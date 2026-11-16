IRW-News: Excellon Resources Inc. : Excellon kündigt Spin-out der Saxony Silver Corp. an

IRW-PRESS: Excellon Resources Inc. : Excellon kündigt Spin-out der Saxony Silver Corp. an

Excellon-Aktionäre erhalten Aktien eines eigenständigen europäischen Silber-Explorationsunternehmens

Toronto, Ontario / 11. November 2026 / IRW-Press / Excellon Resources Inc. (TSXV: EXN, OTCQB: EXNRF, FRA: E4X2) (Excellon oder das Unternehmen) freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen am 10. November 2026 eine Arrangement-Vereinbarung (die Arrangement-Vereinbarung) mit Saxony Silver Corp. (Saxony Silver), einer Excellon-Tochtergesellschaft, an der das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung hält, abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung beabsichtigt das Unternehmen, rund 44,1 Millionen Stammaktien am Kapital von Saxony Silver (Saxony-Silver-Aktien), die es nach dem Aktiensplit halten wird (diese Saxony-Silver-Aktien werden als Spin-out-Aktien bezeichnet), anteilig an die Aktionäre des Unternehmens (die Excellon-Aktionäre) auszugliedern (der Spin-out). Saxony Silver hält eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Silver City, einem hochgradigen epithermalen Silber-Zink-Blei-Explorationsprojekt im Bergbaugebiet Freiberg in Sachsen, Deutschland.

Wichtigste Punkte

· Was Excellon-Aktionäre erhalten: Excellon-Aktionäre erhalten Spin-out-Aktien im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen gehaltenen Stammaktien am Kapital von Excellon (Excellon-Aktien), wobei ihr anteiliger Besitz an Excellon erhalten bleibt.

· Gründung eines neuen, auf Europa ausgerichteten Silber-Explorationsunternehmens: Deutschlands einziges auf Silber spezialisiertes Explorationsunternehmen, das 100 % der Anteile am 34.000 Hektar großen Projekt Silver City im historischen Silberrevier Freiberg hält.

· Eigentumsverhältnisse nach Abschluss: Die Excellon-Aktionäre werden rund 48 % der Saxony-Silver-Aktien direkt halten, während Excellon 19,9 % der Saxony-Silver-Aktien behalten wird. Saxony Silver schloss im Mai 2026 eine Finanzierungsrunde auf Basis einer Pre-Money-Bewertung von rund 20,8 Millionen Dollar ab.

· Finanzierung beim Spin-out: Saxony Silver wird mit Barmitteln in Höhe von rund 1,8 Millionen kanadischen Dollar ausgegliedert, womit voraussichtlich die Kosten für die Börsennotierung, die Unternehmensverwaltung sowie das erste Programm zur Identifizierung neuer Explorationsziele auf Silver City finanziert werden sollen.

· Board-Empfehlung: Das Board of Directors von Excellon (das Board) hat das Arrangement (wie nachstehend definiert) einstimmig genehmigt und empfiehlt den Excellon-Aktionären einstimmig, für den Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements zu stimmen.

· Fokus von Excellon: Nach dem Spin-out werden sich das Kapital und das Management von Excellon auf die Wiederinbetriebnahme der Mine Mallay und das Explorationsgebiet Tres Cerros in Peru konzentrieren, wobei ein Anteil von 19,9 % an Saxony Silver behalten wird.

Grund für den Spin-out: Vorstellung des Projekts Silver City

Saxony Silver, eine private Tochtergesellschaft von Excellon, an der das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung hält, ist alleinige Eigentümerin des Projekts Silver City in Deutschland. In einer Zeit, in der sich die Kapitalprioritäten von Excellon auf andere Regionen konzentrieren, bietet der Spin-out von Saxony Silver Anlegern die Möglichkeit einer direkten Beteiligung an der Exploration nach hochgradigem Silber in einer Region, die historisch gesehen reich an Silbervorkommen ist:

· Aufbau auf acht Jahrhunderten Silbertradition: Das Gebiet um Freiberg blickt auf eine lange Geschichte des Silberbergbaus zurück, die bis ins 12. Jahrhundert reicht und bis 1969 andauerte.

