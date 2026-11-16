IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt die Gewährung von Anreizprämien bekannt

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt die Gewährung von Anreizprämien bekannt

Toronto, Ontario, 16. November 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen insgesamt (i) 128.350 Aktienoptionen des Unternehmens (die Optionen) sowie (ii) 96.264 Restricted Share Units des Unternehmens (RSUs) an bestimmte neu eingestellte nicht-leitende Mitarbeiter und einen leitenden Angestellten (zusammen die Anreizprämien) gemäß dem umfassenden Aktienanreizplan des Unternehmens (Omnibus-Plan) gewährt hat.

Die Anreizprämien sollen die Interessen der Empfänger mit denen der Aktionäre in Einklang bringen und die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 3,22 CAD pro Stammaktie (basierend auf dem Schlusskurs an der TSX Venture Exchange vom 13. November 2026) und läuft am 16. November 2031 aus. Die Optionen werden in drei gleichen Raten über die nächsten drei Jahre übertragen. Die RSUs werden am 16. November 2029 in einem Schritt übertragen und unterliegen zeitlichen sowie leistungsbezogenen Bedingungen.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit bezirksweitem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, der zahlreiche aussichtsreiche Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einer Brownfield-Liegenschaft mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Management von Erschließungsrisiken und dem Ausbau des Mineralinventars.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

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Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

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Vizepräsident, Investor Relations

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Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar und sind durch Begriffe wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, potenziell, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, fortsetzen, Ziel, geplant, Anstreben sowie Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen oder vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: den erwarteten Vorteilen (sofern vorhanden) der Anreizprämien, einschließlich der Angleichung der Interessen der Empfänger an die der Aktionäre und der Unterstützung der Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens; der Übertragung, Ausübung und Abwicklung der Anreizprämien, einschließlich der Erfüllung der geltenden zeitlichen und leistungsbezogenen Bedingungen; die Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts durch den Bau und die Inbetriebnahme bis hin zur Produktion; den Genehmigungsstatus des Cariboo-Goldprojekts und den erwarteten Zeitplan für den Erhalt der verbleibenden Genehmigungen, Genehmigungsänderungen und Baugenehmigungen; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) auf seinen Liegenschaften. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: dass die Empfänger der Anreizprämien während der jeweiligen Unverfallbarkeitsfristen im Unternehmen verbleiben und die entsprechenden Leistungsbedingungen erfüllt werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die Empfänger der Anreizprämien und andere Schlüsselkräfte zu halten; dass die Bauarbeiten nach dem vorgesehenen Zeitplan und im Rahmen des veranschlagten Budgets verlaufen; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Infrastruktur; die erwartungsgemäße Leistung von Auftragnehmern und Beratern; das Ausbleiben von Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen bei den Projekten des Unternehmens; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die rechtzeitige Einholung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Änderungen; der fortgesetzte Zugang des Unternehmens zu Kapital zu akzeptablen Konditionen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der Goldpreise, Wechselkurse und der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Osisko Gold hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Gold und seine Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass die Anreizprämien nicht die erwarteten Vorteile bringen; der Verfall oder die Stornierung von Anreizprämien, unter anderem aufgrund der Nichterfüllung geltender zeitlicher oder leistungsbezogener Bedingungen; die Unfähigkeit, die Empfänger der Anreizprämien oder andere Schlüsselkräfte zu halten; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Inflation und Störungen in der Lieferkette; Verzögerungen bei der Inbetriebnahme oder beim Übergang zur Produktion; die Leistung von Auftragnehmern und Beratern; Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen am Cariboo-Goldprojekt; unvorhergesehene Boden-, geotechnische oder wasserwirtschaftliche Bedingungen; Verzögerungen oder Engpässe bei erforderlichen Ausrüstungen, Materialien und Infrastruktur, einschließlich Artikel mit langer Lieferzeit; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte sowie Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; nachteilige Veränderungen der Geschäftslage, der Finanzlage, des operativen Umfelds oder des Zugangs zu Kapital des Unternehmens; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungsstellen, einschließlich der Beziehungen zu den First Nations, und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Den Lesern wird dringend empfohlen, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht der Geschäftsführung und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Auflistungen von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt - sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben - keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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