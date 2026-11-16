IRW-News: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining schließt in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumprojekt Lac du Km 35 in Québec das Prospektionsprogramm ab und wartet nun auf die Ergebnisse der Probenanalyse

IRW-PRESS: Germanium Mining Corp. : Germanium Mining schließt in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumprojekt Lac du Km 35 in Québec das Prospektionsprogramm ab und wartet nun auf die Ergebnisse der Probenanalyse

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. NOVEMBER 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (GERMANIUM MINING ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekanntzugeben, dass die weiteren Prospektionsarbeiten in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumprojekt Lac du Km 35 in Quebec abgeschlossen wurden. Die Arbeiten umfassten eine systematische und detaillierte Kartierung sowie die Entnahme von Proben. Insgesamt wurden 241 neue Aufschlüsse kartiert und 143 Proben mit hoher Priorität zur Auswertung im Hinblick auf Germanium, Kupfer, Zink und Gold an das Labor übergeben. Weitere 6 Proben wurden zur Qualitätskontrolle entnommen, sodass sich die Gesamtzahl der Proben auf 149 beläuft. Das Unternehmen erwartet die endgültigen Analyseergebnisse Ende Dezember bzw. Anfang Januar 2027.

CEO Mario Pezzente meint dazu: Wir haben eine weitere Explorationsphase in unserem vor kurzem erweiterten und zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumprojekt Lac du Km 35 abgeschlossen. Es wurden neue Aufschlüsse kartiert und 143 neue Proben hoher Priorität zur Analyse an das Labor übergeben. Unser systematischer Explorationsansatz ermöglicht die potenzielle Entdeckung neuer Fundgebiete unmittelbar nördlich der Aufschlusszone Laganière, aus der mit 186 ppm die Probe mit dem höchsten Germaniumgehalt in der Provinz Québec stammt. Germanium Mining Corp. konzentriert sich auf die Erschließung strategischer Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen, um möglicherweise zu einer sichereren und widerstandsfähigeren nordamerikanischen Lieferkette beizutragen.

Weitere Interessensgebiete

Südlich der Scherungszone Faribault wurde im westlichen Teil des Konzessionsgebiets eine neue, mindestens 1.200 Meter lange und 100 Meter breite Scherungszone abgegrenzt. Diese Scherungszone verläuft annähernd in Ost-West-Richtung und fällt mit einem Bereich niedriger magnetischer Intensität zusammen. Eine der in diesem Gebiet entnommenen Proben weist mit einem Sulfidanteil von bis zu 5 % den höchsten Erzgehalt im Rahmen dieser Kampagne auf und eröffnet so ein neues potenzialreiches Gebiet für Goldfunde.

Ebenfalls südlich der Scherungszone Faribault befindet sich etwa 700 Meter westlich des historischen Kupfervorkommens Lac Ida eine ausgeprägte Alterationszone innerhalb einer felsischen Tuffsteinformation. Diese Alterationszone grenzt unmittelbar an einen Exhalationshorizont und enthält 1 % Sulfide, vornehmlich Pyrrhotin. Dies unterstreicht das Potenzial des Gebiets für eine Basismetallmineralisierung.

Bevorstehendes Diamantbohrprogramm

Germanium Mining wird nun mit der Bohrzielbestimmung beginnen und ein Genehmigungsverfahren einleiten. Mit der ersten Phase der Diamantbohrungen soll das Stadium einer Entdeckungsbohrung erreicht werden. Die Bohrkampagne wird planmäßig 6 bis 10 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 2.500 Metern umfassen, die im Jahr 2027 niedergebracht werden sollen.

Die aktuellen Probenergebnisse aus dem Vorkommen Laganière ergaben einen Gehalt von etwa 0,02 % (186 ppm) Germanium, was nach aktuellem Stand dem höchsten Germaniumgehalt entspricht, der jemals in Proben aus der gesamten Provinz Quebec ermittelt wurde.

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Abbildung 1: Das Germaniumprojekt Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec

Konzessionsgebiet Lac du Km 35

Das zu 100 % unternehmenseigene Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 befindet sich ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Québec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, die das Konzessionsgebiet durchquert.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone (FSZ), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Fluide dienen könnte.

Das 1998 von staatlichen Geologen entdeckte, aber nie weitergehend erkundete Germaniumvorkommen Laganière besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch elektromagnetische Anomalien umfasst, die noch nie durch Bohrungen erprobt wurden, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein frei gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei über 5.000,00 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Qualifizierte Person

Benoit Moreau, P.Eng., eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erarbeitet und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung von Mineralliegenschaften im Entdeckungsstadium in erstklassigen Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert. Folgen Sie dem Unternehmen auf X.com und LinkedIn.com und abonnieren Sie Unternehmensnachrichten unter http://www.germaniummining.com

IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen zu Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Tel: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch abgelehnt.

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