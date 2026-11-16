Morgan Stanley sagt: Aktien übergewichten, und zwar global

Wenn Marktstrategen Ausblicke geben, wiegen sie üblicherweise Märkte gegeneinander auf. Das heißt beispielsweise, dass sie empfehlen, Europas Börsen unter- und ihre amerikanischen Pendants überzugewichten.

Morgan Stanley sagt nun aber: Anleger sollten Aktien für 2027 maximal übergewichten, und zwar global. Dank des Booms bei KI-Investitionen werde 2027 „das Jahr, um Risiken zu ergreifen“, zitiert Bloomberg eine neue Analyse der Investmentbank.

Eben diese Investments werden das Wirtschaftswachstum ins nächste Jahr hinein treiben. Dementsprechend beließen die Strategen die Empfehlung für US-Aktien bei „Übergewichten“, stuften japanische und europäische Aktien aber auf das gleiche Level nach oben.

„Nun, da Risiko-Anlagen sich verbilligt haben, setzen wir voll auf Risiko […] das KI-Narrativ wird sich über die Hyperscaler hinaus verbreitern und 2027 wird sich mehr um die Profite der Firmen drehen, die KI adaptieren“, schreiben die Strategen. Ihr 12-Monats-Kursziel für den S&P 500 hoben die Analysten deshalb auf 8.700 Punkte an.

US-Chefstratege sieht viele Kurstreiber

Zuvor hatte bereits Michael Wilson, US-Chefstratege der Bank, Optimismus hinsichtlich des nächsten Jahrs versprüht: „Ein gesundes Gewinnwachstum, günstigeres Öl, weniger Zinsvolatilität, weiter hohe KI-Ausgaben und -Adoption sowie Bewertungen unter fairem Niveau stützen den Ausblick für 2027.“

Morgan Stanleys bullische Empfehlung konterkariert mit der aktuellen Börsenlage. Erst löste der Erdrutschsieg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen eine Flucht aus Tech-Titeln aus, in der Vorwoche schüttelten die Affären des Nvidia-Gründers Jensen Huang die Halbleiter-Aktien durch.

Der Nasdaq 100 notiert daher über zwölf Prozent unter seinem jüngsten Rekord von Anfang Oktober und damit klar in einer technischen Korrektur. Die Stimmung der Anleger wiederum, gemessen beispielsweise an CNNs „Fear & Greed“-Index, ist noch relativ trübe. Mit einem Wert von 35 deutet das Stimmungsbarometer Angst unter den Investoren wieder.

Der marktbreitere S&P 500 steht mit weniger als fünf Prozent Minus vom Rekord etwas besser aus. Aber: Morgan Stanleys Prognose impliziert, dass dieser Index binnen eines Jahres um 16,4 Prozent steigt. Und die Bank ist mit ihrer Prognose nicht alleine. Das 12-Monats-Ziel von Goldman Sachs für den Index liegt auch bei 8.700 Punkten. Barclays reiht sich für 2027 ebenfalls mit einem Kursziel von 8.700 Zählern ein.

Für andere Regionen ist Morgan Stanley nicht weniger optimistisch. Bei japanischen Aktien erwarten die Experten ebenso einen Kursschub durch mehr private Kapitalinvestitionen. Europäische Titel wiederum sollen von Gewinnen durch KI-Adoption, dem Überwinden einer Energiepreis-Spitze sowie einer Ausweitung der Bewertungen getrieben werden. Dem regionalen Index MSCI Europe trauen sie ein Potenzial von 15 Prozent in zwölf Monaten zu, und damit nur unwesentlich weniger als US-Aktien.