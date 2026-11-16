Fünf EU-Staaten planen Abschiebezentrum in Ruanda

WIEN (dpa-AFX) - Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande nehmen mit Ruanda Verhandlungen über ein gemeinsames Abschiebezentrum auf. Ziel der fünf EU-Staaten sei es, ausreisepflichtige Personen bereits 2027 in das afrikanische Land zu bringen, kündigte Österreichs Kanzler Christian Stocker in einer Mitteilung an./al/DP/stw