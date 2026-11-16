IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. schließt erstes Bohrprogramm bei Torrance und Probenahmeprogramm bei Hecla-Kilmer ab

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. schließt erstes Bohrprogramm bei Torrance und Probenahmeprogramm bei Hecla-Kilmer ab

Vancouver, British Columbia / 16. November 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC) (OTCQB: NTMFF) (FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seines ersten Bohrprogramms auf dem kürzlich erworbenen Projekt Torrance bekannt zu geben. Das Programm umfasste Bohrungen von etwa 1.300 m sowie ein regionales Probenahmeprogramm. Darüber hinaus wurden bei Hecla-Kilmer mehrere Bohrlöcher zusammen mit Geschiebemergelproben aus früheren Bohrprogrammen beprobt und die Proben zur Analyse an Labore eingereicht. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie eingetroffen sind und vom Unternehmen geprüft wurden.

Erstes Explorationsprogramm bei Torrance

Das vollständig finanzierte Explorationsprogramm wurde konzipiert, um erstmals Testbohrungen bei einer aeromagnetischen Anomalie durchzuführen, die mit der regionalen Geologie in Zusammenhang mit der Kapuskasing Structural Zone (KSZ) übereinstimmt. Weitere Testbohrungen im Gebiet Torrance werden anhand dieser ersten Bohrarbeiten für das Gebiet festgelegt, wobei weitere periphere Ziele identifiziert werden sollen. Die Ergebnisse werden Folgebohrungen bei Torrance leiten und dabei helfen, zusätzliche periphere Ziele zu priorisieren.

Das Unternehmen hat zudem regionale Kartierungen, Prospektionsarbeiten und geochemische Probenahmen abgeschlossen, um das geologische Verständnis des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets zu verbessern. Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass die Saison ohne Zwischenfälle mit Arbeitsausfall abgeschlossen wurde. Das Unternehmen dankt seinen Mitarbeitern und lokalen Lieferanten für ihre Unterstützung bei der Erreichung der Programmziele.

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Abbildung 1 - Foto von Neotech-Mitarbeitern bei der Arbeit in der Kernhütte bei Torrance

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Abbildung 2 - Foto von aktiven Bohrarbeiten bei Torrance

Ontario hat sich für Neotech als aufgeschlossene und unterstützende Jurisdiktion erwiesen, und wir freuen uns darauf, mit der Exploration des Projekts Torrance zu beginnen, mit dem Ziel, eine neue Entdeckung zu machen, sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals. Unser Ziel ist es, ein Portfolio aus sich ergänzenden Assets mit kritischen Mineralien in der Region aufzubauen und eine bedeutende Position in den nordamerikanischen Lieferketten für Seltene Erden und Phosphat zu erlangen. Da Hecla-Kilmer rund 70 Kilometer weiter nördlich vorangetrieben wird, stellt Torrance eine aufregende Gelegenheit dar, unser Explorationsprofil in der Region auszuweiten.

Über das Projekt Torrance

Seit das Projekt Torrance Anfang 2026 von Kenorland Minerals Ltd. erworben wurde, wurden in Vorbereitung auf das aktuelle Explorationsprogramm umfangreiche Arbeiten zur Datenzusammenstellung, Interpretation und Einholung von Genehmigungen durchgeführt. Bei diesen Arbeiten wurden acht vorrangige Zielgebiete für Testbohrungen identifiziert und genauer definiert.

Das Torrance-Projekt befindet sich etwa 70 Kilometer südlich des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Hecla-Kilmer-Projekts für Seltenerdmetalle, Phosphat und Niob im Norden Ontarios.

Das Konzessionsgebiet zeichnet sich durch eine große, ringförmige magnetische Struktur aus, die rund 10 km² umfasst. Trotz des Ausmaßes der geophysikalischen Anomalie sind die Festgesteinsaufschlüsse innerhalb der Claimgrenzen begrenzt. Die anfängliche Bohrplanung konzentriert sich auf ausgeprägte magnetische Hochs und deren Kontaktzonen zu angrenzenden magnetischen Tiefs, was als aussichtsreiche geologische und strukturelle Umgebung für eine Mineralisierung interpretiert wird.

Die Bohrkerne aus dem Bohrprogramm wurden geologisch protokolliert, beprobt und geschnitten. Zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Doppelproben wurden zur geochemischen Multielementanalyse an akkreditierte Labore übermittelt. Die Ergebnisse aus den Bohrungen und der Oberflächenexploration werden verwendet, um die geologische Umgebung und das Mineralpotenzial des Projekts Torrance weiter zu bewerten.

Zusätzliche Arbeiten bei Hecla-Kilmer

Zusätzliche historische Bohrkerne und Geschiebemergelproben vom Projekt Hecla-Kilmer wurden in dieser Saison ebenfalls aufbereitet und zur Analyse eingereicht. Darüber hinaus wurden die Due-Diligence-Arbeiten abgeschlossen, die zur Unterstützung der bevorstehenden Mineralressourcenschätzung und wirtschaftlichen Bewertung erforderlich sind.

Gewährung von Optionen

Im Rahmen des Vergütungspakets des CEO und nach der Erfüllung bestimmter vom Vergütungsausschuss festgelegter Anforderungen werden dem CEO 247.355 Aktienoptionen (die Optionen) gewährt. Die Optionen werden in vier gleichen Tranchen zu 25 % nach drei, sechs, neun und zwölf Monaten ab dem Gewährungsdatum unverfallbar. Die Optionen weisen eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Ausübungspreis von 0,23 $ auf.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen des National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralressourcen widmet und sich stark für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken einsetzt. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Projekten für Seltenerdelemente und kritische Mineralien, darunter das Projekt Hecla-Kilmer für Seltenerdmetalle, Phosphat und Niob. Dieses Projekt liegt 20 km vom 180-MW-Wasserkraftwerk Otter Rapids und von der in Betrieb befindlichen Ontario Northland Railway entfernt. Hinzu kommen das 70 km südlich von Hecla-Kilmer gelegene Projekt Torrance sowie das Projekt TREO in British Columbia, die sich alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Director

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Projekten Torrance und Hecla-Kilmer. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen - ebenso wie die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnisse - bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Prognosen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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