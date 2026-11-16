EQS-News: Wirtschaftlich zurück in der Erfolgsspur – Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Jahresüberschuss von Mio€ 2,1 abgeschlossen

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Wirtschaftlich zurück in der Erfolgsspur – Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Jahresüberschuss von Mio€ 2,1 abgeschlossen



16.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Wirtschaftlich zurück in der Erfolgsspur – Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Jahresüberschuss von Mio€ 2,1 abgeschlossen, das Konzerneigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag Mio€ 22,5. Sportlich blickt der Konzern auf ein schwieriges Jahr zurück, in dem mit Platz 15 in der Abschlusstabelle aber das Mindestziel „Klassenerhalt“ erreicht wurde.

Konzernumsatz steigt auf EUR 154,2 Mio. (Vorjahr: EUR 142,7 Mio.)

Aufwendungen für die betriebliche Leistung steigen auf EUR 154,7 Mio. (Vorjahr: EUR 151,7 Mio.)

Konzernjahresüberschuss von EUR 2,1 Mio. (Vorjahr: Konzernjahresfehlbetrag von EUR 7,4 Mio)

Bremen, 16. November 2026 – „ Aus sportlicher Sicht können wir mit der abgelaufenen Spielzeit sicherlich nicht zufrieden sein, haben mit dem Klassenerhalt in der Bundesliga aber zumindest das Minimalziel am Ende erreicht. Allerdings beurteilen wir die Spielzeit sehr differenziert. Das übergeordnete sportliche Ziel einer Etablierung im Mittelfeld der Bundesliga wurde deutlich verfehlt, die Entwicklung junger Spieler insbesondere über Einsatzzeiten in den Spielen der Lizenzmannschaft aber zeitgleich sehr erfolgreich umgesetzt. Dies hat einen unmittelbaren Einfluss auf die wirtschaftliche Perspektive des Clubs und bereits einen relevanten Wertbeitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft geleistet. Aus wirtschaftlicher Sicht konnten wir unseren Konzernumsatz deutlich steigern, gleichzeitig die Erhöhung bei den Kosten begrenzen und somit das Ziel eines Jahresüberschusses erreichen“, erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA.

Die Erhöhung des Umsatzes resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Transfererlösen. Hierfür zeichnet sich im Berichtsjahr beispielsweise der Transfer des Spielers Mio Backhaus zum SC Freiburg verantwortlich. Die weiteren relevanten Umsatzbereiche Spielbetrieb, Sponsoring, Erlöse aus medialen Verwertungsrechten und Handel haben sich insbesondere durch das Ausscheiden in der 1. Runde des DFB-Pokals (VJ: Erreichen des Viertelfinals) und Sondereffekten aus dem Diego-Abschiedsspiels im Vorjahr reduziert. Im Bereich des Spielbetriebs konnte die Inbetriebnahme neu geschaffener Hospitalitybereiche und bei den Medienerlöse eine Verbesserung im Ranking der Säule „Leistung“ zur Verteilung der nationalen Medienerlöse der Bundesliga diese Reduzierung zumindest teilweise kompensieren.

Den gestiegen Umsatzerlösen stehen nur moderat gestiegene Kosten für die betriebliche Leistung gegenüber. Reduzierten umsatzabhängigen Kosten sowie insbesondere bedingt durch das sportliche Abschneiden der Lizenzmannschaft der Herren gesunkenen Personalkosten (-Mio€ 0,7) stehen verbunden mit der Investitionstätigkeit des Konzerns um Mio€ 3,6 gestiegene Abschreibungen sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Transfertätigkeit (+Mio€ 3,6) entgegen. Auch in den Bereich Frauen- und Mädchenfußball wurden weitere Investitionen getätigt.

Darüber hinaus war das Berichtsjahr aus wirtschaftlicher Sicht durch eine zweite Kapitalerhöhung über Mio€ 4 der WF12 GbR geprägt. Nach der zweiten Kapitalerhöhung hält der Minderheitsgesellschafter nun 19,39% der Anteile an der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Darüber hinaus hat mit dem Sport-Verein „Werder“ von 1899 e.V. der Mehrheitsgesellschafter eine Zahlung über Mio€ 1,5 zur Stärkung des Eigenkapitals und Unterstützung der Infrastrukturfinanzierung in die Kaptalrücklage geleistet.

Durch das erwirtschaftete Ergebnis sowie die erfolgten Eigenkapitaltransaktionen hat sich das Eigenkapital des Konzerns auf 22,5 Mio. Euro erhöht, die Konzerneigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 18,8%.

Die Infrastrukturprojekte sind vollständig im Zeit- und Kostenplan weiterentwickelt worden. Mit dem Neubau des Trainingszentrums und der Sanierung der Funktionsgebäude auf „Platz 11“ sind zwei der drei Teilprojekte zwischenzeitlich fertiggestellt und im laufenden Betrieb. Die diesbezügliche Finanzierung wurde wie im Gesamtfinanzierungsplan vorgesehen vertraglich fixiert und entsprechend umgesetzt.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung blickt zufrieden auf den Start des laufenden Geschäftsjahres. „Trotz der starken externen Kritik an den Transfertätigkeiten der abgelaufenen Sommertransferperiode waren wir immer davon überzeugt mit den getätigten Transaktionen im Rahmen unserer wirtschaftlichen Vergaben einen wettbewerbsfähigen Kader zusammengestellt zu haben. Nach 9 Spieltagen steht die Mannschaft mit 15 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz. Im Fokus dieses erfolgreichen Saisonstarts steht sicherlich der Name Niclas Füllkrug, aber mit beispielsweise Mick Schmetgens als eigenem Nachwuchsspieler oder Chuki als im Sommer verpflichtetem Talent bekommen wieder junge Spieler regelmäßig Einsatzzeiten, der Weg der Durchlässigkeit für Talente wird konsequent weiter umgesetzt und dadurch Marktwerte geschaffen. Wirtschaftlich streben wir auch für das laufende Geschäftsjahr einen vergleichbaren Jahresüberschuss wie im Berichtsjahr an, um das Eigenkapital sukzessive weiter zu stärken, gleichzeitig aber auch mit entsprechenden Ausgaben für den Kader eine sportliche Wettbewerbsfähigkeit in der Bundesliga zu ermöglichen Dies betrifft dabei sowohl die Lizenzmannschaft der Herren als auch der Frauen. Hierfür haben wir mit den Transfers im Sommer einen sehr guten Grundstein gelegt, aber auch noch ein paar Aufgaben bis zum Ende des Geschäftsjahres abzuarbeiten“, so Filbry abschließend.

Der geprüfte Konzernabschluss zum 30.06.2026 ist unter https://www.werder.de/business/anleihe/finanzberichte abrufbar.



Kontakt

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Daniel Bruss, Leiter Finanzen, Prokurist

Tel.: +49 421 – 43 45 9 - 0

E-Mail: anleihe@werder.de

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