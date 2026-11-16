Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG

16.11.2026 / 11:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG

     Unternehmen:               Fabasoft AG
     ISIN:                      AT0000785407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.11.2026
     Kursziel:                  29,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q2 2026/27: Dynamisches Wachstum bei erhöhter Profitabilität

Die Fabasoft AG hat ihren Halbjahresbericht vorgelegt und im zweiten Quartal
das zweistellige Wachstum aus Q1 bei hoher Profitabilität fortgesetzt.

[Tabelle]

Mehrere Verträge, deren Abschluss sich im vergangenen Geschäftsjahr noch
verzögert hatte, konnten nun realisiert werden. Die wiederkehrenden Umsätze
erhöhten sich auf 16,0 Mio. EUR (+19,5% yoy) und legten auch sequenziell um
5,5% qoq zu. Die Professional Services entwickelten sich mit 9,8 Mio. EUR
(+9,7% yoy) ebenfalls positiv. Laut Vorstand kommt Fabasoft bei...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/19cec7c7-dc6a-42e5-92d6-cede0a23f7a7

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9f33f9eef3033c23beaece8c693a9fff

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=1b9ff521-e1a5-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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