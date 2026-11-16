Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH 16.11.2026 / 18:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A41YHG1 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 16.11.2026 Kursziel: EUR 198,40 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Grundlage der nächsten Investitionsphase geschaffen Der Alzchem-Aufsichtsrat hat die Fortsetzung der Planung der Nitroguanidin-Produktionsanlage am US-Standort Bushy Park genehmigt und grünes Licht für die Bestellung ausgewählter Anlagenkomponenten mit langen Lieferzeiten gegeben. Die Entscheidung markiert einen weiteren Schritt in der operativen Umsetzung des Projekts, mit dem Alzchem die Marktposition als strategisch wichtiger Lieferant der US-Verteidigungsindustrie ausbauen will. Das mit einem Investitionsvolumen von rund USD 150 Mio. veranschlagte Projekt soll die Versorgung des US-Militärs mit Nitroguanidin sicherstellen. Die Finanzierung erfolgt maßgeblich über einen bereits zugesagten, nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss des US-Kriegsministeriums in Höhe von ebenfalls USD 150 Mio., in geringerem Maße durch Unterstützungen auf Ebene des Bundesstaats bzw. Countys. Durch diese Zuschüsse kann Alzchem zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen, ohne die eigene Liquidität in dem dafür eigentlich erforderlichen Umfang zu belasten - mit entsprechenden Konsequenzen auf die Kapitalrendite der Investition. Gleichzeitig wird mit der Entscheidung ein Unsicherheitsfaktor beseitigt, der mit der Veröffentlichung des Q3-Berichts aufgekommen war. Damals war bekannt geworden, dass Alzchem mit unerwartet hohen Investitionskosten konfrontiert werde, die eine Überarbeitung der bisherigen Projektplanung erforderlich machten. Nun aber signalisiert die Freigabe durch den Aufsichtsrat, dass das Management die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Projekts als hinreichend belastbar einschätzt. Da die Vorgehensweise im Rahmen unserer Erwartungen liegt, bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) von EUR 198,40 je Aktie und, angesichts eines von uns erwarteten Kurspotenzials von 42,5%, auch unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3ca335221976d59cf82bf288c42614ae

Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=96b102e8-e1df-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2436170 16.11.2026 CET/CEST °