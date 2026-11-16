Märkte heute

Nvidia vor Zahlen – Anthropic-IPO und SpaceX im Fokus

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Vertiv, ASML, Palo Alto Networks, T-Mobile US, SpaceX, PepsiCo, Netflix, SAP, Nemetschek, Visa, Alphabet und Apple.

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Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch. Nico Santura ordnet in dieser Premiere die wichtigsten Entwicklungen rund um Nvidia, den KI-Sektor und die Technologiemärkte ein.

Im Mittelpunkt steht eine außergewöhnlich ereignisreiche Woche für KI-Aktien: Nvidia steht nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang unmittelbar vor den neuen Quartalszahlen. Gleichzeitig nimmt der geplante Börsengang von Anthropic Gestalt an und SpaceX hat mit dem ersten erfolgreichen Fang einer aus dem Orbit zurückgekehrten Starship-Oberstufe einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Nico blickt außerdem auf globale Aktienflüsse, Bewertungen im Halbleitersektor, CDS-Spreads sowie Nasdaq 100 und SOX.

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