EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit./als/ben/wea/DP/stk
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