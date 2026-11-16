Industrieproduktion im Euroraum berappelt sich im September etwas

Berlin, ⁠16. Nov (Reuters) - Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im September wieder gesteigert und damit den monatelangen Abwärtstrend gebrochen. Die Fertigung legte um ‌0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Von der ⁠Nachrichtenagentur Reuters ⁠befragte Experten hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Im August war die Fertigung um 0,5 Prozent gesunken und im Juli um 0,3 Prozent heruntergefahren worden. Im Juni ‌ergab sich ein Minus von ‌0,2 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die Industrieproduktion im September überraschend deutlich - und zwar um ⁠1,5 Prozent. Hier hatten Fachleute nur ein Minus ‌von 0,2 Prozent auf ⁠dem Zettel, nach einem Minus von 1,1 Prozent im August.

• Die Erzeugung von Investitionsgütern wie etwa Maschinen und Anlagen stagnierte ‌im September zum ⁠Vormonat.

• Bei Verbrauchsgütern gab ⁠es ein Plus von 1,3 Prozent, während die Energieversorger 1,7 Prozent weniger erzeugten.

• Die deutschen Unternehmen hatten ihre Produktion laut Daten des Statistischen Bundesamtes im September überraschend gesteigert: Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,7 Prozent mehr her als im Vormonat.

(Bericht von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)