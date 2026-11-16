IRW-News: Evolution PowerX Corp.: Evolution PowerX Corp. gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt

IRW-PRESS: Evolution PowerX Corp.: Evolution PowerX Corp. gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt

St. Albert, Alberta / 12. November 2026 / IRW-Press / Evolution PowerX Corp. (TSX: E) (OTCQB: ETOLF) (das Unternehmen oder Evolution PowerX), ein führendes kanadisches Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen turbinenbasierte Energieerzeugung, Standortelektrifizierung und Infrastruktur, freut sich, seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt zu geben.

Drei Monate zum Drei Monate zum Neun Monate zum Neun Monate zum

30. September 30. September 30. September 30. September

2026 2025 2026 2025

Umsatz 10.291.101 $ 9.210.402 $ 31.059.779 $ 26.024.402 $

Bruttomarge 4.193.848 $ 41 % 3.832.696 $ 42 % 13.287.483 $4 10.653.549 $41

3 %

%

Bereinigtes EBITDA(1) 3.521.303 $ 34 % 3.114.522 $ 34 % 11.060.412 $3 8.329.803 $32

6 %

%

Bereinigtes EBITDA(1) pro Aktie - unverwässert 0,04 $ 0,04 $ 0,14 $ 0,11 $

Bereinigtes EBITDA(1) pro Aktie - verwässert 0,04 $ 0,04 $ 0,14 $ 0,10 $

Reinertrag und Gesamtergebnis 588.584 $ 819.592 $ 2.936.830 $ 2.868.467 $

Ergebnis pro Aktie - unverwässert 0,01 $ 0,01 $ 0,04 $ 0,04 $

Ergebnis pro Aktie - verwässert 0,01 $ 0,01 $ 0,04 $ 0,03 $

(1) Unter Nicht IFRS-konforme Kennzahlen identifiziert und definiert.

· Die Quartalsergebnisse markieren das fünfte Quartal in Folge, in dem ein Wachstum sowohl des Umsatzes als auch des bereinigten EBITDA im Jahresvergleich verzeichnet werden konnte.

· Die Dreimonatsergebnisse lassen ein Umsatzwachstum von 12 % auf 10,3 Millionen $ sowie eine Steigerung des bereinigten EBITDA um 13 % auf 3,5 Millionen $ erkennen. Die Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum zeigen einen Anstieg des Umsatzes von 19 % auf 31,1 Millionen $ und des bereinigten EBITDA von 33 % auf 11,1 Millionen $.

· Das Aktivitätsniveau liegt 2026 aufgrund des nachhaltig starken Wachstums in Alberta nach wie vor über dem Vorjahr. Das Unternehmen gewinnt außerdem Kunden und Marktanteile durch die erfolgreiche Bereitstellung mehrerer Erdgas-/Brennstoffturbinen-Mikronetze, um Bohraktivitäten, Hydraulic Fracturing (Fracking) und die Instandhaltung von Midstream-Einrichtungen zu unterstützen. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen auch eine erhöhte Energienachfrage seitens bestehender Kunden und akquiriert Neukunden, die ihre Stromversorgung von Diesel auf Erdgas umstellen möchten.

· Der Anstieg des Kundenbedarfs unterstützt die Erweiterung der Erdgasturbinenflotte des Unternehmens, die auch die Hinzunahme einer 3,2-Megawatt-Einheit sowie eine zweite Exklusivitätsvereinbarung für den kanadischen Markt umfasst.

· Das Unternehmen setzt die Diversifizierung seines Kundenstamms fort und in der Folge hat sich die Kundenkonzentration 2026 verbessert.

Am 4. August 2026 gab Enterprise Group Inc. bekannt, dass es seinen Namen in Evolution PowerX Corp. geändert hatte, wie dies auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2026 genehmigt wurde. Die Umfirmierung spiegelt die fortlaufende strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und die sich verändernde Zusammensetzung seiner Geschäftstätigkeit wider. Dabei erweitert das Unternehmen sein Geschäftsfeld kontinuierlich über sein traditionelles Kerngeschäft im Bereich der Energiedienstleistungen hinaus und baut eine umfassende Plattform für Stromversorgungslösungen auf, um Kunden aus der Energiebranche, der Industrie, dem Gewerbe und aufstrebenden Infrastruktursektoren zu bedienen.

Zur Förderung der Wachstumsstrategie des Unternehmens gab das Unternehmen im zweiten Quartal den Erwerb eines 3,2-MW-Erdgasturbinengenerators vom Typ SPG4 bekannt, um seine wachsende Flotte an Erdgasturbinengeneratoren zu ergänzen. Der SPG4 erhöht sowohl die Kapazität als auch die Leistungsfähigkeit unserer Flotte zur erdgasbetriebenen Stromerzeugung und deckt mit einer bewährten, für kritische Anwendungen ausgelegten Plattform einen wichtigen Bedarf ab. Diese kann eine Vielzahl von Einrichtungen mit Strom versorgen, von Bohranlagen und Produktionsstätten über Industriebetriebe bis hin zu KI-Rechenzentren der nächsten Generation. Das Unternehmen hält diese anfängliche Bereitstellung für den ersten Schritt in Richtung der Entwicklung einer breiteren Flotte von Erdgasturbinenlösungen mit größerer Kapazität, um die bestehende Mikroturbinenplattform von Evolution Power zu ergänzen und neue Stromanwendungen in neuen Marktsegmenten weiterzuentwickeln.

