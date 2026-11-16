Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass der schwarz-rote Koalitionsausschuss am Dienstag die Senkung der Stromsteuer beschließen wird. "Wir werden uns morgen einigen", kündigte der CDU-Vorsitzende am Montag ‌in München bei einem gemeinsamen Auftritt mit CSU-Chef Markus Söder an. "Der Finanzminister selbst kann nicht überrascht sein", fügte ⁠der ⁠Kanzler hinzu. Er habe mit Lars Klingbeil am Wochenende über das Thema gesprochen. "Er weiß um die Notwendigkeit dieser Entscheidung." Zuvor hatte Söder davon gesprochen, dass die Absenkung der Stromsteuer sowie der Ausgleich für die ‌kalte Progression in der Einkommensteuer nötig ‌und eine Frage der Glaubwürdigkeit seien.

Er gehe davon aus, dass die Beratungen im Koalitionsausschuss zwischen CDU/CSU und SPD am ⁠Dienstag über dieses Thema relativ kurz sein würden, sagte ‌Merz. "Denn wir haben über das ⁠Wochenende noch einmal die Zahlen auch abgeglichen, sodass wir morgen zu einer Entscheidung kommen können, die Stromsteuer für das Jahr 2027 dann vollständig auf ‌das europäische Minimum abzusenken, ⁠auch für die privaten Haushalte." ⁠Nach den Haushaltsvereinbarungen in der vergangenen Woche gibt es vor allem in der CDU erheblichen Unmut, weil die von Merz und dem Parteipräsidium geforderte Senkung der Stromsteuer nicht beschlossen wurde. Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil zeigte sich zwar grundsätzlich offen dafür, forderte aber eine Gegenfinanzierung.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Chriszian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)