· Gebietsweite Exploration: Silver City umfasst vier Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von rund 340 Quadratkilometern. Das Bräunsdorfer Gangsystem wurde über eine Streichlänge von 13 Kilometern verfolgt, und das Grundstückspaket umfasst die westliche Hälfte des historischen Freiberg-Feldes, die am wenigsten erkundet ist.

· Hohe Silbergehalte, bestätigt durch historische Bohrungen: Zwischen 2020 und 2022 wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 13.200 Metern durchgeführt, wobei in 37 der niedergebrachten Bohrlöcher mineralisierte Gangstrukturen durchschnitten wurden. Zu den Ergebnissen gehören 1,30 m mit 954 g/t Ag, 8,1 m mit 194 g/t AgÄq, einschließlich 1,3 m mit 1.043 g/t AgÄq, sowie 2,9 m mit 257 g/t AgÄq, einschließlich 0,4 m mit 1.633 g/t AgÄq.

· Entdeckung einer neuen Formation: Bohrungen in den Gebieten Grauer Wolf und Reichenbach haben eine Silbermineralisierung an der Kontaktzone zwischen mafischem Vulkangestein und Schiefer nachgewiesen - eine geologische Formation, die von den Bergleuten früherer Zeiten nicht erkannt wurde und die neue Zielgebiete innerhalb des Lizenzpakets erschließt, die bislang noch nicht erkundet wurden.

· Einzigartige Positionierung: Saxony Silver wird sich auf die Silberexploration in Deutschland konzentrieren, einem Land mit einem modernen Bergbau innerhalb der Europäischen Union, das über etablierte Genehmigungsabläufe, qualifizierte Arbeitskräfte und eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügt und dessen Regierung bestrebt ist, die heimische Metallversorgung wieder aufzubauen. Anleger, die in die europäische Silberexploration investieren möchten, haben derzeit keine Alternative.

· Genehmigtes, startklares Projekt: Für Silver City liegen alle erforderlichen Explorationsgenehmigungen vor, einschließlich einer Bohrdatenbank, umfangreicher geophysikalischer Untersuchungen und eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101. Das anfängliche Programm beinhaltet eine strukturierte Identifizierung neuer Ziele im gesamten Lizenzgebiet, bei der mehr als 12.000 Meter Kernproben ausgewertet werden, um vorrangige Bohrziele zu bewerten und vorzubereiten.

Die im Mai 2026 abgeschlossene Finanzierungsrunde, die von Drittinvestoren zu einer Pre-Money-Bewertung von rund 20,8 Millionen Dollar durchgeführt wurde, liefert einen unabhängigen Anhaltspunkt für den Eigenkapitalwert von Saxony Silver. Excellon behält nach Abschluss rund 19,9 % der Saxony-Silver-Aktien. Dies ermöglicht den Excellon-Aktionären sowohl eine direkte Teilhabe an den Fortschritten von Silver City als auch eine indirekte Teilhabe über ihre Excellon-Beteiligung.

Shawn Howarth, President und Chief Executive Officer von Excellon, erklärte: Silver City ist ein hochgradiges Silberprojekt, das sich über ein ganzes Gebiet erstreckt und vorübergehend auf Eis gelegt wurde, während Excellon der Übernahme und der Wiederinbetriebnahme der Mine Mallay Vorrang eingeräumt hat. Der Spin-out eröffnet diese Chance. Die Excellon-Aktionäre werden über eine eigens dafür gegründete, finanzierte und eigenständige Gesellschaft direkt am Projekt Silver City beteiligt sein, und Excellon kann sich auf seine Liegenschaften in Peru konzentrieren. Wir halten dies für das richtige Ergebnis für die Aktionäre, die uns während der Wiederinbetriebnahme der Mine Mallay weiterhin unterstützt haben.

Der Spin-out

Der Spin-out erfolgt im Wege eines gesetzlich geregelten Arrangement-Plans (das Arrangement) gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (Ontario), in dessen Rahmen unter anderem die Spin-out-Aktien an jene Excellon-Aktionäre zugeteilt und übertragen werden, die zum Geschäftsschluss des Geschäftstages unmittelbar vor dem Abschluss des Arrangements oder zu einem anderen vom Board festgelegten Datum (der Stichtag für den Aktientausch) als Aktionäre eingetragen sind. Die Spin-out-Aktien werden den Excellon-Aktionären anteilig entsprechend ihrem jeweiligen Bestand an Excellon-Aktien zum Stichtag für den Aktientausch zugeteilt und übertragen. Durch die Transaktion ändert sich der prozentuale Anteil der Excellon-Aktionäre an Excellon nicht.

Der Abschluss des Arrangements erfordert die Zustimmung von mindestens 66 % der von den Excellon-Aktionären bei der Abstimmung über einen Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements abgegebenen Stimmen, die Genehmigung durch den Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) sowie die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).

Arrangement-Vereinbarung, gerichtliche Genehmigung und Zustimmung der Aktionäre

Gemäß der Arrangement-Vereinbarung wird Excellon beim Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine einstweilige gerichtliche Anordnung beantragen, die Excellon ermächtigt, eine ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung der Excellon-Aktionäre einzuberufen, um unter anderem das Arrangement durch einen Sonderbeschluss zu genehmigen (die Versammlung). Die Versammlung wird voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2026 stattfinden.

Das Arrangement umfasst unter anderem: (i) die Ausgabe einer neuen Stammaktie von Excellon (jeweils eine neue Excellon-Aktie) an jeden Excellon-Aktionär für jede Excellon-Aktie, die er zum Stichtag für den Aktientausch hält; und (ii) die Zuteilung und Übertragung der Spin-out-Aktien an jeden Excellon-Aktionär anteilig entsprechend der Anzahl der Excellon-Aktien, die er zum Stichtag für den Aktientausch hält.

Das endgültige Umtauschverhältnis hängt von der Anzahl der unmittelbar vor Abschluss des Arrangements ausstehenden Excellon-Aktien ab und unterliegt den Bestimmungen des Transaktionsplans hinsichtlich Bruchteilsaktien. Die Spin-out-Aktien berücksichtigen einen Aktiensplit der Saxony-Silver-Aktien im Verhältnis 2.000 zu 1, der vor der Transaktion durchgeführt werden soll, um eine für eine Notierung an der TSXV geeignete Aktienstruktur zu schaffen.

Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich am oder um den 23. Dezember 2026 erfolgen wird, sofern alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Arrangements bis zu diesem Datum erfüllt sind, werden die derzeitigen Aktionäre von Saxony Silver, mit Ausnahme von Excellon, voraussichtlich rund 32,1 % der ausgegebenen und ausstehenden Saxony-Silver-Aktien halten. Excellon wird voraussichtlich rund 19,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Saxony-Silver-Aktien halten, während die Excellon-Aktionäre voraussichtlich rund 48,0 % der ausgegebenen und ausstehenden Saxony-Silver-Aktien halten werden, jeweils auf unverwässerter Basis. Diese Prozentsätze berücksichtigen keine zusätzlichen Finanzierungen, die Saxony Silver möglicherweise im Zusammenhang mit der Transaktion durchführen muss.

Tabelle 1: Erwartete Aktionärsstruktur von Saxony Silver nach Abschluss des Arrangements

Aktionärsgruppe % der Saxony-Silver-Aktien

(unverwässert)

Excellon-Aktionäre (im Rahmen der Transaktion) 48,0%

Bestehende Aktionäre von Saxony Silver (mit Ausnahme von Excellon) 32,1%

Excellon (verbleibende Beteiligung) 19,9%

Gesamt 100,0%

Im Rahmen der Transaktion werden keine Bruchteile von Saxony-Silver-Aktien zugeteilt oder übertragen. Bruchteile von Saxony-Silver-Aktien, die sich aus der Transaktion ergeben, werden ohne jegliche Ausgleichszahlung auf die nächstniedrigere ganze Zahl abgerundet.

Ausführlichere Informationen über das Arrangement und den damit verbundenen, oben beschriebenen Umtausch von Excellon-Aktien werden im Informationsrundschreiben des Managements von Excellon (das Rundschreiben) enthalten sein, das den Excellon-Aktionären im Zusammenhang mit der Versammlung zugesandt wird. Kopien des Rundschreibens und der zugehörigen Versammlungsunterlagen werden außerdem bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Das Board hat einstimmig festgestellt, dass die im Rahmen des Arrangements vorgesehenen Maßnahmen gegenüber den Excellon-Aktionären fair sind und im besten Interesse von Excellon und den Excellon-Aktionären liegen. Dementsprechend hat das Board das Arrangement einstimmig genehmigt und empfiehlt den Excellon-Aktionären einstimmig, auf der Versammlung für das Arrangement zu stimmen. Eine Beschreibung der verschiedenen Faktoren, die das Board zusätzlich zu den oben genannten bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat, wird im Rundschreiben enthalten sein.

Nach Abschluss des Arrangements werden die neuen Excellon-Aktien voraussichtlich weiterhin an folgenden Börsen notiert sein bzw. gehandelt werden: (i) an der TSXV unter dem Kürzel EXN; (ii) am OTCQB unter dem Kürzel EXNRF; und (iii) an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel E4X2.

Eine der Voraussetzungen für den Abschluss des Arrangements ist unter anderem, dass die Saxony-Silver-Aktien zur Notierung an der TSXV zugelassen werden. Saxony Silver beabsichtigt, bei der TSXV einen Antrag auf Zulassung der Saxony-Silver-Aktien zur Notierung und zum Handel an der TSXV zu stellen. Die Börsennotierung bedarf der Genehmigung durch die TSXV, und es kann nicht zugesichert werden, ob bzw. wann die Saxony-Silver-Aktien an der TSXV notiert oder gehandelt werden.

Privatplatzierung von Saxony Silver

Saxony Silver wird nach Abschluss des Arrangements voraussichtlich über Barmittel in Höhe von rund 1,8 Mio. C$ verfügen, die zur Finanzierung der Kosten für die Börsennotierung, die Unternehmensverwaltung und das erste Zielgenerierungsprogramm des Unternehmens dienen sollen.

Sollte dies zur Erfüllung der Anforderungen der TSXV erforderlich sein, kann Saxony Silver eine Privatplatzierung durchführen, die zeitgleich mit der Transaktion abgeschlossen werden soll. Weitere Einzelheiten zu einer etwaigen Privatplatzierung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Vorgeschlagenes Board of Directors und Management von Saxony Silver

Nach Abschluss des Spin-outs wird das Board of Directors von Saxony voraussichtlich aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Das Board soll Kontinuität mit Excellon gewährleisten - durch Mitglieder, die über direkte Kenntnisse des Projekts Silver City und seiner Geschichte verfügen, sowie durch unabhängige Mitglieder, die Erfahrung auf den Kapitalmärkten mitbringen und mit dem deutschen und europäischen Bergbausektor vertraut sind.

Nach Abschluss des Spin-outs wird Saxony Silver voraussichtlich von folgendem Managementteam geleitet:

George Davis, President und Chief Executive Officer

Herr Davis, CPA, CA, CFA, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte, die er bei verschiedenen internationalen börsennotierten und privaten Unternehmen gesammelt hat. Zuletzt war er als President und Chief Executive Officer von Honey Badger Silver Inc. tätig. Zuvor hatte Herr Davis leitende Führungspositionen inne, in denen er Teams in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement, Treasury und Investor Relations in ganz Lateinamerika (Frontera Energy Corporation) und Westafrika (Global Atomic Corporation) unterstützte. Zu seinen beruflichen Stationen zählen außerdem Tätigkeiten bei CPP Investments und PricewaterhouseCoopers LLP. Herr Davis ist Chartered Professional Accountant und Chartered Financial Analyst und besitzt einen Bachelor of Commerce der University of Toronto.