Das Aktivitätsniveau liegt 2026 aufgrund des nachhaltig starken Wachstums in Alberta nach wie vor über dem Vorjahr. Der Umsatz in den drei Monaten zum 30. September 2026 betrug 10.291.101 $, was verglichen mit 9.210.402 $ im vorausgegangenen Zeitraum einem Anstieg von 1.080.699 $ bzw. 12 % entspricht. Die Bruttomarge lag im dreimonatigen Zeitraum zum 30. September 2026 bei 4.193.848 $ und damit 361.152 $ über 3.832.696 $ im Vorzeitraum. Das bereinigte EBITDA in den drei Monaten zum 30. September 2026 belief sich auf 3.521.303 $, was gegenüber 3.114.522 $ im vorausgegangenen Zeitraum einem Anstieg von 406.781 $ bzw. 13 % gleichkommt.

Der Umsatz in den neun Monaten zum 30. September 2026 betrug 31.059.779 $, was im Vergleich zu 26.024.402 $ im vorausgegangenen Zeitraum einem Anstieg von 5.035.377 $ bzw. 19 % entspricht. Die Bruttomarge im neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2026 belief sich auf 13.287.483 $ und stieg gegenüber 10.653.549 $ im Vorzeitraum um 2.633.934 $. Das bereinigte EBITDA in den neun Monaten zum 30. September 2026 lag bei 11.060.412 $, was im Vergleich zu 8.329.803 $ im vorausgegangenen Zeitraum einem Anstieg von 2.730.609 $ bzw. 33 % entspricht.

Während der neun Monate zum 30. September 2026 hat Evolution PowerX Corp. 1.446.600 seiner sich im Umlauf befindlichen Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 1,30 $ pro Aktie zurückgekauft und eingezogen. Das Management ist der Ansicht, dass der Aktienpreis nicht den wahren Wert des Unternehmens widerspiegelt, und wird seinen Aktienkurs weiter unterstützen, wenn dies sinnvoll erscheint.

Über Evolution PowerX Corp.

Evolution PowerX Corp. ist ein kanadischer Anbieter von Energieversorgungslösungen und spezialisierter Infrastruktur, der zuverlässige, skalierbare und emissionsärmere Stromlösungen für Industrie- und Gewerbekunden bereitstellt. Durch sein wachsendes Portfolio von Erdgasturbinengeneratoren, mobilen und semi-permanenten Stromanlagen, Mikronetz-Integrationen und ergänzender Standortinfrastruktur bietet Evolution flexible Concept-to-Completion-Lösungen, die auf die Betriebsanforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Aufbauend auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung einiger der größten Energie- und Rohstoffunternehmen Kanadas baut Evolution seine Geschäftstätigkeiten über traditionelle Energiedienstleistungen in breitere Energiemärkte aus. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.evolutionpowerx.com. Unternehmensunterlagen können auf www.sedarplus.com abgerufen werden.

Bei Anfragen oder Informationsersuchen wenden Sie sich bitte an:

Leonard Jaroszuk, CEO & Chairman, oder

Desmond OKell, President & Direktor

780-418-4400 contact@evolutionpowerx.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung des Unternehmens. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Fakten darstellen, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Diese Informationen basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von diesen abweichen. Im Jahresinformationsformular des Unternehmens und in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten (abrufbar über die SEDAR-Website unter www.sedar.com) werden die Risiken, wesentlichen Annahmen und sonstigen Faktoren beschrieben, die die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen können und die hiermit durch Verweis einbezogen werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze ausdrücklich vorgeschrieben.

Nicht-IFRS-konforme Kennzahlen

Das Unternehmen wendet die International Financial Reporting Standards (IFRS) an. Das bereinigte EBITDA ist keine Kennzahl, die eine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS hat, und wird daher als nicht-IFRS-konforme Kennzahl bezeichnet. Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf das bereinigte EBITDA. Diese vom Unternehmen verwendete nicht-IFRS-konforme Kennzahl ist möglicherweise nicht mit einer ähnlichen Kennzahl vergleichbar, die von anderen Unternehmen verwendet wird. Das Management ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA zusätzlich zum Reinertrag eine nützliche ergänzende Kennzahl darstellt, da es einen Hinweis auf die Ergebnisse der Hauptgeschäftsaktivitäten des Unternehmens liefert, bevor berücksichtigt wird, wie diese Aktivitäten finanziert werden oder wie die Ergebnisse besteuert werden. Das bereinigte EBITDA wird aus dem Reinertrag vor Abschreibungen, Amortisationen, Zinsen, Steuern und aktienbasierten Vergütungen ermittelt.

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