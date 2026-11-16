IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: 300 Milliarden US-Dollar gefährdet: Europa setzt auf Kanada, um die Graphitversorgung zu sichern

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: 300 Milliarden US-Dollar gefährdet: Europa setzt auf Kanada, um die Graphitversorgung zu sichern

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Ein vollständiger Ausfall des Handels mit Graphit in Batteriequalität könnte laut einem Szenario der Internationalen Energieagentur (IEA) außerhalb Chinas nachgelagerte Produktionsaktivitäten im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr gefährden. Die Zahl ist keine Prognose tatsächlicher Verluste. Sie verdeutlicht vielmehr, wie viel industrielle Wertschöpfung betroffen sein könnte, wenn ein für moderne Batterien zentraler Rohstoff plötzlich nicht mehr verfügbar wäre.

Für europäische Hersteller ist diese Verwundbarkeit besonders ausgeprägt. Graphit ist ein wesentlicher Bestandteil der Anoden von Lithium-Ionen-Batterien; spezielle Graphitformen werden zudem in Industrie- und Verteidigungstechnik eingesetzt. Auf China entfielen 2025 nach Angaben des niederländischen Statistikamts unter Berufung auf IEA-Daten 94 Prozent der weltweiten Graphitverarbeitung. Eine breiter aufgestellte Lieferkette erfordert daher mehr als neue Lagerstätten: Entscheidend sind Verarbeitungskapazitäten und Materialien, die Hersteller für ihre Produkte qualifizieren können.

Ein neues Abkommen zwischen der EU und Kanada könnte dazu beitragen, diese Herausforderung anzugehen. Bei ihrem Gipfeltreffen am 29. und 30. Oktober in Montréal riefen europäische und kanadische Spitzenvertreter eine Allianz für die Zukunft ins Leben. Zugleich unterzeichnete die Europäische Investitionsbank (EIB) eine Rahmenvereinbarung, auf deren Grundlage sie die Finanzierung geeigneter kanadischer Projekte prüfen kann. Kritische Rohstoffe gehören zu den Prioritäten. Die Vereinbarung eröffnet einen Weg zur Prüfung möglicher Investitionen, bedeutet aber keine Finanzierungszusage für ein einzelnes Bergbauunternehmen.

Besonders relevant ist diese Entwicklung für Deutschland. Automobilhersteller und Zulieferer investieren in die Elektrifizierung und stehen zugleich unter starkem internationalen Wettbewerbsdruck. Dabei müssen sie verlässliche Rohstoffquellen sichern. Eine Batteriefabrik benötigt Graphit in gleichbleibender Qualität, in industriell nutzbaren Mengen und mit einer Verarbeitung nach anspruchsvollen Standards. Allein der Standort einer Mine garantiert keine dieser Voraussetzungen.

Mit dem Critical Raw Materials Act versucht die EU bereits, solche Abhängigkeiten zu verringern. Im Oktober wählte die Europäische Kommission 46 weitere strategische Projekte aus, darunter acht in Deutschland. Sie sollen Gewinnung, Verarbeitung und Recycling ausbauen und die Zusammenarbeit mit verlässlichen internationalen Partnern stärken. Kanadische Rohstoffe könnten die europäische Produktion ergänzen - vorausgesetzt, neue Projekte bewältigen Genehmigungsverfahren, Finanzierung und die Qualifizierung durch Kunden.

Der EU-Kanada-Gipfel rückte insbesondere die Finanzierung in den Mittelpunkt. Der EIB-Rahmen sieht mögliche Darlehen, Garantien, eigenkapitalähnliche Instrumente und technische Unterstützung vor, jeweils vorbehaltlich der üblichen Projektprüfung. Die Bank hat mitgeteilt, dass sie Gespräche über potenzielle Investitionen in kanadische Projekte für kritische Rohstoffe führt und eine Präsenz in Ottawa aufbauen will. Für Projektentwickler könnte dies den Kreis möglicher Finanzierungspartner erweitern; für europäische Abnehmer langfristig die Auswahl an Lieferanten.

Auch die Verteidigungsindustrie liefert Gründe für eine breitere Versorgung. Die NATO nahm Graphit im Dezember 2024 in ihre Liste von zwölf verteidigungsrelevanten kritischen Rohstoffen auf und verwies auf Anwendungen in militärischer Ausrüstung, darunter Panzer und Marineschiffe. Das bedeutet nicht, dass jede Graphitlagerstätte für die Verteidigungsindustrie geeignet ist. Es zeigt jedoch, weshalb Versorgungssicherheit, Verarbeitungskompetenz und Rückverfolgbarkeit zunehmend sowohl wirtschaftliche als auch industriepolitische Fragen sind.

Die USA verfolgen einen ähnlichen Ansatz. In einer Batteriestrategie vom Oktober 2026 erklärte das US-Energieministerium Anodenmaterialien, Raffination und Fertigung im Pilotmaßstab zu Schwerpunkten - vor dem Hintergrund eines erwarteten Anstiegs der heimischen Batterienachfrage. Zusammen deuten die nordamerikanischen und europäischen Initiativen darauf hin, dass Regierungen zunehmend die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben: von der Lagerstätte bis zum qualifizierten Industrieprodukt.

Ein kanadisches Unternehmen, das diese Wertschöpfungskette weiterentwickeln will, ist Focus Graphite (TSXV: FMS; OTCQB: FCSMF; Frankfurt: FKC0) aus Québec. Für das Projekt Lac Knife, rund 27 Kilometer südlich von Fermont, liegt eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie vor. Die aktualisierte Studie von 2023 weist wahrscheinliche Reserven von 9,31 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Dieser Gehalt liegt vergleichsweise hoch gegenüber den veröffentlichten Werten mehrerer anderer nordamerikanischer Graphitprojekte. Der Gehalt allein entscheidet allerdings weder über die Produktionskosten noch über die Wirtschaftlichkeit einer Mine.

Focus arbeitet auch an der Verarbeitung des Materials. Das Unternehmen berichtete 2025 über Laborversuche zur Reinigung von Graphit aus Lac Knife, bei denen ein Kohlenstoffreinheitsgrad von 99,9996 Prozent erreicht wurde. Solche Ergebnisse könnten für anspruchsvolle Hightech-Anwendungen relevant sein. Sie stammen jedoch aus dem Labormaßstab und belegen weder eine kommerzielle Produktion noch eine Qualifizierung durch Kunden.

Der nächste greifbare Meilenstein ist ein staatlich unterstütztes Demonstrationsprogramm. Im Dezember 2025 meldete Focus eine unterzeichnete Vereinbarung über nicht rückzahlbare Bundesmittel von bis zu 14,1 Millionen kanadischen Dollar für Arbeiten zur Graphitreinigung. Im März 2026 begann die Pilotverarbeitung einer sechs Tonnen schweren Probe aus Lac Knife. Daraus soll Material für technische Untersuchungen und die Produktvalidierung gewonnen werden. Die Arbeiten könnten zeigen, ob sich der Graphit des Projekts dauerhaft und reproduzierbar auf die von potenziellen Kunden verlangten Spezifikationen verarbeiten lässt.

Die Entwicklung der Mine ist davon getrennt zu betrachten. Focus berichtete über öffentliche Unterstützung für die Planung von Zufahrtsstraße und Stromversorgung. Zugleich stehen Umweltprüfungen, die Einbindung lokaler und indigener Gemeinschaften, behördliche Genehmigungen und die Projektfinanzierung noch aus. Lac Knife produziert bislang kein Graphit im kommerziellen Maßstab. Auch hat Focus im Rahmen der neuen EU-Kanada-Vereinbarung keine Finanzierung durch die EIB bekannt gegeben.

Diese Unterscheidung ist wichtig, denn das Problem der Graphitversorgung besteht nicht allein in der geologischen Verfügbarkeit. Europäische Hersteller benötigen zuverlässige Verarbeitung, konstante Qualität und Lieferketten, die industriellen Maßstäben standhalten. Eine kanadische Lagerstätte im Stadium einer Machbarkeitsstudie mit laufenden Reinigungsversuchen ist deshalb für die Debatte relevant. Bis zu verlässlichen Lieferungen sind jedoch weitere Schritte erforderlich.

Der neue transatlantische Rahmen könnte die Finanzierung solcher Schritte innerhalb der Branche erleichtern. Für deutsche Industrieunternehmen lautet die übergeordnete Frage, wie schnell Europa und seine Partner aussichtsreiche Rohstoffvorkommen in qualifizierte Lieferquellen verwandeln können. Für Focus Graphite werden Fortschritte vor allem am Demonstrationsprogramm, an Genehmigungen und an künftigen kommerziellen Vereinbarungen messbar sein - nicht allein am neuen Finanzierungsrahmen.

Quellen

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/executive-summary

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2026/44/china-is-leading-supplier-of-7-critical-raw-materials-to-the-netherlands

https://www.eib.org/en/press/all/2026-398-eib-and-canada-open-new-chapter-for-investment-at-eu-canada-summit

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2026/10/29-30/

https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2026/10/30/joint-statement-canada-and-european-union-building-together-alliance

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en

https://www.vda.de/

https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2024/12/11/nato-releases-list-of-12-defence-critical-raw-materials

https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-10/national-strategy-for-american-leadership-in-batteries_102826.pdf

https://minedocs.com/25/LacKnife_FS_Up_03062023.pdf

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://www.nasdaq.com/press-release/focus-graphite-achieves-999996-wt-ultra-high-purity-and-203-ppm-ebc-follow-testing

https://focusgraphite.com/press-releases/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-officially-commences-government-supported-thermal-purification-project-to-establish-dual-use-graphite-production-in-canada/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-engages-bba-for-environmental-field-program-supporting-lac-knife-access-road/

Focus Graphite Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA34416E8743

Focus Graphite - The Essential Material for Low Carbon Economies

Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

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