Daniel Hall, Interim Chief Financial Officer

Herr Hall, CPA, CA, ist Chief Financial Officer von Excellon Resources Inc. Er verfügt über umfassende internationale Erfahrung im Finanzbereich, die sich auf Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung, Übernahmen, Unternehmensumstrukturierungen und Finanzstrategien im Bergbau- und Rohstoffsektor erstreckt. Zuvor war er mehr als zehn Jahre lang bei Deloitte LLP in Kanada, auf den Bermudas und in Südafrika tätig, wo er sich auf die Berichterstattung börsennotierter Unternehmen sowie auf komplexe Rechnungslegungsfragen spezialisierte. Herr Hall ist Chartered Professional Accountant und verfügt über einen Bachelor of Commerce (Accounting) der Rhodes University.

Dorian L. (Dusty) Nicol, Exploration Advisor

Herr Nicol, P.Geo., ist ein Wirtschaftsgeologe mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der weltweiten Exploration von Gold, Silber und Kupfer. Er hat erfolgreiche Explorationsprogramme in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Russland und der ehemaligen Sowjetunion sowie in Papua-Neuguinea konzipiert und geleitet. Herr Nicol besitzt einen Bachelor of Science in Geowissenschaften des Massachusetts Institute of Technology und einen Master of Arts in Geologie der Indiana University. Er ist Senior Fellow der Society of Economic Geologists und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Nicol verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung und Weiterentwicklung von Rohstoffprojekten in ganz Europa.

Explorationsteam vor Ort

Das Explorations- und Betriebsteam von Saxony Silver wird seinen Sitz in Freiberg, Sachsen, haben und von Sebastian Triebert (Exploration Manager) und Julia Mehner (Senior Geologist) geleitet werden, die beide in der Region Silver City leben und über umfangreiche Erfahrung mit der Arbeit an den Lizenzen von Saxony Silver verfügen. Sie waren an den jüngsten Bohrprogrammen (2020-2022) auf Silver City beteiligt und verwalten nun in Deutschland die Bohrkerne, die Datenbank und das geophysikalische Archiv des Projekts Silver City. Gemeinsam mit Philipp Büttner (Leiter für Beziehungen zu Behörden und Gemeinden) spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Pflege der Arbeitsbeziehungen zum Sächsischen Oberbergamt, zu Grundstückseigentümern und zu den lokalen Gemeinden, von denen die Erteilung von Explorationsgenehmigungen abhängt.

Unternehmensupdate

Im Anschluss an die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 31. August 2026 und 29. Oktober 2026 hat das Unternehmen die zuvor angekündigte Schuldentilgung abgeschlossen, in deren Rahmen das Unternehmen 1,4 Mio. Excellon-Aktien zu einem fiktiven Preis von 0,495 $ pro Excellon-Aktie ausgegeben hat. Die im Rahmen der Schuldentilgungstransaktion ausgegebenen Excellon-Aktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist, die am 5. März 2027 abläuft.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dorian L. (Dusty) Nicol, P.Geo., Explorationsberater von Excellon und qualifizierter Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Excellon Resources Inc.

Excellon Resources widmet sich aktuell der Wiederinbetriebnahme des ehemaligen Förderbetriebs in der Silber-Blei-Zink-Mine Mallay in Peru, für den alle Genehmigungen vorliegen. Damit bringt sich das Unternehmen bereits in naher Zukunft als Silberproduzent in Stellung. Im Anschluss an seine im Februar 2026 fertiggestellte unabhängige Mineralressourcenschätzung für Mallay arbeitet Excellon nun an der Planung für die Wiederinbetriebnahme und den Ausbau im unmittelbaren Umfeld der Mine. Daneben erfolgt der weitere Ausbau der angrenzenden Gold-Silber-Explorationskonzession Tres Cerros in Peru. Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen auch das in einem fortgeschrittenen Stadium befindliche Goldprojekt Kilgore in Idaho (USA) und das Projekt Silver City, ein hochgradig mineralisierter epithermaler Silberdistrikt in Sachsen (Deutschland). Nähere Einzelheiten zu Excellons Konzessionsgebieten finden Sie unter www.excellonresources.com.

Über Saxony Silver Corp.

Saxony Silver ist ein auf Europa fokussiertes Silberexplorationsunternehmen, das über ein großflächiges Landpaket in einer historisch ergiebigen Silberförderregion verfügt. Saxony Silver hält eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Silver City, einem hochgradigen epithermalen Silber-Zink-Blei-Explorationsprojekt im Bergbaugebiet Freiberg in Sachsen, Deutschland. Das Projekt Silver City umfasst vier Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von rund 340 km² (34.000 Hektar).

Von 2020 bis 2022 führte Saxony Silver in den Zielgebieten Bräunsdorf, Reichenbach, Grauer Wolf und Großvoigtsberg insgesamt 43 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von über 13.200 Metern durch. In 37 dieser 43 Bohrlöcher wurden mineralisierte Gangstrukturen durchschnitten, darunter 1,30 m mit 954 g/t Ag, 8,1 m mit 194 g/t AgÄq, einschließlich 1,3 m mit 1.043 g/t AgÄq, sowie 2,9 m mit 257 g/t AgÄq, einschließlich 0,4 m mit 1.633 g/t AgÄq. Das Programm bestätigte die Kontinuität des hochgradigen epithermalen Adersystems über eine Streichlänge von 13 km und identifizierte in den Gebieten Grauer Wolf und Reichenbach an der Kontaktzone zwischen mafischem Vulkangestein und Schiefer eine neue geologische Formation. Alle Abschnitte beziehen sich auf Bohrkernlängen; die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden nicht ermittelt. Der AgÄq-Wert wurde auf der Grundlage von 1.800 US$/Unze Au, 24,00 US$/Unze Ag, 0,90 US$/lb Pb und 1,20 US$/lb Zn berechnet, wobei eine metallurgische Ausbeute von 100 % angenommen wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Excellon Resources Inc.

Shawn Howarth, President & Chief Executive Officer

info@excellonresources.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die darin enthalten sind, auf die Bezug genommen wird oder die durch Verweis einbezogen werden, stellen zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie voranschreiten, erwartet, glauben, fortsetzen, erwarten, konzentriert, zukünftig, könnte, Chance, planen, potenziell, vorbehaltlich, wird und ähnlicher Ausdrücke, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: dem Spin-out, einschließlich der Grundlage für den Spin-out; den erwarteten Vorteilen des Spin-outs; der Struktur und den Bedingungen des Arrangements; dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte und der Börse im Zusammenhang mit dem Arrangement; der Börsennotierung der Saxony-Silver-Aktien; der verbleibenden Beteiligung des Unternehmens an Saxony Silver und der erwarteten Eigentumsverhältnisse bei Saxony Silver nach Abschluss des Arrangements; dem Zeitpunkt der Abhaltung der Hauptversammlung; dem Zeitpunkt und der Fähigkeit des Unternehmens, das Arrangement abzuschließen; dem Abschluss einer Privatplatzierung durch Saxony Silver im Zusammenhang mit dem Arrangement und dessen Bedingungen; der Bewertung von Saxony Silver und des Projekts Silver City im Rahmen der Finanzierung vom Mai 2026 sowie den Auswirkungen dieser Bewertung auf die Excellon-Aktionäre; den vorgeschlagenen Direktoren und Führungskräften von Saxony Silver; dem geplanten Explorationsprogramm für das Projekt Silver City und dessen Finanzierung; sowie den Zielen, Vorgaben und zukünftigen Plänen und Strategien des Unternehmens und von Saxony Silver.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens stellen keine Garantien für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als angemessen erachtet werden und die nach bestem Wissen des Unternehmens auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen verfügbaren Fakten getroffen wurden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: die Fähigkeit der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte und Börsen rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die übrigen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen; dass die erwarteten Vorteile des Spin-outs realisiert werden; und dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Rohstoffpreisen, den Kapitalmarktbedingungen, den regulatorischen Rahmenbedingungen oder den geopolitischen Bedingungen in Kanada, Deutschland oder der Europäischen Union eintreten werden. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen oder Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

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