EQS-PVR: CECONOMY AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS Stimmrechtsmitteilung: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.11.2026 / 13:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: CECONOMY AG
Straße, Hausnr.: Kaistr. 3
PLZ: 40221
Ort: Düsseldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299001X9L42HXEBCZ51

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Jürgen Kellerhals
Geburtsdatum: 04.09.1964
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Helga Kellerhals
Geburtsdatum: 21.04.1940

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Convergenta Invest GmbH
JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
12.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 85,16 % 5,94 % 91,1 % 485221084
letzte Mitteilung 27,98 % 5,74 % 33,72 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
J Kellerhals 280100 412928583 0,06 % 85,10 %
H Kellerhals 100 413208583 0,00002 % 85,16 %
Summe 413208683 85,16 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Wandelschuldverschreibung 09.06.2027 19.07.2022 - 28816244 5,94 %
    Summe 28816244 5,94 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
- Jürgen Kellerhals und Helga Kellerhals % % %
- Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich % % %
- Convergenta Invest GmbH 85,16 % 5,94 % 91,10 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Es besteht kontrollierende Mehrmütterschaft von Jürgen Kellerhals und seiner Mutter Helga Kellerhals über deren Beteiligung an der Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich, der Mehrheitsgesellschafterin der Convergenta Invest GmbH  

Datum
13.11.2026


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.ceconomy.de
LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435834  16.11.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ceconomy

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen