLDPROJEKT LUTZKO LAKE IM GOLDGÜRTEL VON LA RONGE - SEIN FÜNFTES PROJEKT IN SASKATCHEWAN

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WESCAN GOLDFIELDS ERWIRBT DAS GOLDPROJEKT LUTZKO LAKE IM GOLDGÜRTEL VON LA RONGE - SEIN FÜNFTES PROJEKT IN SASKATCHEWAN



16.11.2026 / 14:20 CET/CEST

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Highlights:

Fünftes Goldprojekt: Das zu 100 % unternehmenseigene, 3.306 Hektar große Projekt Lutzko Lake ist Wescans viertes Projekt im historischen La Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan

Unterlagert von denselben metavulkanischen Gesteinen, die auch einen Großteil der Goldmineralisierung des La Ronge Goldgürtels beherbergen: Das 9,9 Kilometer lange Schürfgebiet ist noch weitgehend unerforscht; es wurden keine Bohrungen dokumentiert

27 Goldvorkommen im Umkreis von 5 Kilometern um das Schürfgebiet, einschließlich des Vorkommens Samantha (Mag Lake) in 1,6 Kilometern Entfernung, wo historische Kanalproben bis zu 195,8 g/t Gold über 1,0 Meter ergaben**

Das Gebiet liegt 8,5 Kilometer von der Greywacke-Goldlagerstätte von Trident Resources und 9 Kilometer von der ehemaligen Goldmine Roy Lloyd entfernt und grenzt an das von Trident optionierte Grundstück Hailstone an.**

In der Nähe des Highway 102: Das Schürfgebiet liegt 2,5 Kilometer westlich des Highways

SASKATOON, SK, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es durch die Anmeldung von Schürfrechten eine 100-prozentige Beteiligung am Lutzko-Lake-Projekt (das „Projekt") erworben hat, einem 3.306 Hektar großen Mineralschürfgebiet im Goldgürtel La Ronge in Saskatchewan. Dies ist das fünfte Goldprojekt des Unternehmens, neben den Projekten Munro Lake, Fork Lake, Jojay Lake und Lindsay Lake. Es liegt etwa 16 Kilometer südwestlich des Projekts Fork Lake des Unternehmens und 2,5 Kilometer westlich des Highway 102, etwa 104 Kilometer nördlich von La Ronge (Entfernung auf der Straße). Das Projekt ist nach dem Lutzko-See benannt, der innerhalb des Claims liegt (Abbildung 1).

Das Projekt liegt 8,5 Kilometer nordwestlich der Greywacke-Goldlagerstätte von Trident Resources Corp. („Trident") und 9 Kilometer nordnordöstlich der ehemals in Betrieb befindlichen Goldmine Roy Lloyd (Abbildung 1). Der Claim grenzt im Südosten an das von Trident unter Option stehende Grundstück „Hailstone" und wird im Norden und Süden** von einem Grundstückspaket der Matrixset-Gruppe begrenzt, deren fünf Lagerstätten im Goldgürtel La Ronge über kombinierte Mineralressourcen von 1.857.000 Unzen Gold in den Kategorien „gemessen" und „angezeigt" sowie 1.092.000 Unzen Gold in der Kategorie „abgeleitet"*** verfügen.

„Die Ressourcenbasis im Goldgürtel La Ronge nimmt zu, und wir möchten mit ihr wachsen", erklärte W. Connor MacNeill, Geschäftsführer von Wescan. „Mit Lutzko Lake erweitern wir unser Portfolio in der Region um ein weiteres Projekt und verfügen nun über vier gut erreichbare Projekte, die wir vorantreiben können – alle in unmittelbarer Nähe des Highway 102."

Figure 1: Location of the Lutzko Lake Project relative to the Companyâ€™s other projects, regional gold mines and deposits, and Highway 102. The inset shows the Lutzko Lake claim area.

Figure 2: Simplified bedrock geology of the Lutzko Lake Project area (Saskatchewan Geological Atlas, 1:250,000), showing the metavolcanic rocks of the La Ronge Domain, the claimâ€™s length and width, nearby gold showings with their best reported historical gold values from the Saskatchewan Mineral Deposit Index (â€œSMDIâ€)*,**, and resources at the Greywacke deposit and Roy Lloyd mine**,***.

