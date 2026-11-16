Nvidia im Stresstest: KI-Boom trifft auf Führungskrise

Bei Nvidia prallen operative Stärke und eine schwere Führungskrise aufeinander. Nach dem überraschenden Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang verlor die Aktie am Donnerstag 4,3 Prozent. Zum Wochenstart setzte sich der Druck fort. Im vorbörslichen US-Handel vom 16. November gab das Papier zeitweise weitere 3,7 Prozent nach. Gegenüber dem Rekordschlusskurs von 239,24 Dollar vom 6. Oktober beläuft sich das Minus inzwischen auf rund ein Drittel. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise während der Verwaltungsrat nach einem dauerhaften Nachfolger sucht.

Der Zeitpunkt könnte kaum heikler sein. Am 17. November legt der kalifornische Chipdesigner seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Anleger werden nicht nur auf Umsatz und Margen achten. Entscheidend wird sein, ob das Management Vertrauen in die strategische Kontinuität schaffen und die hohen Wachstumserwartungen bestätigen kann. Die aktuelle Führungsunsicherheit erhöht damit die Bedeutung des Zahlenwerks erheblich.

Operativ befindet sich Nvidia weiterhin auf Wachstumskurs. Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorquartal betrug das Plus 18 Prozent. Das Geschäft mit Rechenzentren steuerte 89,0 Milliarden Dollar bei und legte binnen Jahresfrist um 117 Prozent zu. Damit entfielen mehr als 92 Prozent der Konzernerlöse auf das Data-Center-Segment. Die Zahlen zeigen, wie stark der Halbleiterriese vom globalen Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Hyperscaler, Cloudanbieter und große Unternehmen investieren hohe Summen in Rechenzentren für Training und Anwendung generativer KI. Nvidia liefert dafür nicht nur Grafikprozessoren. Das Ökosystem umfasst mit CUDA auch Software sowie Netzwerkkomponenten, komplette Serverarchitekturen und Entwicklungswerkzeuge. Diese Verzahnung schafft hohe Wechselkosten und bildet einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber AMD sowie kundenspezifischen KI-Chips der großen Cloudkonzerne. Mit Blackwell und der nachfolgenden Rubin-Architektur will Nvidia seine technologische Führungsposition absichern. Besonders das schnell wachsende Inferenzgeschäft gewinnt an Bedeutung, da trainierte KI-Modelle im laufenden Betrieb enorme Rechenkapazitäten benötigen. Gleichzeitig steigen die Risiken. Exportbeschränkungen belasten den Zugang zum chinesischen Markt. Hinzu kommen Engpässe bei Fertigung, Speicher und Energieversorgung sowie die Gefahr, dass die Investitionsbereitschaft der Großkunden nachlässt. Steigende Speicherpreise könnten zudem die Bruttomarge drücken. Für das vierte Geschäftsquartal wurde zuletzt eine Marge im niedrigen Bereich von 71 bis 72 Prozent erwartet. Die Analysten bleiben mehrheitlich positiv, haben ihre Erwartungen nach dem Führungswechsel jedoch deutlich angepasst. Der von S&P Global erfasste Konsens aus 62 Einschätzungen lautet weiterhin „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 267,65 Dollar. Mizuho senkte das Ziel am 16. November von 250 auf 220 Dollar. UBS reduzierte von 300 auf 240 Dollar und Morgan Stanley von 300 auf 267 Dollar. Needham kappte das Ziel auf 200 Dollar während HSBC die Aktie auf „Hold“ mit 170 Dollar abstufte. Die breite Spanne verdeutlicht, wie stark die Bewertung inzwischen von der Nachfolgefrage und der Dauer des KI-Investitionszyklus abhängt.

Nvidia Corp. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 16.11.2021– 16.11.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Das Chartbild hat sich deutlich eingetrübt. Nach dem Hoch oberhalb von 239 Dollar folgte ein steiler Rückschlag bis in den Bereich um 160 Dollar. Bei einem Kurs von rund 162 Dollar notiert die Aktie etwa 24 Prozent unter der 100-Tage-Linie bei 212,26 Dollar und rund 21 Prozent unter der 200-Tage-Linie bei 204,19 Dollar. Beide Durchschnittslinien wurden klar unterschritten. Der zuvor intakte langfristige Aufwärtstrend ist damit technisch beschädigt.

Die Zone zwischen 158 und 165 Dollar bildet die erste Unterstützung. Darunter rückt das 52-Wochen-Tief im Bereich von 149 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite liegt eine erste Hürde um 180 Dollar. Deutlich stärker ist der Widerstandsbereich zwischen 200 und 212 Dollar, in dem auch beide gleitenden Durchschnitte verlaufen. Erst eine nachhaltige Rückkehr über diese Zone würde das angeschlagene Chartbild wieder stabilisieren. Bis dahin dominieren ein kurzfristiger Abwärtstrend und eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Nvidia Corp.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Nvidia Corp. UR4RQ8 12,37 108,662146 USD 122,244914 USD 3 Open End Nvidia Corp. UG4KA7 1,04 130,382529 USD 146,680345 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 14:33 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf

Nvidia Corp.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Nvidia Corp. UR02MY 20,45 217,143595 USD 203,57212 USD -3 Open End Nvidia Corp. UR02N0 17,19 195,423212 USD 179,144458 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 14:33 Uhr

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