EZB sieht potenzielle Gefahren für Finanzsystem durch KI-Entwicklung

Frankfurt/Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Die EZB sieht mit Blick auf die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) potenzielle Gefahren für das Finanzsystem heraufziehen. Während KI anfangs primär als ein Thema für Aktienbewertungen betrachtet worden sei, habe sie sich inzwischen zu einem systemischen ‌Risiko entwickelt, warnte EZB-Vizechef Boris Vujcic am Montag in einer Rede auf der Veranstaltung "Euro Finance Week" in Frankfurt. Dies könne Auswirkungen auf Anleihe- und ⁠Aktienmärkte, die ⁠Cybersicherheit sowie auf die operative Stabilität haben. Die Europäische Zentralbank (EZB) weist schon seit Längerem auf Bedenken hinsichtlich der überhöhten Bewertungen von Aktien im Bereich der KI als eine Schwachstelle im Finanzsystem hin. Diese Sorgen haben sich in jüngster Zeit noch weiter verschärft. "Das Risiko einer Neubewertung an den ‌Märkten hat nicht etwa abgenommen, sondern ist weiter ‌gestiegen", betonte der EZB-Vizepräsident.

RISIKO DURCH CYBERANGRIFFE

Zudem ergeben sich aus seiner Sicht KI-bezogene Risiken für die systemweite Stabilität nun aus einer Reihe weiterer Faktoren: der Ausweitung der externen ⁠Finanzierung von Aktienmärkten auf Anleihemärkte, der Konzentration von Risiko-Positionen, der zunehmend schnelleren ‌Einführung von KI-Technologien sowie potenziellen Cyberangriffen. "Immer ⁠leistungsfähigere und autonomere KI-Systeme vergrößern das Ausmaß, die Geschwindigkeit und die Raffinesse von Cyberangriffen", sagte Vujcic. Diese Entwicklungen könnten das Gleichgewicht zugunsten der Angreifer verschieben, da Finanzinstitute möglicherweise mit höheren Kosten und größeren ‌Einschränkungen konfrontiert seien, wenn sie KI ⁠zur Abwehr einsetzen wollten.

Die EZB legt ⁠am Mittwoch ihren Finanzstabilitätsbericht vor. Die Bundesbank hatte in ihrem Bericht ebenfalls vor Risiken im Zusammenhang mit KI gewarnt. Durch die fortschreitende Digitalisierung des Finanzsystems und auch technologische Entwicklungen im KI-Sektor entstünden neue operationelle Verwundbarkeiten, heißt es darin. Diese könnten von böswilligen Akteuren gezielt ausgenutzt werden. Fortschritte im Bereich der KI verschärften technologische Asymmetrien in der Cybersicherheit. "Dabei können KI-Modelle Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Komplexität von Cyberangriffen deutlich erhöhen", erklärte die Bundesbank.

(Bericht ⁠von Balazs Koranyi, Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)