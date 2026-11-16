Kanada sperrt Russland zur Eishockey-Junioren-WM aus - Deutschland will vor Herren-WM Klarheit

15. Nov (Reuters) - ⁠Russland wird wegen Einreisebeschränkungen der kanadischen Regierung die im Dezember beginnende U20-Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 verpassen. Dies bestätigte der Weltverband IIHF am Sonntag und rückte damit auch die im Mai anstehende Herren-WM in Deutschland in den Fokus. Angesichts von Boykottdrohungen mehrerer Länder für das Turnier in ‌der Bundesrepublik forderte der deutsche Verband umgehend Planungssicherheit vom IIHF.

Der IIHF hatte nach eigenen Angaben alternative Austragungsorte zu Kanada geprüft, sich jedoch entschieden, das Junioren-Turnier wie ⁠geplant vom ⁠26. Dezember bis zum 5. Januar in Kanada stattfinden zu lassen. Sportminister Adam van Koeverden hatte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, man werde russischen und belarussischen Athleten wegen des Krieges in der Ukraine die Einreise verweigern, selbst wenn sie gültige Visa besäßen. Eine Teilnahme als neutrale Mannschaft schloss er ebenfalls aus. Damit stellt sich ‌Kanada gegen ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) vom ‌Oktober, das den IIHF zur Wiederzulassung russischer Teams zu fünf Turnieren verpflichtet hatte. Die U20-WM wäre das erste dieser Turniere gewesen.

Der russische Eishockeyverband bezeichnete den Ausschluss als inakzeptabel und rechtswidrig. ⁠Die Entscheidung sei rein politisch motiviert und verletze grundlegende rechtliche Prinzipien sowie die Integrität ‌internationaler Turniere. Der Verband kündigte an, das Internationale ⁠Olympische Komitee (IOC) zur Lösung des Konflikts einzuschalten.

Die mögliche Rückkehr Russlands in den internationalen Eishockeysport sorgt auch mit Blick auf die Herren-WM in Deutschland für erhebliche Spannungen. Österreich, Tschechien, Dänemark, Finnland, Lettland, Norwegen und Schweden haben bereits angekündigt, ‌nicht gegen Russland antreten zu wollen. ⁠Ein Sponsor hat sich bereits zurückgezogen, weitere ⁠könnten bei einer russischen Teilnahme folgen.

Der Vorsitzende des deutschen Verbandes, Frank Lutz, forderte den IIHF zum Handeln auf. "Wir brauchen jetzt diese Planungssicherheit für unsere Heim-WM im Mai, für die Mannschaften, die Fans und alle Partner", erklärte er. "Wir fordern daher eine zeitnahe Klärung durch die IIHF."

Vor wenigen Wochen hatte Lutz gesagt, Deutschland erwäge, die WM vom 13. bis 30. Mai 2027 zurückzugeben. Er verwies auf hohe Sicherheitskosten für den Fall, dass Russland teilnähme. Gemäß der Eishockey-Weltrangliste würde Russland ausgerechnet den ⁠Platz der Ukraine einnehmen, wenn das mit 16 Mannschaften geplante Turnier nicht aufgestockt würde.

(Bericht von Tommy Lund und Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)