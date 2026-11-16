IRW-News: Copper One Resources Corp.: Re-Distribution: Copper One schließt drittes Bohrloch des Phase-2-Bohrprogramms 2026 (MHB-41) auf dem Vorzeige-Kupferprojekt Majuba Hill in Nevada ab

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Re-Distribution: Copper One schließt drittes Bohrloch des Phase-2-Bohrprogramms 2026 (MHB-41) auf dem Vorzeige-Kupferprojekt Majuba Hill in Nevada ab

Vancouver, BC - 13. November 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) gibt den Abschluss des Bohrlochs MHB-41 bekannt. Dabei handelt es sich um das dritte Bohrloch des bis zu 10.000 Fuß umfassenden Phase-2-Diamantbohrprogramms 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Majuba Hill (Kupfer-Silber-Gold) (Majuba Hill oder das Projekt) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada.

MHB-41 erreichte eine endgültige Bohrtiefe von 1.850 Fuß (564 Meter). Eine vorläufige geologische Protokollierung des Bohrkerns ergab eine weitverbreitete Verkieselung mit feinkörnigem Pyrit und Chalkopyrit, Turmalinbrekzien in verschiedenen Tiefen sowie Bruchbeschichtungen aus Hämatit und Tenorit. Diese Beobachtungen liefern zusätzliche geologische Informationen, die die laufende Bewertung der Alteration und Mineralisierung bei Majuba Hill durch das Unternehmen unterstützen.

Highlights von MHB-41

- Bohrausrichtung und -tiefe: Bohrloch MHB-41 wurde auf einem Rasterazimut von 075° bei einer Neigung von -50° niedergebracht und erreichte eine endgültige Bohrtiefe von 1.850 Fuß (564 Meter).

- Verkieselung und Sulfide: Im Bohrkern wurde bei etwa 580-581 Fuß eine weitverbreitete Verkieselung mit feinkörnigem Pyrit und Chalkopyrit festgestellt.

- Turmalinbrekzie: Ausgewählte Kernfotos zeigen eine Turmalinbrekzie in den in Kernkisten gelagerten Bohrkernabschnitten von 808,0-817,6 Fuß und 1.066,7-1.076,3 Fuß, einschließlich kantiger, hellfarbiger Klasten in einer dunklen Matrix.

- Bruchmineralisierung: Der Bohrkern weist in einer Tiefe von 1.261 Fuß (384 Meter) Bruchbeschichtungen aus Hämatit und Tenorit auf.

- Bisherige Phase-2-Bohrungen: MHB-39, MHB-40 und MHB-41 umfassen zusammen 4.925 Fuß (1.501 Meter) der fertiggestellten Diamantkernbohrungen.

Alle Tiefenangaben beziehen sich auf die Bohrtiefe. Die für die Fotos der Turmalinbrekzie angegebenen Abschnitte entsprechen den gesamten Abschnitten des in Kernkisten gelagerten Bohrkerns und stellen keine durchgehenden mineralisierten Mächtigkeiten dar. Bei der Identifizierung von Mineralen handelt es sich um vorläufige Feldbeobachtungen. Visuelle Beobachtungen bestimmen weder Metallgehalte noch begründen sie eine wirtschaftliche Mineralisierung und sollten nicht als Ersatz für Laboranalysenergebnisse angesehen werden.

In dieser Pressemitteilung werden keine Laboranalysenergebnisse aus MHB-41 veröffentlicht. Wesentliche Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Überprüfung im Rahmen der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bewertung durch die qualifizierte Person des Unternehmens bekannt gegeben.

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Abbildung 1: Bohrarbeiten während des Niederbringens von Bohrloch MHB-41 auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill von Copper One in Nevada.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, kommentierte: Der Abschluss von MHB-41 markiert einen weiteren wichtigen Schritt in unserem Phase-2-Bohrprogramm 2026 bei Majuba Hill. Die vorläufigen geologischen Beobachtungen, darunter Verkieselung, Sulfidminerale und Turmalinbrekzien, liefern zusätzliche Informationen, während unser technisches Team die geologischen Eigenschaften des Projekts weiter bewertet.

Majuba Hill spielt weiterhin eine zentrale Rolle in unserer nordamerikanischen Kupferexplorationsstrategie. Wir konzentrieren uns auf systematische Bohrungen, eine fundierte geologische Interpretation und die Vertiefung unseres Verständnisses des mineralisierten Systems. Laboranalysen und weitere technische Auswertungen werden entscheidend sein, um die Bedeutung dieser Beobachtungen zu bestimmen und die zukünftige Exploration zu steuern.

