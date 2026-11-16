Niedersachsens Wirtschaftsminister für verschärfte EU-Zölle auf Stahlprodukte

Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne hat vor dem Stahlgipfel in Salzgitter von der EU verschärfte Importbestimmungen für Stahl gefordert. "Es hilft uns nichts, wenn wir dort ‌Schutzzölle erheben und dann haben wir sehr schnell Umgehungsmöglichkeiten", sagte der SPD-Politiker am Montag im Deutschlandfunk. Er ⁠verwies ⁠darauf, dass der mit Importzöllen belegte Flachstahl nun einfach gebogen als sogenannte Monopiles eingeführt werde, für die es keine Schutzmaßnahmen in der EU gebe. Es gehe nicht darum, sich abzuschotten, aber sehr wohl ‌darum, sich vor Überkapazitäten aus China ‌zu schützen.

Tonne forderte zudem mehr Flexibilität beim Industriestrompreis. Dieser sei mit zu vielen Auflagen versehen und deswegen nur ⁠begrenzt wirksam für die Stahlbranche. Er müsse langfristiger zugesagt ‌werden. Zudem dürfe die ⁠Entlastung nicht wieder durch Belastungen an anderer Stelle entwertet werden, sagte er mit Blick auf die Stromnetzentgelte.

In Salzgitter will sich Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ‌im Laufe des Tages ⁠mit den Ministerpräsidenten der beiden ⁠Stahl-Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Olaf Lies (SPD) und Hendrik Wüst (CDU) sowie Vertretern der Stahlbranche treffen. Dabei geht es darum, wie die als strategisch wichtig eingestufte Stahlindustrie in Deutschland erhalten und der Übergang zu einer CO2-reduzierten oder mit Wasserstoff betriebenen Produktion möglich wird.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)