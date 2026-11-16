Litauen: Erste neue US-Truppen offiziell begrüßt

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen ist offiziell ein neues Kontingent an US-Truppen in dem baltischen EU- und Nato-Land begrüßt worden. Zwei Bataillone der 1. US-Infanteriedivision wurden auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade willkommen geheißen. Staatspräsident Gitanas Nauseda und Verteidigungsminister Robertas Kaunas würdigten bei einer Zeremonie das Engagement der USA. Die fortgesetzte Präsenz von US-Streitkräften sende ein wichtiges Signal der Abschreckung, betonten beide in ihren Reden. Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus.

Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer mehr als 1.000 amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Litauen beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen in Litauen weitergeht. In dem Baltenstaat wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein.

Nauseda betonte, Litauen sei bereit, weitere US-Streitkräfte auch dauerhaft aufzunehmen und die dazu nötige Infrastruktur dafür bereitzustellen. Die Regierung in Vilnius hatte zuletzt angekündigt, bis 2030 zusätzliche 55 Millionen Euro in die Infrastruktur in Pabrade zu investieren. Washington seien zudem Vorschläge zur Errichtung eines permanenten US-Militärstützpunkts in Litauen unterbreitet worden, sagte Kaunas im litauischen Rundfunk./awe/DP/he