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Abbildung 2: Bohrkern aus einer Tiefe von etwa 1.261 Fuß (384 Meter) in Bohrloch MHB-41, der mit Hämatit und Tenorit überzogene Brüche aufweist. Die Identifizierung von Mineralen basiert auf visuellen Beobachtungen und wurde noch nicht durch Laboranalysen bestätigt.

Das erweiterte Phase-2-Diamantkernbohrprogramm des Unternehmens (das Phase-2-Programm) umfasst bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) an Diamantkernbohrungen mit HQ/PQ-Bohrkerndurchmesser. Das Phase-2-Programm soll die systematische Erkundung vorrangiger Ziele bei Majuba Hill beschleunigen und die Zielsetzung des Unternehmens unterstützen, das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung voranzutreiben, die gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wird. Bislang wurden bei Majuba Hill mehr als 100 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 95.000 Fuß (28.956 Meter) niedergebracht.

Highlights des Phase-2-Programms

- Erweitertes Programm mit Diamantkernbohrungen über bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter).

- Anfänglicher Bohrumfang von ca. 5.000 Fuß (1.524 Meter) wurde an Evolve vergeben, wobei ein tragbares Kernbohrgerät für Bohrkerne mit HQ/PQ-Durchmesser zum Einsatz kommt.

- Geplant sind kontinuierliche Bohrarbeiten in zwei Schichten rund um die Uhr (24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche).

- Die maximal geplante Bohrtiefe im Rahmen des anfänglichen Umfangs beträgt etwa 1.850 Fuß (564 Meter), wobei die endgültigen Bohransatzpunkte, Azimute, Neigungen und Tiefen vom technischen Team des Unternehmens festgelegt werden.

- Echtzeit-Einblick in den Betriebsablauf über die EVX Connect-Plattform von Evolve.

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Abbildung 3: Bohrkern aus einer Tiefe von ca. 580 Fuß (177 Meter) in Bohrloch MHB-41, der eine weitverbreitete Verkieselung sowie feinkörnigen Pyrit und Chalkopyrit aufweist. Visuelle Beobachtungen liefern keine Angaben zum Kupfergehalt und ersetzen nicht die Laboranalyseergebnisse.

Echtzeit-Technologie für das Bohrprogramm

Wie bereits angekündigt, beauftragte das Unternehmen die Firma Evolve Exploration Nevada, LLC (Evolve) mit der Durchführung der Phase-2-Diamantkernbohrungen.

Jede Bohranlage von Evolve arbeitet mit EVX Connect, der Echtzeit-Betriebsplattform von Evolve. Über EVX Connect erwartet Copper One den Erhalt von Live-Bohrdaten, digitaler Progessive Logs of Drilling (PLOD), der Verfolgung der Koordinaten der Bohrlöcher, einer optimierten Rechnungsstellung sowie hochwertiger Fotos des Bohrkerns unmittelbar nach dessen Bergung. Der Zugriff auf die Informationen erfolgt über Web- und mobile Schnittstellen, wodurch die technischen und Management-Teams des Unternehmens zeitnah Einblick in den Bohrfortschritt und die Feldarbeiten erhalten.

Über das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

Das Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt Majuba Hill ist das Vorzeigeprojekt von Copper One Resources Corp. Es befindet sich in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada. Nevada belegte im Investment Attractiveness Index des Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute weltweit den ersten Platz. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von rund 9.684 Acres (3.919 Hektar) und befindet sich rund 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca und 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur samt ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraßen, nahegelegener Strom- und Wasserversorgung und Zugang zu qualifizierten Bergbaufachkräften. Majuba Hill ist ein ehemaliger Kupferbergbaubetrieb mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, die Aufzeichnungen von historischen und aktuellen Bohrprogrammen beinhaltet. Sie bildet eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration, die darauf abzielt, das Ausmaß und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu bestimmen.

Im Zuge der Explorationsarbeiten wurde ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem ermittelt, das noch Erweiterungspotenzial birgt. Im Fokus der aktuellen Exploration steht für das Unternehmen die Weiterentwicklung seines geologischen Modells durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Strukturauswertungen. Es geht darum, die Ausdehnung, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung zu evaluieren. Um die Größe und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu erfassen, sind weitere Bohrungen und technische Studien erforderlich.

Datenüberprüfung und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Das Unternehmen wendet für sein Phase-2-Bohrprogramm bei Majuba Hill Verfahren zur geologischen Protokollierung, zur Kernfotografie und zur Bohrdatenerfassung an. Die Identifizierung von Mineralen in Bohrloch MHB-41 basiert auf vorläufigen visuellen Feldbeobachtungen und geologischen Interpretationen. Diese Beobachtungen begründen keine Metallgehalte, mineralisierte Mächtigkeiten oder wirtschaftliche Bedeutung und sollten nicht als Ersatz für Laboranalysenergebnisse angesehen werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die in der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur und in Rechenzentren, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Verteidigungssektor sowie bei der Modernisierung der Stromversorgungssysteme zum Einsatz kommen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer etablierten Bergbauregion mit bestehender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Die systematische Exploration untersucht weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Sport in Utah, welches das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und den disziplinierten Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schätzt, könnte, wird, möglicherweise und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur möglichen geologischen Bedeutung und Interpretation der vorläufigen Beobachtungen bei Bohrloch MHB-41, einschließlich Verkieselung, visuell identifizierter Sulfidminerale, Turmalinbrekzien und Bruchbeschichtungen, die zunächst als Hämatit und Tenorit interpretiert werden; zum möglichen Vorkommen, möglichen Ausmaß und der möglichen Kontinuität einer Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung bei Majuba Hill; zum erwarteten Erhalt und der Auswertung der Laboranalyseergebnisse; zur Identifizierung, Priorisierung und Erprobung künftiger Explorationsziele; zum voraussichtlichen Umfang, Zeitplan und Abschluss des Phase-2-Bohrprogramms des Unternehmens; zum erwarteten Einsatz und zu den potenziellen Vorteilen der EVX Connect-Plattform; sowie zum Ziel des Unternehmens, das Projekt Majuba Hill in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung, die gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wird, voranzutreiben.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen, die diesen Aussagen zugrunde liegen, gehören unter anderem die fortgesetzte Verfügbarkeit von Bohrgeräten, qualifiziertem Personal, Auftragnehmern, Labordienstleistungen, Verbrauchsmaterialien, Genehmigungen und Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Fähigkeit des Unternehmens, den Zugang zu den Standorten aufrechtzuerhalten und Explorationsaktivitäten ohne wesentliche Beeinträchtigungen durch Witterungs- oder Betriebsbedingungen durchzuführen; der im Wesentlichen wie geplant verlaufende Fortschritt der Bohrarbeiten; der rechtzeitige Erhalt, die Überprüfung und die Auswertung geologischer Informationen und Laboranalysenergebnisse; die Zuverlässigkeit historischer Explorationsinformationen; die fortgesetzte Untermauerung der geologischen Interpretationen und Explorationsziele des Unternehmens durch zusätzliche technische Informationen; die Gültigkeit und Aufrechterhaltung von Mineralkonzessionen; sowie die Verfügbarkeit ausreichender technischer und finanzieller Ressourcen zur Durchführung künftiger Explorationsprogramme und technischer Studien.

Die tatsächlichen Explorationsergebnisse können erheblich von den Erwartungen des Managements abweichen. Die vorläufige visuelle Identifizierung von Mineralen und die geologischen Interpretationen werden möglicherweise nicht von der anschließenden Laboranalyse, mineralogischen Untersuchungen oder weiteren geologischen Arbeiten bestätigt. Die beobachteten Alterationen, Sulfidmineralisierungen und Brekzienzonen sind möglicherweise nicht durchgängig oder stehen möglicherweise nicht mit einer Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung in Zusammenhang. Laboranalysenergebnisse können erheblich von vorläufigen visuellen Beobachtungen abweichen und zusätzliche Bohrungen sind möglicherweise nicht in der Lage, eine Mineralisierung mit ausreichendem Gehalt, ausreichenden Ausmaßen oder ausreichender Kontinuität zu identifizieren, um die Abgrenzung einer Mineralressource zu unterstützen.

Zu den weiteren Risiken und Ungewissheiten zählen Verzögerungen bei Bohrungen und Analysen; komplexe geologische Gegebenheiten und Änderungen der geologischen Interpretationen; die Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit von historischen Informationen zu Geologie und Exploration; Genehmigungs- und behördliche Auflagen; die Gültigkeit und Aufrechterhaltung von Mineralkonzessionen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Auftragnehmern, qualifizierten Mitarbeitern und Ausrüstung; die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung und betriebliche Herausforderungen; ungünstige Witterungs- und Standortbedingungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; sowie die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsarbeiten und technische Studien nicht die aktuellen geologischen Interpretationen untermauern oder die Erstellung einer Mineralressourcenschätzung unterstützen.

Auf dem Projekt Majuba Hill wurde bislang keine Mineralressource oder Mineralreserve ermittelt, und es kann nicht garantiert werden, dass die laufenden oder künftigen Explorationsaktivitäten zur Abgrenzung einer Mineralressource oder Mineralreserve führen werden. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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