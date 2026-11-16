Huang zurück als CEO? Nvidia vor großer Entscheidung.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street startet schwächer in die neue Woche, mit besonderem Druck auf den Tech-Sektor. Im Mittelpunkt steht erneut Nvidia. Entscheidend ist nun weniger die Frage, ob Jensen Huang als CEO zurückkehrt, sondern ob Nvidia morgen Abend seine Prognose von rund 70 Prozent Umsatzwachstum für das kommende Geschäftsjahr bestätigt. Genau daran dürfte sich kurzfristig die Stimmung im gesamten KI-Komplex entscheiden. Die Risiken sind klar: Washington könnte die Exportregeln für KI-Chips deutlich verschärfen, insbesondere mit Blick auf Rechenzentren in Südostasien, die chinesische Kunden bedienen. Gleichzeitig dürfte die neue Führung die finanzielle Unterstützung für Neoclouds zurückfahren. Trotzdem bleiben die Fundamentaldaten robust. Mizuho sieht Nvidia nach dem 32-prozentigen Rückgang vom Oktoberhoch wieder attraktiv bewertet, UBS erwartet weiterhin einen Umsatz-Beat und bestätigt trotz niedrigerem Kursziel die Kaufempfehlung. Zusätzliche Nervosität kommt von der Fed: Der Markt preist weitere Zinserhöhungen ein, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei rund 5,14 Prozent liegt.

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