- von Andreas Rinke

München/Berlin, ⁠16. Nov (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass der schwarz-rote Koalitionsausschuss am Dienstag die Senkung der Stromsteuer beschließen wird. "Wir werden uns morgen einigen", sagte er am Montag in München bei einem gemeinsamen Auftritt mit CSU-Chef Markus Söder. "Der Finanzminister selbst kann nicht überrascht sein", fügte der Kanzler hinzu. Er habe mit Lars Klingbeil am Wochenende über das Thema gesprochen. Das Finanzministerium reagierte dagegen mit Zurückhaltung. "Über die Gegenfinanzierung wird deshalb weiter gesprochen", hieß es aus dem Ministerium. Diese Entlastung müsse seriös und dauerhaft ‌gegenfinanziert werden. "Finanzpolitische Experimente" lehne man ab.

Der Koalitionsausschuss mit den Spitzen von CDU, CSU und SPD will am Dienstag unter anderem über Steuerfragen, die Rente und das Wahlrecht reden. Als besonders heikel wird aber die Frage einer Senkung der Stromsteuer angesehen, die CDU-Chef Merz und die Unions-Ministerpräsidenten gefordert haben, ⁠für die das Finanzministerium ⁠und die SPD aber keine langfristige Gegenfinanzierung sahen. "Er weiß um die Notwendigkeit dieser Entscheidung", sagte Merz zu Klingbeil. Er spielt den Einwand des Finanzressorts herunter. Zuvor hatte Söder erklärt, dass die Absenkung der Stromsteuer sowie der Ausgleich für die kalte Progression in der Einkommensteuer nötig und eine Frage der Glaubwürdigkeit seien.

Merz sagte, er gehe davon aus, dass die Beratungen im Koalitionsausschuss zwischen CDU/CSU und SPD am Dienstag über dieses Thema relativ kurz sein würden. "Denn wir haben über das Wochenende noch einmal die Zahlen auch abgeglichen, sodass wir morgen zu einer Entscheidung kommen können, die Stromsteuer für das Jahr 2027 dann vollständig auf ‌das europäische Minimum abzusenken, auch für die privaten Haushalte." Nach den Haushaltsvereinbarungen in der vergangenen Woche ‌gibt es vor allem in der CDU erheblichen Unmut, weil die von Merz und dem Parteipräsidium geforderte Senkung der Stromsteuer nicht beschlossen wurde.

Söder sagte mit Hinweis auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Senkung der Stromsteuer, es gehe in den nächsten Tagen darum, "Glaubwürdigkeit in der Politik zu demonstrieren". Er beharrte aber auch darauf, dass es einen Ausgleich für ⁠die kalte Progression geben müsse, damit Steuerzahler nicht nur durch den bloßen Effekt der Inflation in eine höhere Steuerklasse rutschen. "Der Freistaat Bayern wäre bereit, im Rahmen ‌des Ausgleichs seinen Beitrag dazu zu erbringen", sagte Söder angesichts der dafür nötigen ⁠Beteiligung der Bundesländer, die ebenfalls Steuermindereinnahmen hätten. Die Einkommensteuer fließt zu 42,5 Prozent an den Bund, zu 42,5 Prozent an die Länder und zu 15 Prozent an die Gemeinden. Außer Bayern scheint dazu bisher aber nur Hessen bereit zu sein. Die anderen Ministerpräsidenten fordern eher die Senkung der Stromsteuer, weil hier Einnahmeausfälle nur den Bund betreffen.

Söder betonte angesichts der Debatte über Gegenfinanzierungen, dass die Erhöhung der Mütterrente bereits ‌ein beschlossenes Gesetz sei. Die CSU lehnt eine Rücknahme zugunsten der Stromsteuer-Senkung ab. Merz ⁠sagte, dass man nochmals über das Thema Existenzminimum und dessen Steuerfreistellung ⁠reden müsse. Derzeit stelle man ein etwas höheres Existenzminimum steuerlich frei, "als es tatsächlich geboten ist nach dem Existenzsicherungsbericht". Details nannte er nicht. Aus der SPD hieß es, man wolle noch über die Kritik an der von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vorgelegten Konzept zur Spritpreisbremse sowie eine mögliche Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne reden.

MAHNUNGEN AN DIE SPD

Beide Parteivorsitzenden mahnten die SPD, sich weiter zu der schwarz-roten Bundesregierung zu bekennen. Söder sagte in Anspielung auf den früheren Arbeitsminister Hubertus Heil, der am Wochenende seine Kandidatur zum SPD-Vorsitzenden erklärt hatte: "Der jetzt da antritt, der stand für das Bürgergeld und für eine der größten (...) Veränderungen für die SPD, weil dort große Teile der alten Wählerschaft verlorengegangen sind." Man werde die Auswahl des neuen Führungspersonals des Koalitionspartners "sehr genau beobachten".

Auch Merz pochte auf den Koalitionsvertrag. Jede Partei müsse zwar selbst über ihr Personal entscheiden. Er gehe aber davon aus, "dass unabhängig davon, wie die Entscheidung auf dem ⁠Bundesparteitag der SPD im Januar ausgeht, ganz gleich, wer da gewählt wird, der Koalitionsvertrag gilt". Es gebe keine Veranlassung, den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln. "Dieser Vertrag ist die gemeinsame Geschäftsgrundlage für unsere Arbeit auch in den nächsten zwei Jahren."

(Mitarbeit: Holger Hansen und Markus Wacket; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)