EU winkt Commerzbank-Übernahme durch -"Europa braucht stärkere Banken"

Brüssel, 16. ⁠Nov (Reuters) - Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union (EU) haben die Übernahme der Commerzbank durch den italienischen Rivalen UniCredit ohne Auflagen durchgewinkt. "Europa braucht stärkere Banken", sagte Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera am Montag in Brüssel. Grenzüberschreitende Fusionen könnten dazu beitragen, dass diese wettbewerbsfähiger ‌würden und Unternehmen unterstützen könnten, auch weil größere Institute effizienter und widerstandsfähiger gegen Schocks seien. In einer Pressekonferenz ergänzte Ribera, sie würde gerne ⁠mehr solcher ⁠Zusammenschlüsse sehen. "Unsere Zustimmung zur Übernahme der Commerzbank durch UniCredit zeigt, dass es möglich ist, eine Stärkung des europäischen Bankensektors zu unterstützen und zugleich Wettbewerb und Auswahl zu sichern."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Aufstockung des UniCredit-Anteils an der Commerzbank über die Schwelle von 30 Prozent hinaus bereits im ‌Oktober gebilligt. Die Italiener hatten sich mit einem ‌Übernahmeangebot und mit Hilfe komplexer Derivate 49 Prozent an der Commerzbank gesichert. Die beiden europäischen Institutionen propagieren seit Längerem Fusionen von Banken über die Landesgrenzen hinaus, ⁠um "europäische Champions" zu schaffen. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, die lange gegen die Übernahme ‌gekämpft hatte, sagte am Montag auf ⁠einer Bankenkonferenz, die Zustimmung aus Brüssel sei "keine Überraschung". Grünes Licht kam auch von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), wie UniCredit mitteilte.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits vor einer Woche über die bevorstehende Genehmigung der EU ‌berichtet. UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte ⁠damals gesagt, er rechne mit den ⁠letzten Genehmigungen durch die Behörden bis Ende November. Sobald sie vorlägen, werde UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um neue Aufsichtsratsmitglieder für die Commerzbank zu wählen. Dann könnte UniCredit den Vorstand auch gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter neu besetzen. Das könnte auch Commerzbank-Chefin Orlopp den Job kosten. Das Bundesfinanzministerium wollte die Entscheidung aus Brüssel nicht kommentieren. Der Bund ist mit 13,3 Prozent zweitgrößter Aktionär der Commerzbank.

(Bericht von Sudip Kar-GuptaMitarbeit: Tom ⁠SimsGeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)