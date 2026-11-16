Ifo: Stromkonzerne nutzten Marktmacht in Gaspreiskrise

Energiekosten

München (dpa) - Die großen deutschen Stromerzeuger haben laut Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts in der Energiekrise durch ihre Marktmacht Milliarden Euro zusätzlich verdient. Für den Zeitraum von September 2021 bis Ende 2022 kommen die Wirtschaftsforscher in einem jetzt veröffentlichten Aufsatz auf zusätzliche Einnahmen zwischen 10,7 und 20,5 Milliarden Euro bei den fünf größten Anbietern. «Die Rekordstrompreise waren nicht allein eine Folge des Gaspreisschocks, sondern auch einer Struktur, welche den Missbrauch von Marktmacht zulässt», sagt Ifo-Forscher Till Fladung.

Basis der Berechnungen sind Simulationen für die Preise unter Wettbewerbsbedingungen. Bis September 2021 stimmten diese mit den tatsächlichen Preisen laut Ifo «weitgehend überein». In der Krise ab September 2021 - die Gaspreise stiegen bereits damals, noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich - hätten die Marktpreise für Strom aber im Schnitt rund 45 Euro je Megawattstunde über den simulierten Preisen gelegen. «Selbst unter den vorsichtigsten Annahmen, wie deutlich erhöhten Erzeugerpreisen, betrug die Differenz noch rund 20 Euro je Megawattstunde.»

Große Marktmacht

Die fünf größten Unternehmen hätten in Deutschland große Marktmacht, da sie zusammen rund 56 Prozent der konventionellen Kraftwerkskapazität besitzen. «Diese Marktkonzentration können die Unternehmen strategisch nutzen, um die Preise in Zeiten von Knappheit missbräuchlich zu erhöhen», heißt es in dem Aufsatz.

Ifo-Forscher Fladung erklärt den Mechanismus dahinter: «Indem sie entweder die Kapazität günstiger Kraftwerke zurückhalten oder den Strom teurer anbieten, erhalten die Konzerne für allen erzeugten Strom einen höheren Preis. Das liegt am Marktmechanismus, bei dem das teuerste Kraftwerk, das noch nötig ist, um den Bedarf zu decken, den Preis für alle Kraftwerke bestimmt.»

Was gegen die Marktmacht helfen könnte

Um vergleichbare Situationen zu vermeiden, empfehlen Fladung und seine Co-Autorin Anna Saile von der Universität Bayreuth, Speicher und Flexibilität auszubauen, das Eigentum an regelbaren Kraftwerken breiter zu streuen und die Preisbildung besser zu kontrollieren. Danach sehe es allerdings momentan nicht aus. Auch das Bundeskartellamt hat sich immer wieder sorgenvoll zur Marktmacht der führenden Stromanbieter in Deutschland geäußert.

Von den vom Ifo genannten fünf Stromkonzernen reagierte zunächst nur Uniper auf eine Anfrage der dpa. «Die Energiekrise 2021 und 2022 war eine historische Ausnahmesituation», betont ein Sprecher. Die europäischen Energiemärkte hätten damals unter «extremem Druck» gestanden. Grundsätzlich unterliege das Unternehmen einer umfassenden Marktaufsicht und halte sich «selbstverständlich an die geltenden wettbewerbs- und energierechtlichen Vorgaben».

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärte, man sehe sich die Studie an, könne kurzfristig aber noch keine Einschätzung vornehmen.