EZB und Fed warnen vor Gefahren durch KI für Finanzsystem

Frankfurt/Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Notenbanken beiderseits des Atlantiks warnen mit Blick auf die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) vor Gefahren für das Finanzsystem. Während KI anfangs primär als ein Thema für Aktienbewertungen betrachtet worden sei, habe sie sich inzwischen zu einem systemischen Risiko entwickelt, sagte EZB-Vizechef ‌Boris Vujcic am Montag in Frankfurt. Dies könne Auswirkungen auf Anleihe- und Aktienmärkte, die Cybersicherheit sowie auf die operative Stabilität haben. Die Europäische Zentralbank (EZB) weist schon seit ⁠Längerem auf ⁠Bedenken hinsichtlich der überhöhten Bewertung von Aktien im Bereich der KI als eine Schwachstelle im Finanzsystem hin. Diese Sorgen haben sich in jüngster Zeit weiter verschärft. "Das Risiko einer Neubewertung an den Märkten hat nicht etwa abgenommen, sondern ist weiter gestiegen", betonte der EZB-Vizepräsident. Die EZB legt am Mittwoch ihren Finanzstabilitätsbericht vor. Die Bundesbank hatte ‌in ihrem Bericht ebenfalls vor Risiken im Zusammenhang mit ‌KI gewarnt.

Auch die US-Notenbank Federal Reserve hat das Thema auf dem Schirm. Laut Fed-Direktoriumsmitglied Michael Barr gibt es zwar zahlreiche Möglichkeiten, KI zu nutzen, um den Zugang zum Finanzsystem zu ⁠verbessern und dessen Effizienz zu steigern. "Ich bin überzeugt, dass wir aber sicherstellen können und ‌müssen, dass dies auf eine Weise geschieht, ⁠die Nutzer schützt und die Finanzstabilität stützt", sagte Barr auf einer Fachkonferenz in Mailand.

GEFAHR DER MARKTMANIPULATION

Er verwies darauf, dass eine zunehmende Abhängigkeit von KI-Modellen im Handel zu einem Herdenverhalten führen und die Märkte aus dem Gleichgewicht bringen ‌könnte. Zudem bestehe die Gefahr, dass selbstlernende ⁠Algorithmen die Märkte manipulierten und destabilisierten. ⁠Es gelte, sich gegen Risiken zu wappnen, die sich aus dem Einsatz von KI auf den Finanzmärkten ergeben könnten – etwa Absprachen, Marktmanipulation oder Handelsstrategien, die zu erheblicher Marktvolatilität oder sogar zu systemischen Risiken führten.

Barr äußerte sich nur wenige Stunden vor einer von Experten mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Kevin Warsh auf einer Konferenz in Kalifornien. Die Veranstaltung dient KI-Entwicklern, Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftlern zum Austausch über die Auswirkungen der Technologie auf die Produktivität, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft.

(Bericht von ⁠Balazs Koranyi, Ann Saphir, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)