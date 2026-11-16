„Ein Jahr, um Risiken zu ergreifen“

Morgan Stanley sagt: Aktien übergewichten, und zwar global

onvista · Uhr

Inmitten einer nervösen Börsenlage prognostiziert Morgan Stanley deutlich steigende Kurse. Und das sogar für viele Märkte. Die Bank ist mit ihrem Optimismus nicht alleine.

Börsenhändler im Gespräch.
Quelle: Adobe.com/VAKSMANV
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Wenn Marktstrategen Ausblicke geben, wiegen sie üblicherweise Märkte gegeneinander auf. Das heißt beispielsweise, dass sie empfehlen, Europas Börsen unter- und ihre amerikanischen Pendants überzugewichten.

Morgan Stanley sagt nun aber: Anleger sollten Aktien für 2027 maximal übergewichten, und zwar global. Dank des Booms bei KI-Investitionen werde 2027 „das Jahr, um Risiken zu ergreifen“, zitiert Bloomberg eine neue Analyse der Investmentbank.

Eben diese Investments werden das Wirtschaftswachstum ins nächste Jahr hinein treiben. Dementsprechend beließen die Strategen die Empfehlung für US-Aktien bei „Übergewichten“, stuften japanische und europäische Aktien aber auf das gleiche Level nach oben.

„Nun, da Risiko-Anlagen sich verbilligt haben, setzen wir voll auf Risiko […] das KI-Narrativ wird sich über die Hyperscaler hinaus verbreitern und 2027 wird sich mehr um die Profite der Firmen drehen, die KI adaptieren“, schreiben die Strategen. Ihr 12-Monats-Kursziel für den S&P 500 hoben die Analysten deshalb auf 8.700 Punkte an.

US-Chefstratege sieht viele Kurstreiber

Zuvor hatte bereits Michael Wilson, US-Chefstratege der Bank, Optimismus hinsichtlich des nächsten Jahrs versprüht: „Ein gesundes Gewinnwachstum, günstigeres Öl, weniger Zinsvolatilität, weiter hohe KI-Ausgaben und -Adoption sowie Bewertungen unter fairem Niveau stützen den Ausblick für 2027.“

Morgan Stanleys bullische Empfehlung konterkariert mit der aktuellen Börsenlage. Erst löste der Erdrutschsieg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen eine Flucht aus Tech-Titeln aus, in der Vorwoche schüttelten die Affären des Nvidia-Gründers Jensen Huang die Halbleiter-Aktien durch.

Der Nasdaq 100 notiert daher über zwölf Prozent unter seinem jüngsten Rekord von Anfang Oktober und damit klar in einer technischen Korrektur. Die Stimmung der Anleger wiederum, gemessen beispielsweise an CNNs „Fear & Greed“-Index, ist noch relativ trübe. Mit einem Wert von 35 deutet das Stimmungsbarometer Angst unter den Investoren wieder.

Der marktbreitere S&P 500 steht mit weniger als fünf Prozent Minus vom Rekord etwas besser aus. Aber: Morgan Stanleys Prognose impliziert, dass dieser Index binnen eines Jahres um 16,4 Prozent steigt. Und die Bank ist mit ihrer Prognose nicht alleine. Das 12-Monats-Ziel von Goldman Sachs für den Index liegt auch bei 8.700 Punkten. Barclays reiht sich für 2027 ebenfalls mit einem Kursziel von 8.700 Zählern ein.

Für andere Regionen ist Morgan Stanley nicht weniger optimistisch. Bei japanischen Aktien erwarten die Experten ebenso einen Kursschub durch mehr private Kapitalinvestitionen. Europäische Titel wiederum sollen von Gewinnen durch KI-Adoption, dem Überwinden einer Energiepreis-Spitze sowie einer Ausweitung der Bewertungen getrieben werden. Dem regionalen Index MSCI Europe trauen sie ein Potenzial von 15 Prozent in zwölf Monaten zu, und damit nur unwesentlich weniger als US-Aktien.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
US-Börsen im Minus erwartet - Tech-Werte unter Druckheute, 13:41 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Aktien New York Ausblick
Wall Street vor Gewinnen – Nvidia erholt sich vorbörslich13. Nov. · dpa-AFX
Wall Street vor Gewinnen – Nvidia erholt sich vorbörslich
Vorbörse 16.11.2026
Dax nahezu unverändert erwartet – Techwerte schwächelnheute, 07:04 Uhr · onvista
Dax nahezu unverändert erwartet – Techwerte schwächeln
Börse am Morgen 16.11.2026
Dax leicht im Plus – Chipaktien unter Druckheute, 08:55 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen