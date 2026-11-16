Intel sucht seinen Platz im KI-Zeitalter

Werbung. Mein erster eigener Computer im Studium war ein grauer Kasten mit einem Aufkleber, den ich heute noch vor mir sehe: „Intel Inside“. Nächtelang habe ich auf ihm Referate und Hausarbeiten getippt, begleitet vom Brummen des Lüfters. Der Aufkleber galt damals wie ein Gütesiegel. Dazu gehörte dann noch dieser kurze Fünf-Ton-Jingle aus der Fernsehwerbung, den halb Deutschland mitsummen konnte. Erinnern Sie sich noch? Dass Intel einmal so durchgeschüttelt werden würde wie in den vergangenen Monaten, hätte ich mir damals kaum vorstellen können: Ein Konzern, der lange als unangreifbar galt, wird heute zugleich als Turnaround-Kandidat und als Opfer des KI-Abverkaufs gehandelt. Zeit, sich das Unternehmen – quasi Intel inside - mal genauer anzuschauen…

Intel besteht heute im Kern aus drei Geschäftsbereichen: den klassischen PC-Prozessoren, dem Server- und Rechenzentrumsgeschäft und der Auftragsfertigung Intel Foundry, die langfristig gegen TSMC antreten soll, das taiwanesische Unternehmen, das der weltweit wichtigste Auftragsfertiger von Halbleitern ist. Seit März 2025 führt Lip-Bu Tan den Intel-Konzern, verschlankt Strukturen und konzentriert ihn auf Bereiche mit Nachfrage und Margen. Die Belegschaft wurde binnen eines Jahres von rund 100.000 auf gut 82.000 reduziert.

Die jüngsten Zahlen geben der Turnaround-Geschichte Rückenwind: Im dritten Quartal 2026 erzielte Intel 16,5 Milliarden US-Dollar Umsatz – 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 52 US-Cent. Besonders stark war das Geschäft mit Rechenzentren und KI: Intel meldete dafür 7,3 Milliarden US-Dollar Umsatz, den höchsten Zuwachs seit 15 Jahren. Doch der Ausblick bremst die Euphorie etwas: Für das vierte Quartal rechnet Intel mit 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das Unternehmen verweist auf robuste Nachfrage nach Xeon-Serverprozessoren, sieht aber Gegenwind im PC-Geschäft.

Ein interessanter Entwicklungsschritt liegt in der Zusammenarbeit mit Oracle. Die Unternehmen wollen ihre Partnerschaft ausbauen und künftige Intel-Xeon-Prozessoren in Oracles Cloud-Infrastruktur einsetzen. Das passt zu einer weniger spektakulären, aber wichtigen Seite des KI-Booms: KI-Rechenzentren benötigen nicht nur spezialisierte Beschleuniger, sondern auch CPUs. Sie ersetzen spezialisierte KI-Chips nicht einfach, aber sie erledigen viele Aufgaben rund um Anwendungen, Datenverkehr und sogenannte Inferenz – also die Nutzung bereits trainierter KI-Modelle. Für Intel bedeutet die Vereinbarung eine Chance, sich als wichtiger Baustein solcher Systeme zu positionieren.

Auch bei der Fertigung setzt Intel auf Zusammenarbeit. Im September kündigte Intel Foundry gemeinsam mit dem Anlagenbauer ASML Schritte an, um die Einsatzbereitschaft der sogenannten High-NA-EUV-Technologie voranzutreiben. Dabei handelt es sich um eine besonders fortschrittliche Methode, mit der sich immer feinere Strukturen auf Chipwafern herstellen lassen. Für Intel ist das strategisch wichtig: Die Foundry-Sparte soll nicht nur eigene Chips produzieren, sondern künftig auch externe Kunden überzeugen. Die Technologie eröffnet Perspektiven, doch der entscheidende Test bleibt, ob Intel damit zuverlässig und wirtschaftlich in die Produktion kommt.

Strategisch sucht Intel zusätzliche Standbeine. Ende Oktober kündigte der Konzern eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Quantencomputing-Softwareanbieters Classiq an. Die Idee: Classiqs Software mit Intels Erfahrung bei Silizium-Spin-Qubits verbinden und so Hardware und Software aus einer Hand anbieten.

Die Chancen liegen auf der Hand: wachsende Servernachfrage, neue Cloud-Partnerschaften und eine ambitionierte Fertigungsstrategie. Die Risiken ebenfalls. Intel muss die Produktion ausweiten, ohne dass Kosten und Verzögerungen den möglichen Ertrag auffressen; zugleich schwächelt der PC-Markt.

Für Anlegende wirkt die Lage deshalb konstruktiv, aber nicht entschieden. „Intel Inside“ steht heute weniger selbstverständlich für technologische Führung als früher. Doch die Marke hat weiterhin Gewicht – und die jüngsten Zahlen zeigen, dass Intel im KI-Zeitalter nicht bloß Zuschauer ist. Ob daraus ein nachhaltiges Comeback wird, entscheidet sich daran, ob der Konzern seine Versprechen auch aus der Fabrikhalle heraus einlösen kann. Wem vor diesem Hintergrund ein Direktkauf der Aktie zu riskant erscheint, der kann alternativ unser neues Express-Zertifikat auf Intel in Betracht ziehen. Mögliche Kursverluste können mit dem großzügigen Risikopuffer aufgefangen werden, zudem besteht die Chance auf eine attraktive Zinszahlung.

7 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 40-Prozent-Barriere

Das DekaBank Intel Express-Zertifikat Memory mit Airbag 03/2033 (Quanto) (WKN DK1LPD) bietet die Möglichkeit von 7 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Intel-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 15 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im März 2028 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2032. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 07.12.2026.

Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 40 Prozent des Startwerts über die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am finalen Bewertungstag (03.03.2033) nicht unterschritten, erfolgt im März 2033 die Auszahlung des Festbetrags in Höhe von 1.000 Euro.

Anderenfalls drohen Verluste. Statt des Festbetrags erhalten Anlegende eine Rückzahlung entsprechend der negativen Wertentwicklung der Intel-Aktie im Verhältnis zum Basispreis (Airbag-Funktion), der wie die Barriere ebenfalls bei 40 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 09.11.2026 bis 07.12.2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-26“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1LPD9_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.