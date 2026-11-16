Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Finanzbericht
|Baidu (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ballard Power
|Bericht 3. Quartal 2026
|Cypherpunk Technologies
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
|POET Technologies
|Bericht 3. Quartal 2026
|Powell Industries
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Public Power
|Bericht 3. Quartal 2026
|Red Cat Holdings
|Bericht 3. Quartal 2026
|SharonAI Holdings
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tyson Foods
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Veritone
|Bericht 3. Quartal 2026
|Warsaw Stock Exchange (GPW)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Xpeng (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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