EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit./als/ben/wea/DP/stk