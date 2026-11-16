HDE peilt Rekordumsatz von 6,2 Mrd Euro für "Black Friday" und "Cyber Monday" an

Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Der Einzelhandel in Deutschland erwartet für die Aktionstage rund um "Black Friday" und "Cyber Monday" in diesem Jahr einen Rekordumsatz. Die Erlöse dürften um knapp sechs Prozent zum Vorjahr auf 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte der Branchenverband HDE am ‌Montag mit. Es sei erfreulich, dass die Ausgabebereitschaft für die Rabatt-Tage trotz gedämpfter Konsumstimmung auf ein neues Hoch klettern dürfte, sagte der stellvertretende ⁠Hauptgeschäftsführer Stephan ⁠Tromp vom Handelsverband Deutschland (HDE). Der "Black Friday" fällt in diesem Jahr auf den 27. November, der "Cyber Monday" auf den 30. November.

Einer Umfrage im Auftrag des HDE zufolge wollen etwas mehr Menschen die Aktionstage für den Kauf reduzierter Produkte nutzen als 2025. Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) will ‌am "Black Friday" auf Schnäppchenjagd gehen, am "Cyber Monday" mehr ‌als ein Drittel. Vor allem Jüngere nutzen die Aktionstage. "Gerade in der weiter angespannten wirtschaftlichen Lage sind die Aktionstage mit ihren Sonderangeboten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ⁠beliebt", sagte Tromp.

RABATT-TAGE MIT WICHTIGEN IMPULSEN FÜR WEIHNACHTSGESCHÄFT

Auf Weihnachtseinkäufe entfallen dem Verband ‌zufolge rund 1,9 Milliarden Euro der ⁠Ausgaben an den Tagen. Die Ausgabeabsichten für Weihnachtseinkäufe seien damit so hoch wie nie zuvor. Mehr als die Hälfte der Befragten (58 Prozent) nutzt den "Black Friday" auch für Einkäufe zu den Festtagen. Beim "Cyber Monday" ‌sind es 48 Prozent. "Black Friday ⁠und Cyber Monday setzen in dem ⁠für den Einzelhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder spürbare Impulse", erklärte Tromp. Als Weihnachtsgeschäft gelten die Erlöse im November und Dezember, die für viele Bereiche im Einzelhandel 20 bis 25 Prozent des gesamten Jahresumsatzes ausmachen.

Seit Beginn der Datenerfassung 2016 stiegen die Ausgaben zu "Black Friday" und "Cyber Monday" dem HDE zufolge kontinuierlich. Die Wachstumsraten ließen in den vergangenen Jahren jedoch deutlich nach. Für die Umfrage befragte das IFH-Institut Köln im Oktober rund ⁠1000 Onlineshopper.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Myria Mildenberger; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)