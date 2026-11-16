Dax Tagesrückblick 16.11.2026

Leitindex schließt im Minus – Unsicherheit vor Nvidia-Zahlen

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Die anhaltende Schwäche des weltweiten Technologiesektors hat den deutschen Aktienmarkt am Montag in Mitleidenschaft gezogen. Der Dax schloss 0,57 Prozent im Minus bei 26.599 Punkten und damit auf seinem Tagestief. Der MDax verlor letztlich 0,56 Prozent auf 30.528 Zähler.

Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und um die weitere Entwicklung des Halbleiterkonzerns Nvidia. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt auch die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt. Ansonsten wirft das am Donnerstag anstehende historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Schatten voraus.

Rüstungswerte erholen sich nach Haushaltsbeschluss

Mit dem vor dem Wochenende beschlossenen Bundeshaushalt im Rücken, setzten die gebeutelten Rüstungswerte dagegen zur Erholung an: Rheinmetall-Aktien waren mit einem Plus von 1,21 Prozent einer der stärksten Titel im Dax. Im MDax gehörten TKMS, Hensoldt und Renk zur Spitzengruppe.

Einzelne Stimmen gab es am Montag dazu, dass der Haushaltsausschuss am Freitagmorgen den Bundeshaushalt 2027 beschlossen hatte. Demnach darf der Bund 2027 so viel Geld ausgeben, wie noch nie zuvor in einem Jahr. Geplant sind nun Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro - das sind 5,5 Milliarden mehr als die Bundesregierung in ihrem Regierungsentwurf vorgesehen hatte.

Wacker Chemie trotz Barclays-Lob mit Verlusten

Für Wacker Chemie ging es um 0,25 Prozent abwärts, trotz dass Barclays-Analystin Katie Richards das Chemieunternehmen auf "Overweight" hochgestuft hatte. Richards schrieb von überproportionalen Chancen im Polysilizium-Geschäft und möglicher EU-Unterstützung bei den Silikonen.

Grundsätzlich sieht Richards die Chemiebranche nach der abgelaufenen Berichtssaison durchwachsen. Die Preise hielten sich, die Absatzvolumina nähmen ab. Die Analystin setzt daher noch stärker auf die Auswahl von Einzelwerten.

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(mit Material von dpa-AFX)

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