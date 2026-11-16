IRW-News: Inspiration Mining Corp.: Inspiration Mining ernennt Patrick Levasseur zum President und Direktor

IRW-PRESS: Inspiration Mining Corp.: Inspiration Mining ernennt Patrick Levasseur zum President und Direktor

Vancouver, British Columbia / 16. November 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. (CSE: ISP) (OTCID: ISPNF) (WKN: A40GPX) (Inspiration oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Patrick Levasseur als President und Mitglied des Board of Directors bekannt zu geben. Charles Desjardins wird weiterhin als Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens tätig sein.

Herr Levasseur verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Junior-Bergbau, Unternehmensentwicklung und Weiterentwicklung von Mineralexplorationsprojekten.

Insbesondere ist Herr Levasseur Mitbegründer und Direktor von HPQ Silicon Inc. (TSXV: HPQ), wo er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Unternehmens von der Quarzexploration hin zur Entwicklung innovativer Technologien zur Herstellung von hochreinem Silizium und anderen fortschrittlichen siliziumbasierten Materialien spielte. Zuvor war er als Chief Operating Officer bei HPQ Silicon tätig, wo er wertvolle Erfahrungen in der Entwicklung industrieller Mineralaufbereitungstechnologien sowie im Aufbau strategischer Partnerschaften sammelte.

Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration Mining, erklärte:

Wir freuen uns sehr, Patrick als President und neues Mitglied unseres Board of Directors begrüßen zu dürfen. Mit seinem unternehmerischen Hintergrund, seiner umfassenden Erfahrung auf den Kapitalmärkten und seinen Erfolgen als Mitbegründer von HPQ Silicon bringt er wertvolles Fachwissen bei Inspiration ein. Patrick ist sich der Herausforderungen bei der Weiterentwicklung von Mineralexplorationsprojekten ebenso bewusst wie der Chancen, die sich aus der Entwicklung innovativer Technologien zur Mineralverarbeitung ergeben können. Wir sind überzeugt, dass seine Führungsqualitäten entscheidend dazu beitragen werden, das Konzessionsgebiet CH-98 voranzutreiben und neue Möglichkeiten für das Unternehmen zu prüfen.

Patrick Levasseur, designierter President von Inspiration Mining, erklärte:

Es ist mir eine Ehre, Inspiration beizutreten, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Charles und den erfahrenen Mitgliedern des Boards. Ich sehe in Industriemineralien erhebliche Chancen, insbesondere wenn wir über die Exploration hinausblicken und uns überlegen, wie sich Mineralressourcen in höherwertige Produkte umwandeln lassen. Der Fortschritt bei Verarbeitungstechnologien kann eine wichtige Rolle dabei spielen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Mit dem Konzessionsgebiet CH-98 verfügen wir über eine vielversprechende Grundlage, um diese Möglichkeiten zu erkunden, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Team langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Über das Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98

Inspiration hat kürzlich den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98 von Beauce Gold Fields Inc. abgeschlossen.

Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Region Lac-Saint-Jean in Québec und umfasst 111 Mineralclaims mit einer Fläche von rund 6.164 Hektar in einem geologischen Gebiet, das für seine phosphathaltigen anorthositischen Formationen bekannt ist.

Zu den bereits gemeldeten Explorationsergebnissen gehört eine Gesteinsprobe mit einem Gehalt von 8,07 % PO aus dem Vorkommen CH-98-61. Vorläufige, von COREM durchgeführte metallurgische Flotationsversuche ergaben unter Laborbedingungen ein Apatitkonzentrat mit einem Gehalt von bis zu 38,9 % PO bei einer Ausbeute von 93,4 %.

Diese vorläufigen Ergebnisse beziehen sich speziell auf das getestete Material und sind nicht zwangsläufig repräsentativ für das gesamte Konzessionsgebiet oder für die Verarbeitungsleistung im kommerziellen Maßstab.

Das Unternehmen hat ein geologisches Feldprogramm gestartet, um die Erstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 zu unterstützen und die anschließenden Explorationsaktivitäten zu steuern.

Phosphat ist ein wichtiges Industriemineral, das in Düngemitteln und als Ausgangsstoff für Phosphorsäure verwendet wird und unter anderem potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Lithium-Eisenphosphat-Batteriematerialien (LFP) bietet. Es sind noch weitere technische Untersuchungen erforderlich, um die Eignung der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet CH-98 für bestimmte nachgelagerte Anwendungen zu ermitteln.

Technische Informationen und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung genannten Explorations- und vorläufigen metallurgischen Ergebnisse wurden zuvor von Beauce Gold Fields Inc. veröffentlicht und in den Pressemitteilungen von Inspiration vom 2. und 12. November 2026 zusammengefasst.

Christian Tremblay, M.Sc., P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Mining Corp.

Inspiration Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Identifizierung und Weiterentwicklung vielversprechender Mineralexplorationsprojekte liegt. Über das kürzlich erworbene Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98 in Québec prüft das Unternehmen Möglichkeiten im Bereich der Industriemineralien sowie der Lieferketten für kritische Mineralien.

Weitere Informationen finden Sie in den bei SEDAR+ eingereichten Unterlagen des Unternehmens (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Boards of Directors

Charles Desjardins

Chief Executive Officer und Direktor

Inspiration Mining Corp.

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspirationminingcorp.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den künftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens, technischen Studien, einer möglichen Bewertung von Mineralverarbeitungstechnologien, Downstream-Anwendungen und Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, darunter Explorationsergebnisse, technische und wirtschaftliche Machbarkeit, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, behördliche Auflagen und allgemeine Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Lesern wird empfohlen, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens zu konsultieren.

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