Geologie

Das Projekt befindet sich innerhalb des zentralen metavulkanischen Gürtels des Gebiets La Ronge, in dem sich der größte Teil der bekannten Goldvorkommen in der Reindeer-Zone in Saskatchewan befindet. Die meisten davon befinden sich im südwestlichen Teil des Gebiets, in dem das Projekt angesiedelt ist, in metavulkanischen Gesteinen eines Inselbogens und in den Plutonen, die in diese eingedrungen sind (Morelli und MacLachlan, 2012, Saskatchewan Report 262). Die Kartierung des anstehenden Gesteins der Provinz im Maßstab 1:250.000 (Geologischer Atlas von Saskatchewan) belegt, dass der Untergrund hauptsächlich aus denselben metavulkanischen Gesteinen besteht: Mafische und intermediäre Metavulkanite, mit geringeren Anteilen an felsischen Metavulkaniten, bedecken etwa 88 % des Claims. Der verbleibende Teil wird hauptsächlich von Granodiorit bis Granit des Ismond-Lake-Plutons unterlagert, der sich in einem Streifen entlang des nordöstlichen Randes des Konzessionsgebiets erstreckt, sowie von geringfügigen Gabbro-Vorkommen (Abbildung 2). Die metavulkanischen Gesteine verlaufen in nordöstlicher Richtung über das Claimgebiet, parallel zu seiner Längsachse; das Claimgebiet misst ungefähr 9,9 Kilometer in Nordost-Südwest-Richtung und 5,2 Kilometer in Nordwest-Südost-Richtung.

Goldvorkommen in der Umgebung treten sowohl innerhalb der metavulkanischen Gesteine als auch in den angrenzenden dioritischen bis granodioritischen Intrusionen auf, typischerweise als goldhaltige Quarzgänge und pyritische Scherzonen. Mehrere davon, darunter das Vorkommen Benoir und die Bay Zone, liegen in der Nähe von Kontaktzonen zwischen metavulkanischen Gesteinen und Plutonen (SMDI)**. Der Claim Lutzko Lake umfasst einen Teil der Kontaktzone zwischen den metavulkanischen Gesteinen und dem Ismond-Lake-Pluton.

Angrenzende Goldvorkommen und Minen

Im Umkreis von 5 Kilometern um das Schürfgebiet verzeichnet das SMDI 27 Goldvorkommen, die sich alle auf Grundstücken befinden, die anderen Parteien gehören; innerhalb des Schürfgebiets selbst ist kein Vorkommen verzeichnet. Ausgewählte Vorkommen und ihre höchsten jemals gemeldeten Goldwerte sind in Abbildung 2 dargestellt. Dazu gehören das Vorkommen Samantha (Mag Lake), 1,6 Kilometer südöstlich des Claims, wo historische Stichproben bis zu 426,5 g/t Gold und Rinnenproben bis zu 195,8 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 1,0 Meter ergaben; das Joey-Vorkommen, 2,5 Kilometer südöstlich, mit einer Splittprobe von 59,3 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 1,0 Meter; sowie das Benoir-Vorkommen, 0,9 Kilometer west-nordwestlich, mit Stichproben von bis zu 26,8 g/t Gold*,**.

Golden Band Resources Inc. hat von 2011 bis 2014 die Lagerstätte Roy Lloyd (Bingo) abgebaut; im Rahmen seiner Aktivitäten in La Ronge – hauptsächlich in Roy Lloyd, ergänzt durch Erz aus den Lagerstätten EP und Komis – wurden etwa 77.118 Unzen Gold aus 323.491 Tonnen mit einem Gehalt von 8,55 g/t Gold (SMDI 2627)** gefördert. Die ehemals produzierenden Minen Jasper, Star Lake und Jolu liegen 23 bis 27 Kilometer nordöstlich des Claims (Abbildung 1)**.

