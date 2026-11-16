Hunderttausende protestieren in Prag gegen Medienpläne der Regierung

Prag, 16. Nov (Reuters) - ⁠Hunderttausende Tschechen haben am Sonntag in Prag gegen Pläne der Regierung für die öffentlich-rechtlichen Medien demonstriert. Sie will die Rundfunkgebühr abschaffen und die Sender stattdessen aus dem Staatshaushalt finanzieren. Kritikern zufolge würde dies die Unabhängigkeit und den Fortbestand der Anstalten gefährden. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf rund 400.000. Damit wären es mehr als im März. Damals waren zu einer regierungskritischen Kundgebung mehr als 200.000 Menschen gekommen. Der Protest ‌könnte sich als größte Demonstration seit der Samtenen Revolution von 1989 erweisen, erklärten die Organisatoren. Sie beendete die kommunistische Herrschaft und brachte den Dissidenten und Dramatiker Vaclav Havel an die Macht.

"Eine gewählte Regierung hat das Recht zu regieren. Sie hat aber ⁠nicht das Recht, zu ⁠tun, was sie will, und demokratische Institutionen zu demontieren", sagte Mikulas Minar. Er ist Vorsitzender der Bürgerinitiative Milion Chvilek (Eine Million Augenblicke), die den Protest organisiert hatte. Die Regierung solle zeigen, dass sie die Medien nicht unter ihre Kontrolle bringen wolle, forderte Minar. Experten sollten echte Garantien für deren Unabhängigkeit von der Politik vorschlagen. Oppositionsparteien und zivilgesellschaftliche Gruppen warfen der Koalition zudem vor, den Gesetzentwurf im Oktober mitten in der Nacht im Eiltempo durch die erste Lesung gebracht zu haben. Sie verlangten, den Entwurf zurückzuziehen.

Die Demonstranten versammelten sich ‌im Letna-Park auf einer Anhöhe über der Innenstadt. Nahe gelegene U-Bahn-Stationen waren überfüllt. ‌Auf vielen Schildern stand "Hände weg von den Medien". Unter den Rednern waren Studenten, Soldaten und frühere Dissidenten, die das Bürgerrechtsmanifest Charta 77 unterzeichnet hatten. Die Kundgebung fand wenige Tage vor dem 17. November statt. Der Feiertag erinnert an den Beginn der Samtenen Revolution. Viele Teilnehmer trugen spitze Hüte ⁠aus gefaltetem Zeitungspapier. Sie spielten damit auf eine Zeichentrickfigur an, die seit Jahrzehnten im Tschechischen Fernsehen die Gutenachtgeschichte für Kinder ankündigt. "Ich weiß, ‌dass unser Tschechisches Fernsehen für Wahrheit und Objektivität bürgt", sagte die ⁠72-jährige Rentnerin Milana Rudolfova der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn wir kein öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio haben, dann können wir leider gar nichts mehr glauben."

Die populistische Regierung des Milliardärs und Ministerpräsidenten Andrej Babis wirft privaten und öffentlich-rechtlichen Medien in Tschechien Parteilichkeit vor. Sie stützt sich auf die rechtsextreme Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) sowie die europaskeptischen Motoristen. Der Gesetzentwurf sieht vor, ‌die monatliche Rundfunkgebühr von 205 Kronen (9,26 Dollar) pro Haushalt abzuschaffen. Bislang ⁠finanzieren sich die Sender daraus. Das Parlament hat den Entwurf ⁠in erster Lesung gebilligt und berät nun weiter darüber. Mit der Umstellung sollen die Mittel um 15 Prozent gekürzt werden. Das nominale Budget des Fernsehens fiele damit auf den Stand von 2008, das des Hörfunks auf den Stand von 2005. Die Sender halten das für nicht tragbar. Babis erklärt, die Regierung löse lediglich ein Versprechen ein, die Menschen finanziell zu entlasten.

Kritiker sagen, eine Finanzierung aus dem Staatshaushalt würde die Bindung der Sender an ihr zahlendes Publikum schwächen. Zudem würde sie die öffentlich-rechtlichen Medien anfällig für politischen Druck machen. Gegner des Vorhabens verglichen es mit dem Umbau der Medienlandschaft in Ungarn unter dem früheren Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieser hatte eine Reihe regierungsfreundlicher Medien aufgebaut. Die Beschäftigten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Hörfunks hatten den Konflikt in diesem ⁠Monat mit einem eintägigen Streik verschärft. Der Ausstand schränkte das Programm ein und löste Proteste aus. Künstler und Studenten unterstützten diese.

(Bericht von Jason Hovet und Radovan Stoklasa, bearbeitet von Sabrina Frangos. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)