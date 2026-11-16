Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

16.11.2026 / 18:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A41YHG1

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      16.11.2026
     Kursziel:                  EUR 198,40 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Grundlage der nächsten Investitionsphase geschaffen

Der Alzchem-Aufsichtsrat hat die Fortsetzung der Planung der
Nitroguanidin-Produktionsanlage am US-Standort Bushy Park genehmigt und
grünes Licht für die Bestellung ausgewählter Anlagenkomponenten mit langen
Lieferzeiten gegeben. Die Entscheidung markiert einen weiteren Schritt in
der operativen Umsetzung des Projekts, mit dem Alzchem die Marktposition als
strategisch wichtiger Lieferant der US-Verteidigungsindustrie ausbauen will.
Das mit einem Investitionsvolumen von rund USD 150 Mio. veranschlagte
Projekt soll die Versorgung des US-Militärs mit Nitroguanidin sicherstellen.
Die Finanzierung erfolgt maßgeblich über einen bereits zugesagten, nicht
rückzahlbaren Investitionszuschuss des US-Kriegsministeriums in Höhe von
ebenfalls USD 150 Mio., in geringerem Maße durch Unterstützungen auf Ebene
des Bundesstaats bzw. Countys. Durch diese Zuschüsse kann Alzchem
zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen, ohne die eigene Liquidität in
dem dafür eigentlich erforderlichen Umfang zu belasten - mit entsprechenden
Konsequenzen auf die Kapitalrendite der Investition. Gleichzeitig wird mit
der Entscheidung ein Unsicherheitsfaktor beseitigt, der mit der
Veröffentlichung des Q3-Berichts aufgekommen war. Damals war bekannt
geworden, dass Alzchem mit unerwartet hohen Investitionskosten konfrontiert
werde, die eine Überarbeitung der bisherigen Projektplanung erforderlich
machten. Nun aber signalisiert die Freigabe durch den Aufsichtsrat, dass das
Management die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Projekts als
hinreichend belastbar einschätzt.

Da die Vorgehensweise im Rahmen unserer Erwartungen liegt, bestätigen wir
unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel
(Base-Case-Szenario) von EUR 198,40 je Aktie und, angesichts eines von uns
erwarteten Kurspotenzials von 42,5%, auch unser Buy-Rating für die Aktien
der Alzchem Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3ca335221976d59cf82bf288c42614ae

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=96b102e8-e1df-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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