Jobmotor Bahn - Beschäftigung der Branche wächst stärker als in Gesamtwirtschaft

Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Die Zahl der Beschäftigten im deutschen Bahnsektor ist seit 2019 deutlich stärker gewachsen als in der Gesamtwirtschaft. Bis 2025 kletterte sie um 18 Prozent auf umgerechnet rund 470.000 Vollzeitstellen und profitierte damit ‌von Investitionen der öffentlichen Hand, wie das Bundesverkehrsministerium am Montag mitteilte. Die Daten sind sind Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts "Beschäftigungsmonitor Bahn" des Deutschen ⁠Zentrums für ⁠Schienenverkehrsforschung (DZSF). In der Gesamtwirtschaft stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten in dieser Zeit um zwei Prozent.

KRÄFTIGES PLUS BEI INFRASTRUKTUR UND GLEISBAU

Das Ministerium führt das Wachstum im Bahnsektor auf die Rekordinvestitionen des Bundes in die Schiene zurück. "Es sind die Menschen, ‌die planen, bauen, sanieren und den Bahnbetrieb ‌jeden Tag am Laufen halten", sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Besonders stark wuchsen Eisenbahninfrastruktur und Gleisbau mit plus 33 Prozent. Auf diesen Bereich entfällt ⁠fast die Hälfte des gesamten Jobzuwachses. Bilger wertete dies als Beleg ‌dafür, "dass die Investitionen des Bundes ⁠dort ankommen, wo sie gebraucht werden".

Bei den Eisenbahninfrastrukturfirmen stieg die Zahl der Beschäftigten auf umgerechnet rund 86.900 sogenannte Vollzeitäquivalente. Zudem verzeichneten Verkehrs- und Gleisbauunternehmen sowie Hersteller und Zulieferer von ‌Infrastrukturkomponenten deutliche Zuwächse.

BRANCHE SETZT AUF ⁠WEITERE INVESTITIONEN

Branchenvertreter forderten weitere Investitionen. ⁠Der Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, Dirk Flege, sieht weiteres Potenzial, wenn der Bund seine Investitionen in das Schienennetz auf dem derzeit hohen Niveau hält und langfristig absichert. "Die Bahnbranche braucht mehr Kapazitäten und Planungssicherheit, um stabil weiterwachsen zu können", sagte Flege. Der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, forderte zudem möglichst einfache und bürokratiearme Planungs- und Bauverfahren.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)