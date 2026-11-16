Kein Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

WERNIGERODE (dpa-AFX) - Zwischen Wernigerode und dem Bahnhof Drei Annen Hohne fahren voraussichtlich bis Freitag keine Züge. Grund sind Bauarbeiten an Bahnübergängen, teilten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit. Ein Schienenersatzverkehr werde nicht eingerichtet, Reisende könnten aber auf Busse der Harzer Verkehrsbetriebe ausweichen.

Der Bahnhof auf dem 1141 Meter hohen Brocken bleibe aber per Zug wie gewohnt sechsmal täglich erreichbar, hieß es. Die HSB richten den Angaben zufolge einen Pendelverkehr mit diesellokbespannten Reisezügen zwischen Drei Annen Hohne und dem Harzgipfel ein.

Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Die Spur ist einen Meter breit. Die Dampflokomotiven sind eine der bekanntesten Touristenattraktionen im Harz./gor/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen