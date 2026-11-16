Estland: Geheimdienst hatte Hinweise auf Sabotageangriff

TALLINN/RIGA (dpa-AFX) - Estland hat nach Angaben des Geheimdienstes vorab Hinweise auf den versuchten Sabotageakt beim Drohnenhersteller Threod Systems gehabt. "Wir wissen, dass Russland derzeit insgesamt etwa zehn Unternehmen der Verteidigungsindustrie in Estland ins Visier nimmt. Wir wussten im Vorfeld ziemlich viel darüber", sagte Sicherheitsdienstchef Margo Palloson im estnischen Fernsehen. So habe die Behörde aus Lettland "einige Puzzleteile" erhalten, die sie anhand ihrer eigenen Einschätzung in den richtigen Kontext setzen musste.

"Wir setzen alles daran, diese Angriffe vorherzusehen und zu verhindern. Wir kooperieren eng mit der gesamten Verteidigungsindustrie, informieren und beraten Unternehmen, damit auch deren eigenen Sorgfaltspflichten und Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Angriffen beitragen", sagte Palloson. Auch stehe Estland in ständigem Kontakt mit anderen europäischen Geheimdiensten, um Informationen über Bedrohungen auszutauschen.

Estland hatte nach einem versuchten Brandanschlag auf das Gebäude von Threod Systems acht Tatverdächtige festgenommen, die alle aus dem benachbarten Lettland stammten. Gegen fünf der Beteiligten wurde Haftbefehl erlassen. Das Unternehmen stellt Aufklärungs- und Kampfdrohnen her, die unter anderem auch an die Ukraine geliefert werden. Der Anschlag, bei dem nur geringer Sachschaden entstand, war nach Angaben von Palloson von firmeneigenen Sicherheitsleuten unterbunden worden.

Estland sieht Moskau hinter Anschlag, Kreml weist Vorwürfe zurück

Estnischen Erkenntnissen nach steckt der russische Militärgeheimdienst GRU hinter dem Anschlag. Die Regierung in Tallinn will als Reaktion darauf ab dem 1. Dezember alle drei noch offenen Grenzübergänge zu Russland dicht machen. Moskau dementierte eine russische Beteiligung an dem Sabotageakt und wies die Vorwürfe als haltlos und unbewiesen zurück. Dass Estland nun die Grenze schließe, werde Tallinn nicht Gutes bringen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow und warf dem Nachbarland vor, eine Mauer errichten zu wollen.

Estlands Innenminister Igor Taro sagte, die Schließung der Grenze werde nur wenige Menschen und einzelne Unternehmen betreffen. "Wir haben diese Warnung im Voraus ausgesprochen, und ich denke, diese zwei Wochen sollten ausreichen, um nach Hause zurückzukehren oder sich zu entscheiden, auf welcher Seite man stehen möchte - auf dieser oder jener Seite - und sich mit allen Konsequenzen auseinanderzusetzen", sagt er im Rundfunk.

Lettland: Enge Zusammenarbeit der Geheimdienste nötig

In Lettland hatten die Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben Durchsuchungen bei neun Objekten durchgeführt, die mit den Verdächtigen des Brandanschlags in Estland in Verbindung stehen. Dabei wurden Sprengstoff, Pyrotechnik, Munition sowie zahlreiche Mobiltelefone und andere Datenträger sichergestellt, wie der lettische Sicherheitsdienst mitteilte.

Lettlands Regierungschef Andris Kulbergs würdigte das koordinierte Vorgehen und die grenzüberschreitende Kooperation der Behörden. "Dies ist Russlands gegenwärtiger "Modus Operandi": die gezielte Instrumentalisierung von Bürgern eines Landes für Angriffe in einem anderen Zielland. Dies geschieht derzeit in ganz Europa", sagte er. Daher bedürfe es wie in diesem Fall einer engen und schnellen Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten verbündeter Länder./awe/DP/stk