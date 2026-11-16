Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.11.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungWasserstoffE-MobilitätErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Baidu (ADR)Bericht 3. Quartal 2026
Ballard PowerBericht 3. Quartal 2026
Cypherpunk TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
InfleqtionBericht 3. Quartal 2026
K92 MiningBericht 3. Quartal 2026
Niu TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
POET TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
Powell IndustriesBericht Geschäftsjahr 2026
Public PowerBericht 3. Quartal 2026
Red Cat HoldingsBericht 3. Quartal 2026
SharonAI HoldingsBericht 3. Quartal 2026
Tyson FoodsBericht Geschäftsjahr 2026
VeritoneBericht 3. Quartal 2026
Warsaw Stock Exchange (GPW)Bericht 3. Quartal 2026
Xpeng (ADR)Bericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Ballard Power
Xpeng (ADR)
Baidu (ADR)
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K92 Mining
Infleqtion
Sharon AI
Tyson Foods
Warsaw Stock Exchange (GPW)
Veritone
Powell Industries
Cypherpunk Technologies
Niu Technologies
Public Power

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