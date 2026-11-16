EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

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Quelle: dpa-AFX
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Brüssel/Frankfurt (dpa) - Die italienische Großbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit.

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