Explorationsgeschichte

Das Konzessionsgebiet ist nach wie vor nur unzureichend erkundet. Innerhalb des Claims sind keine Bohrlöcher oder Mineralvorkommen verzeichnet. Aus den Bewertungsunterlagen geht hervor, dass luftgestützte geophysikalische Untersuchungen (1966–2011), regionale Probenahmen von Seesedimenten, Böden und Geschiebematerial sowie bodengestützte geophysikalische Untersuchungen in Teilen des Konzessionsgebiets (1969–1994) sowie Prospektions- und Kartierungsarbeiten, vor allem in den 1980er und 1990er Jahren, durchgeführt wurden, wobei keine dieser Maßnahmen zu Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet führte. Die nächstgelegenen dokumentierten Bohrungen sind vier Bohrlöcher, die 1957 an einem etwa 400 Meter südlich gelegenen Kupfervorkommen fertiggestellt wurden, sowie drei kurze Bohrlöcher (30 bis 46 Meter), die 1967–1968 etwa 1 Kilometer westlich gebohrt wurden.

Explorationspläne

Das Unternehmen beabsichtigt, das Schürfgebiet künftig auf Goldmineralisierung zu untersuchen. Ein Teil des nordöstlichen Teils des Schürfrechts brannte im Jahr 2024 ab; das Unternehmen geht davon aus, dass dieses kürzlich abgebrannte Gebiet eine bessere Freilegung des Grundgesteins bietet.

* Oberflächenstichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die darunterliegende Mineralisierung.

** Explorationen auf angrenzenden oder nahegelegenen Grundstücken bieten keine Garantie dafür, dass auf einem bestimmten Grundstück eine ähnliche Mineralisierung vorliegt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu angrenzenden und nahegelegenen Grundstücken, einschließlich historischer Probenergebnisse, früherer Fördermengen und Mineralressourcenschätzungen, stammen aus den SMDI-Daten sowie aus öffentlichen Bekanntmachungen der Eigentümer dieser Grundstücke; sie wurden von der qualifizierten Person des Unternehmens nicht überprüft und lassen nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Rahmen des Lutzko-Lake-Projekts schließen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

*** Mineralische Ressourcen sind in Abbildung 2 dargestellt. Greywacke: auf den Tagebau beschränkt, bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Gold und einem Goldpreis von 2.600 US-Dollar pro Unze, gültig ab dem 6. November 2025 (Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025). Bingo (Roy-Lloyd-Mine): für den Untertagebau nach Erschöpfung der abgebauten Bereiche geschätzt, bei einem Cutoff-Gehalt von 1,75 g/t Gold und einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar pro Unze, gültig ab dem 10. Februar 2026 (technischer Bericht gemäß NI 43-101 von P&E Mining Consultants Inc. für Golden Band Resources Inc.). Matrixset-Gruppenvorkommen (technische Berichte gemäß NI 43-101 von P&E Mining Consultants Inc. für Golden Band Resources Inc., alle gültig ab dem 10. Februar 2026, bei einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar pro Unze und Cutoff-Werten von 0,20 g/t Gold innerhalb des Tagebaus und 1,75 g/t Gold außerhalb des Tagebaus bzw. im Untertagebau): Thunderbird: Gemessen: 6.275.000 t mit 1,66 g/t (334.300 oz), Angezeigt: 9.067.000 t mit 1,40 g/t (409.300 oz), Abgeleitet: 15.920.000 t mit 1,18 g/t (602.800 oz); Golden Heart: Angezeigt: 10.820.000 t mit 1,49 g/t (518.000 oz), Abgeleitet: 4.068.000 t mit 1,18 g/t (154.800 oz); Komis: Angezeigt: 4.121.000 t mit 2,73 g/t (362.200 oz), Abgeleitet: 1.263.000 t mit 1,96 g/t (79.800 oz); Corner Lake: Angezeigt: 1.838.000 t mit 1,45 g/t (85.700 oz), Abgeleitet: 3.001.000 t mit 1,55 g/t (149.200 oz); Bingo: Angezeigt 583.000 t bei 7,89 g/t (147.800 oz), Abgeleitet 447.000 t bei 7,34 g/t (105.400 oz). Die im Text genannten Summen sind die vom Unternehmen ermittelten Schätzungen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von John Shmyr, P.Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem eingetragenen Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Shmyr ist eine „qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects" („NI 43-101"). Herr Shmyr hat die Angaben zu angrenzenden und benachbarten Grundstücken, einschließlich historischer Probenahmeergebnisse, früherer Fördermengen und Mineralressourcenschätzungen, nicht überprüft und stimmt der Aufnahme dieser Angaben auf der Grundlage seiner Informationen in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Informationen zu Wescan Goldfields Inc.

Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten im Norden von Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an fünf Goldprojekten: dem Projekt Munro Lake, das sich im Pine-Lake-Greenstone-Gürtel in unmittelbarer Nähe des Goldfeldes Seabee/Santoy befindet; sowie im historischen La-Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan das Projekt Jojay Lake, in dem sich die Goldlagerstätte Jojay befindet, das Projekt Fork Lake, in dem sich die ehemals in Betrieb befindliche Goldmine Jasper befindet, das Projekt Lindsay Lake und das neu abgesteckte Projekt Lutzko Lake.

Die Goldlagerstätte Jojay ist Gegenstand einer historischen Mineralressourcenschätzung von A.C.A. Howe International Limited (Roy und Trinder, 2010, Howe-Bericht Nr. 929, Stand: 4. Februar 2010) von 420.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,7 g/t Gold in der Kategorie „angezeigt" und 630.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 g/t Gold in der Kategorie „abgeleitet", unverdünnt, bei einem Block-Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Gold, geschätzt mittels Ordinary-Kriging und unter der Annahme eines Goldpreises von 1.000 US-Dollar pro Unze sowie einer Ausbeute von 90 %. Diese Kategorien entsprechen den Kategorien „angezeigt" und „abgeleitet" der aktuellen CIM-Definitionsstandards (2014). Das Unternehmen hält die Schätzung für relevant, da sie einen Hinweis auf die Mineralisierung der Lagerstätte gibt. Allerdings sind die wirtschaftlichen Annahmen des Unternehmens veraltet und die Bohrungen des Unternehmens aus den Jahren 2011 und 2012 sind nicht berücksichtigt. Eine aktualisierte Schätzung wurde noch nicht erstellt und ist derzeit in Arbeit. Zur Überprüfung wären eine Validierung der Bohrdaten, eine Kontrollprobenahme und eine neue Schätzung gemäß den aktuellen CIM-Definitionsstandards erforderlich. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die Goldmine Jasper wurde Anfang der 1990er Jahre von der Cameco Corporation betrieben und förderte vor ihrer Schließung etwa 82.700 Unzen Gold aus rund 140.000 Tonnen mit einem Gehalt von 18,9 g/t Gold. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „WGF" gehandelt.

Wichtige Informationen zu‑ zukunftsgerichtetenAussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. ZukunftsgerichteteAussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. ZukunftsgerichteteAussagen sind oft, aber nicht immer, an Wörtern wie „anstreben", „erwarten", „planen", „fortsetzen", „schätzen", „rechnen mit", „können", „werden", „beabsichtigen", „könnten", „dürften", „sollten", „glauben", „eingeplant", „sein", „werden" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenAussagen basieren auf den Meinungen und Erwartungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommenden Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. ZukunftsgerichteteAussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zur Unternehmensstrategie des Unternehmens; zum Projekt Lutzko Lake und seinem Mineralisierungspotenzial; zu den Plänen des Unternehmens zur Prospektion des Projekts; zu den erwarteten Auswirkungen des Waldbrandes von 2024 auf die Freilegung des Grundgesteins; zu den Zielen, Vorgaben oder zukünftigen Plänen des Unternehmens in Bezug auf seine Explorationsprogramme; und zu weiteren Explorationsarbeiten in der Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen, die in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Solche Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichtetenAussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten Leser den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen schenken und solche zukunftsgerichtetenAussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Ergebnisse interpretiert oder angesehen werden.

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